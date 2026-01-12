Los frutos de Río Negro sintetizados en 14 recetas de futuros técnicos en gastronomía

Sabores con identidad: Una de las 14 recetas del "Recetario Punto Río Negro" que ponen en valor la matriz productiva. Foto: argentinapura.com

Todo lo que tiene la provincia de Río Negro para ofrecer en cuanto a frutos de la tierra, del mar, la meseta y de sus bosques , fue puesto a disposición de los estudiantes de los 4 institutos educativos que forman a los técnicos en gastronomía, quienes luego de un tiempo elaboraron un total de 14 recetas que ponen en valor la producción de las distintas regiones productivas de la provincia.

El trabajo comenzó con charlas ofrecidas por técnicos y funcionarios, quienes recorrieron las distintas sedes educativas, lo que fue acompañado por presentaciones de someliers y bartenders especializados.

Las enseñanzas llegaron a 220 alumnos, luego de un convenio firmado entre la Agencia de Desarrollo Económico (ADERN) y el Ministerio de Educación de la provincia.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 16.13.32 (1) Futuro gastronómico: Estudiantes de los cuatro institutos rionegrinos transforman insumos locales en alta cocina.

Los egresados de estos institutos serán los futuros profesionales de la cocina en los distintos destinos turísticos de la provincia. En la etapa final, 28 estudiantes formaron 14 duplas, que elaboraron otras tantas recetas que se plasmaron en un trabajo denominado “Recetario Punto Río Negro”.

Los Institutos Técnicos Superiores están ubicados en San Antonio Oeste, Viedma, Bariloche y Lamarque y a la dupla ganadora de San Antonio Oeste, como reconocimiento, accederán a una experiencia formativa en la ciudad de Buenos Aires. El viaje incluirá visitas a espacios gastronómicos de referencia nacional, con traslados, alojamiento y viáticos, como instancia de aprendizaje y vinculación con el sector.

El segundo reconocimiento para este grupo de participantes, fue el armado y publicación del Recetario Punto Río Negro, y además los estudiantes que formaron parte del proceso recibieron un kit de utensilios gastronómicos.

image Los ganadores: Roque Robles y Milena Paz Pil, del Instituto de San Antonio Oeste, representarán a la provincia en Buenos Aires.

Alma Atlántica

Los ganadores fueron Roque Robles y Milena Paz Pil, estudiantes del Instituto de Formación Continua de San Antonio Oeste, con su propuesta “Alma Atlántica”, un plato que celebra la identidad costera rionegrina. La receta destaca la navaja del Golfo San Matías, incorporando técnicas contemporáneas como aire cítrico, velo de rúcula y falso caviar de Riesling y pera, en una combinación que une sabor, creatividad e identidad territorial.

Milena compartió su experiencia y aseguró que “el proceso de pensar y practicar la receta fue súper divertido; con Roque nos llevamos muy bien y compartimos ideas similares para plantear un plato. Luego yo me encargué de grabar y escribir la receta".

"Nos ayudó muchísimo nuestro profesor Lisandro Manavella, que estuvo en todo momento guiándonos. Haber ganado el primer puesto fue una sorpresa y una gran alegría", subrayó.

"También fue una oportunidad para dar a conocer nuestros productos locales, como la navaja y el aceite de oliva.”, concluyó Milena Paz Pil, estudiante ganadora del Desafío Gastronómico.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 16.13.32 Formación técnica: Más de 220 alumnos de Viedma, Bariloche, Lamarque y San Antonio participaron del seminario.

La mesa está servida

Durante el seminario, los estudiantes accedieron a contenidos vinculados a la matriz agroproductiva rionegrina, las cadenas de valor, la distribución territorial y las estrategias de comercialización, además de capacitaciones específicas en sommellerie, servicio, y coctelería.

El principal objetivo del Seminario “Punto Río Negro: Gastronomía y Valoración de la Matriz Agroproductiva”, fue poner en valor la producción de insumos y materias primas rionegrinas.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 16.13.31 "Alma Atlántica": El plato ganador que fusiona navajas del Golfo, aceite de oliva y técnicas de vanguardia.

Sobre este proyecto, la Subsecretaria de Promoción y Comercio Interior de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, Bettiana Gabilondo, destacó que “con este seminario buscamos que los futuros profesionales de la gastronomía conozcan y valoren la matriz agroproductiva de Río Negro. La idea es que reconozcan el origen y la calidad de nuestros productos locales y que puedan integrarlos a su formación como parte de una identidad gastronómica propia que fortalezca la cultura, la economía y el desarrollo de la provincia.”

Algunas de las charlas a los alumnos fueron brindadas por Pablo Kiwitt, Director de Agricultura de la provincia, y también se sumó Facundo Fernández, Secretario de Fruticultura.

A la hora de armar cada menú, se puso a disposición de los alumnos los insumos producidos en la provincia, como frutas, productos de huerta, carnes, vinos y licores.

Incumbencias

El Técnico Superior en Gastronomía, “es un profesional capacitado para la producción, gestión y diseño de servicios culinarios, abarcando desde la elaboración de platos (cocina fría, caliente, pastelería) y menús nutricionales, hasta la administración de negocios gastronómicos, gestión de costos y cumplimiento de normas de higiene y seguridad alimentaria, pudiendo trabajar en restaurantes, hoteles, eventos, catering, o incluso desarrollar su propio emprendimiento, con formación técnica oficial con validez nacional”, según destaca el gobierno de Río Negro.

Fuente: Redacción +P