Salvataje: Río Negro logró un aumento del 46% en la cuota social de merluza

Crisis en el Golfo: Tras 3 años de emergencia, el Golfo San Matías es considerado "tierra arrasada" por los científicos.

Con una declaración de emergencia que lleva 3 años consecutivos de vigencia, porque los científicos han considerado al Golfo San Matías como “tierra arrasada”, luego de varios años de excesos en las políticas pesqueras oficiales, la provincia de Río Negro logró negociar en el Consejo Federal Pesquero (CFP) un incremento del 46% la cuota de merluza que recibe de la “reserva social”, esto se logra mediante permisos a determinados barcos a capturar ese recurso en aguas nacionales, para luego traerlo a la provincia para ser procesado. De ese modo, ante la escasez de recursos en el golfo, se intenta al menos sostener la mano de obra en las pocas plantas que quedan activas.

Según el Acta Nro. 36/2025 del CFP, que surge de la reunión realizada el 18 de diciembre pasado en la sede del organismo, ubicada en Humberto 1° 133, 5° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en representación de Río Negro asistieron el abogado Sergio Peleo, y Gustavo Gualtieri, el actual Subsecretario de Pesca y Producción Acuícola de Río Negro, designado por el gobernador Alberto Weretilneck en julio de este año. En la nota por la cual solicitaron este cupo, argumentaron que representa un “máximo interés social”. Vale recordar el cierre de la planta de la empresa Río Salado, en San Antonio Oeste, que les costó el puesto laboral a 100 trabajadores.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 11.21.34 (1) Mano de obra: Las 950 toneladas de merluza capturadas en aguas nacionales se procesarán en las plantas rionegrinas.

Otra definición adoptada en la reunión un pedido para que se realice una nueva campaña científica en el golfo rionegrino para analizar el stock de langostino, especie que también entró en la emergencia al quedar prohibida la pesca de arrastre.

“La decisión se apoya en el análisis de la operatoria reciente de la flota y en la necesidad de contar con información actualizada que permita evaluar la evolución del recurso en una zona vedada a la pesca comercial de arrastre de fondo”, se argumentó.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 11.21.34 (2) Impacto ambiental: La biomasa de merluza cayó de 50.000 a 20.000 toneladas tras años de excesos en las políticas de pesca.

El volumen total de captura de merluza común autorizado alcanza las 950 toneladas, un salto del 46% frente a las 650 toneladas del año anterior. El cupo se distribuyó de la siguiente manera:

120 toneladas para el buque Viernes Santo (M.N. 0668)

130 toneladas para el buque Calleja (M.N. 01566)

700 toneladas para el buque Temerario I (M.N. 01551)

Río Negro, además, recibirá, como el resto de las provincias con litoral marítimo, la cuota que distribuye el Fondo Nacional Pesquero. Le tocarán $290.032.296,24, y según se detalló en el acta, “el CFP estableció un esquema específico: el 60% del total asignado se transferirá a la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FUNBAPA), mientras que el 40% restante se depositará en la cuenta informada por la provincia para recibir fondos del FONAPE”.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 11.21.35 (2) Alerta langostino: El Consejo Federal Pesquero aprobó una nueva campaña científica para evaluar el stock del recurso.

En enero de este año, el gobierno provincial dio a conocer los resultados de un trabajo de investigación, que da cuenta de un crecimiento del 100% de la biomasa de merluza. En la letra chica de ese reporte se aclara que la mayoría de los individuos aún no tienen tamaño comercial, esto que superior a los 40 centímetros.

También se debe tener en cuenta el punto de partida, porque como lo han señalado algunos científicos a +P, los stocks de merluza en el golfo bajaron de 50 a 20.000 toneladas, y ese es el punto de partida de lo que se considera “tierra arrasada”.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 11.21.35 (1) El costo del descarte: Por cada kilo de langostino capturado, se llegaron a desechar 5 kilos de merluza en el golfo.

Eso ocurrió cuando se pasó de 10 a 14 barcos operando, a más de 30, cuando en el año 2012 comenzó el furor del langostino. Se comenzaron a usar mallas más finas para aprovechar los excelentes precios del langostino. Fue así que, por cada kilo de langostino, se tiraban al mar 5 kilos de merluza. Es que una lancha, que pudiera hacer 40 cajones al día de langostino (1.000 kilos), en ese momento representaba 10.000 dólares.

A mitad de año, el subsecretario Gualtieri declaró al medio de San Antonio Oeste Informativo Hoy sobre este tema: “En todas las reuniones dejé en claro que todos fuimos culpables de una u otra manera. Así como fuimos responsables del problema, debemos ser responsables de salir adelante. La única manera es trabajando juntos”.

