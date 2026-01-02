China fija un tope a la carne argentina y redefine el negocio exportador

La nueva política comercial de China limita los envíos de carne vacuna desde 2026 y obliga al sector exportador argentino a ajustar su estrategia.

El Ministerio de Comercio de China anunció este miércoles la aplicación de un arancel adicional del 55% a las importaciones de carne vacuna provenientes de Argentina , Brasil, Uruguay, Australia y Estados Unidos que superen las cuotas anuales establecidas para cada país. La medida entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2028, en un contexto marcado por la desaceleración económica china, la baja de precios internos y la presión que ejercen las importaciones sobre la producción local.

Según informó la agencia AFP, la decisión impacta de lleno en los principales proveedores externos de carne vacuna del gigante asiático, especialmente en los países sudamericanos, que en los últimos años consolidaron a China como su principal mercado de exportación. El nuevo esquema combina cupos máximos de ingreso con un arancel extraordinario que solo se aplicará a los volúmenes que excedan esos límites, lo que introduce un fuerte desincentivo a la expansión de los envíos.

Una medida para proteger a la industria local

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se basa en una investigación realizada por el Ministerio de Comercio de China que abarcó carne fresca y congelada, con y sin hueso. El informe concluyó que el ingreso sostenido de grandes volúmenes de carne extranjera afectó negativamente la competitividad de los productores nacionales, generando una caída de los precios internos y un escenario de sobreoferta.

Las autoridades chinas definieron las nuevas tarifas y cupos como “medidas de protección” de carácter temporal, con el objetivo de permitir que la industria local supere las dificultades actuales. En ese sentido, el Gobierno chino aclaró que el esquema no busca restringir el comercio normal de carne vacuna, sino ordenar el mercado en un momento particular del ciclo económico. También anticipó que la aplicación será flexible y que las condiciones podrían revisarse de manera gradual durante los tres años de vigencia.

El esquema anunciado fija límites anuales específicos para cada uno de los países alcanzados por la medida. En el caso de la Argentina, el cupo quedó establecido en 511.000 toneladas anuales, que podrán ingresar al mercado chino con el arancel habitual del 12,5%. Si los envíos superan ese volumen, se activará el arancel adicional del 55%, encareciendo significativamente las exportaciones excedentes.

Brasil, principal proveedor de carne vacuna a China, recibió un cupo de 1,1 millones de toneladas por año. Uruguay podrá exportar hasta 324.000 toneladas, mientras que Australia y Estados Unidos tendrán límites de 200.000 y 164.000 toneladas anuales, respectivamente. El arancel extraordinario se aplicará únicamente sobre los volúmenes que excedan la cuota asignada a cada país, un punto clave para la planificación comercial de los exportadores.

La disposición también incluye la suspensión parcial del acuerdo de libre comercio con Australia en lo relativo a la carne vacuna, lo que refuerza el giro proteccionista adoptado por China en este sector estratégico.

Impacto en Argentina y la región

Para la Argentina, la cuota definida por China se alinea con los niveles actuales de exportación. Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), entre enero y noviembre de 2025 se exportaron 453.860 toneladas de carne argentina al mercado chino, una cifra inferior a los máximos registrados en ciclos previos. En el corto plazo, esto reduce el riesgo de que los envíos superen el cupo, aunque limita las posibilidades de crecimiento futuro hacia el mayor mercado mundial.

En el caso de Brasil, el impacto podría ser más significativo. El tope de 1,1 millones de toneladas representa una reducción respecto de los volúmenes exportados en años recientes, cuando el país superó ese nivel de manera sostenida. Con la nueva normativa, los embarques que excedan el cupo perderán competitividad debido al arancel adicional, lo que podría obligar a redireccionar ventas o ajustar precios.

Uruguay, en tanto, mantiene una cuota que coincide con el promedio de exportaciones de los últimos años, lo que otorga cierta previsibilidad, aunque también marca un techo para la expansión. Para Australia y Estados Unidos, los límites fijados se ajustan a los volúmenes recientes, pero el nuevo esquema introduce una mayor incertidumbre regulatoria.

Un límite al crecimiento exportador

El ajuste chino se inscribe en una tendencia global de revisión de políticas comerciales, en respuesta a la volatilidad de la demanda y al comportamiento de los precios internacionales. Si bien la fijación de cupos y aranceles extraordinarios aporta previsibilidad a corto plazo, también condiciona las estrategias de crecimiento de los exportadores tradicionales.

En la Argentina, la industria frigorífica ya comenzó a ajustar su planificación interna para maximizar los envíos dentro de la cuota permitida y evitar penalizaciones que afecten la rentabilidad. El monitoreo constante de los volúmenes exportados y de la evolución de la demanda china será clave en los próximos años, en un escenario donde los cambios regulatorios pueden redefinir el comercio mundial de carne vacuna.

