En 20 años, el Plan Ganadero de Río Negro otorgó 935 créditos por 14.000 millones

Para el gobierno de Río Negro, esta ha sido una herramienta clave para sostener la actividad ganadera en la región.

Este año que recién comienza cumple 20 años de vigencia el Plan Ganadero Bovino de la provincia, que mantuvo su vigencia durante el mandato de dirigentes políticos de distinto signo político. “Una auténtica política de Estado”, se enorgullece cada vez que puede el gobernador Alberto Weretilneck. Si bien fue lanzado en 2006, en 2013 fue actualizado por el Decreto N°335 del año 2023, cuando la administración de los fondos pasó a Río Negro Fiduciaria. A partir de esos registros, en los últimos días se pudo hacer un balance, que arrojó las siguientes cifras: Se entregaron 935 créditos y el monto actualizado alcanza los 14.000 millones de pesos o 9,5 millones de dólares.

Durante esos 20 años, Río Negro pasó de enviar 95.000 cabezas a faena en el año 2006 a las 181.074 del año 2024. “Tenemos una muy alta cobrabilidad, del orden del noventa por ciento, y el fondo puede destinarse exclusivamente a financiar actividades del sector ganadero. Entonces, todos los recursos que vuelven al fondo, y eso nos permite dar nuevos créditos”, explicó el Secretario de Ganadería de la provincia, Tabaré Bassi.

Aclaró que “todos los años, desde rentas generales de la provincia se va nutriendo el fondo, para poder incrementarlo, pero es un fondo rotatorio que el principal recurso proviene del propio recupero”.

Entre otros destinos, los ganaderos apelaron a este financiamiento a lo largo de los años para la adquisición de reproductores para sus campos. También para afrontar los gastos de las mejoras prediales necesarias para ir modernizando la eficiencia en el manejo de los rodeos, con nuevas aguadas y potreros.

Una de las particularidades centrales, que se adoptó luego de atender las demandas del sector rural, es que buena parte del financiamiento se otorga “a valor producto”, lo que ata la actualización de los montos a los vaivenes del mercado de hacienda. Según remarcó Bassi, “el fortalecimiento fuerte del fondo se hizo con la aprobación del decreto en el año 2013, y a partir de ahí se va fortaleciendo todos los años”.

En el nacimiento de este programa también existió un homenaje, porque en el primer decreto que la primera resolución que le dio forma, la N°868 del año 2004, cuando la provincia era gobernada por el radical Miguel Saiz, se lo define como “Programa Ganadero Bovino Provincia Río Negro “Gustavo Cecchi”.

Cecchi fue un ingeniero agrónomo que falleció en enero del 2004 y que se desempeñó en la dirección de ganadería, que había tenido su paso por la Sociedad Rural de Viedma y fue investigador en Estación Experimental del INTA-Idevi.

Los números del 2025

EL año pasado se realizaron 6 operatoria diferentes, que permitió llegar a 93 productores con un financiamiento que llegó a $1.237.178.448. “Los fondos se destinaron principalmente a la compra de reproductores, mejoras e inversiones prediales y la adquisición de insumos, apuntando a mejorar la eficiencia productiva, sostener el crecimiento de los rodeos y acompañar el agregado de valor en origen”, según se informó desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Ganadería Plan ganadero Río Negro Los créditos a tasas subsidiadas ayudaron en forma importante en los momentos críticos de la sequía.

En cuanto a la distribución territorial, 36 beneficiarios fueron ganaderos de la Región Atlántica, 30 en Alto Valle y Valle Medio, 26 en la Región Sur y uno en la Región Andina.

“En lo que respecta a región sur, el 70% por ciento de los créditos fueron para inversiones prediales y el 30% por ciento para compra de reproductores”, detalló el Secretario de Ganadería. Esas inversiones, en su mayoría, estuvieron focalizadas en financiar obras de captación de agua.

Mientras tanto, un equipo de técnicos de Ministerio “ahora están haciendo un trabajo de mejoramiento genético, con inseminación artificial, y además contratamos a un médico veterinario para que atienda la demanda la región sur. Por esos estos días estará haciendo un trabajo de sincronizar (la entrada en celo de las vacas), para después hacer el trabajo de la inseminación artificial en algunos campos de allá”.

Bassi destacó que “el programa es mucho más que financiamiento: es una política sostenida que nos permite estar cerca de los productores en los momentos difíciles y también cuando se trata de crecer, invertir y agregar valor".

Fuente: Redacción +P con datos del Gobierno de Río Negro.