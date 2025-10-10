La trashumancia en Coyuco y Cochico: Un legado ancestral en el Norte de Neuquén

Mapeando la trashumancia: La investigación de Sofía Lammel revela la red de huellas de arreo que define la identidad rural de Coyuco y Cochico.

En el extremo noreste de Neuquén , los parajes de Coyuco y Cochico , separados por 45 km de caminos de ripio con curvas y pendientes, albergan una población rural dispersa de 272 habitantes en 81 hogares , según registros de 2019. Estas comunidades, marcadas por el aislamiento geográfico, mantienen viva la trashumancia , una práctica ancestral que combina movilidad, saberes tradicionales y una profunda conexión con la naturaleza. La doctora Sofía Lammel , investigadora del IPAF Patagonia , ha estudiado este modo de vida, revelando su riqueza cultural y los desafíos que enfrenta.

La trashumancia en Coyuco y Cochico implica un conocimiento íntimo del territorio, la fauna y la flora, transmitido de generación en generación. “Desde la niñez, las familias crianceras aprenden observando y practicando”, explica Lammel. Este saber-hacer permite a las comunidades utilizar los recursos naturales para la cría de ganado, la construcción de viviendas y la vida cotidiana.

Vida en movimiento: La trashumancia en Coyuco y Cochico, un legado ancestral que une a las familias crianceras con la naturaleza en el norte de Neuquén.

En 2019 y 2020, Lammel recorrió puestos de invernada y veranadas en la cordillera, documentando la relación simbiótica entre los crianceros y su entorno. Su investigación, que incluyó diez viajes de campo, destaca la importancia de estas prácticas en la construcción de una territorialidad campesina.

Orígenes y evolución de la comunidad

La historia de estas comunidades se remonta a fines del siglo XIX, cuando campesinos chilenos cruzaron la cordillera huyendo de la explotación. Inicialmente dedicados al cultivo de trigo con bueyes, hacia finales del siglo XX se volcaron a la ganadería caprina, con el chivito criollo como emblema económico. Este cambio respondió a factores socioeconómicos y ambientales, consolidando una economía doméstica basada en la autosuficiencia y la reciprocidad.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 08.58.40 (1) Saberes de la cordillera: En parajes remotos, los crianceros de Coyuco y Cochico sostienen una economía basada en la ganadería caprina y la tradición.

Cartografía y desafíos modernos

Lammel empleó técnicas cartográficas con GPS y mapeo colaborativo para trazar las huellas de arreo que conectan los puestos de invernada y veranada. Este trabajo, disponible en GEO INTA, revela la compleja red territorial de la trashumancia.

Sin embargo, las comunidades enfrentan desafíos significativos: aislamiento geográfico, caminos dificultosos por nevadas y aludes, y barreras en el acceso a servicios básicos.

La comercialización del chivito también es un obstáculo, agravado por la marginalidad socioespacial y la precariedad de las condiciones de vida.

Un futuro para la trashumancia

A pesar de las dificultades, la persistencia de las familias crianceras se sostiene en su autonomía y saberes tradicionales. La investigación de Lammel, respaldada por el INTA y el CONICET, subraya la necesidad de políticas que mejoren el acceso a servicios y la comercialización. Coyuco y Cochico no solo preservan un legado cultural, sino que demuestran la resiliencia de comunidades que, desde la cordillera neuquina, construyen su futuro.