Milei celebra en Miami: Estados Unidos multiplica por cuatro las compras de carne argentina

En un discurso de media hora cargado de elogios al capitalismo y a la libre empresa, el presidente Javier Milei anunció una de las noticias económicas más relevantes de los últimos años para el sector agroexportador argentino: Estados Unidos aprobó cuadruplicar el cupo de importación de carne vacuna procedente de la Argentina, pasando de 20.000 a 80.000 toneladas anuales, con un arancel mínimo de apenas 40 dólares por tonelada, equivalente a menos del 1%.

El anuncio se dio en el marco del America Business Forum, celebrado en la ciudad de Miami, donde el mandatario participó ante un auditorio compuesto por empresarios, inversores y referentes del ámbito económico internacional. En su exposición, Milei reafirmó su defensa del capitalismo, al que definió como “el modelo más moral de todos los existentes”, y destacó su papel histórico en “sacar a millones de personas de la pobreza extrema”.

Sin embargo, más allá de su habitual retórica liberal y su análisis geopolítico, el jefe de Estado dedicó un tramo de su discurso a un tema concreto que despierta entusiasmo en el sector agroindustrial: la ampliación de la cuota de exportación de carne hacia el mercado estadounidense, un reclamo que venía siendo impulsado por la Cancillería argentina y las cámaras frigoríficas desde hace varios años.

“En línea con el proceso de apertura y cooperación entre nuestros países, quisiera agradecer al presidente Donald Trump y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina, cuatro veces superior a la anterior”, señaló Milei, provocando un cerrado aplauso de los asistentes.

La medida, que aún debe formalizarse a través de los canales administrativos correspondientes, permitirá a la Argentina multiplicar por cuatro su presencia en el mercado norteamericano, considerado uno de los más exigentes y rentables del mundo. Según estimaciones del sector, el aumento del cupo podría incrementar las exportaciones en más de 400 millones de dólares anuales, generando un fuerte impacto positivo sobre las economías regionales y la industria frigorífica nacional.

Oportunidad para el agro y el sector cárnico

Milei destacó que el país mantiene “prácticamente la misma cantidad de cabezas de ganado que hace 30 años”, y calificó esa situación como “una locura para una nación famosa por la calidad de su carne”. En ese sentido, consideró que el acuerdo con Estados Unidos constituye un primer paso para reactivar y modernizar la cadena cárnica, uno de los sectores emblemáticos de la economía argentina.

Milei en miami 2025 Relación bilateral en alza: EE. UU. refuerza su vínculo con Argentina mediante un acuerdo histórico.

“Fruto de la capitalización que recién estamos comenzando a ver y se seguirá acrecentando gracias al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la Argentina explotará recursos y hará crecer industrias hoy subdesarrolladas”, enfatizó el Presidente.

La noticia fue recibida con optimismo por parte de los frigoríficos exportadores, que ven en esta apertura una oportunidad no solo para ampliar mercados, sino también para atraer nuevas inversiones en tecnología, trazabilidad y sustentabilidad, requisitos cada vez más valorados por los consumidores estadounidenses.

Diversificación exportadora y potencial de crecimiento

Durante su exposición, Milei también se refirió al potencial exportador de otros sectores estratégicos. Mencionó el caso del cobre, señalando que “Argentina no exporta un solo gramo, mientras Chile, que comparte la misma cordillera, vende al mundo más de 20.000 millones de dólares anuales”.

Asimismo, proyectó que para 2031 las exportaciones de petróleo y gas podrían generar entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, impulsadas por el desarrollo de Vaca Muerta y otras áreas productivas. También destacó el potencial del sector pesquero, que actualmente representa menos del 3% de las exportaciones, y enumeró otros rubros con gran capacidad de expansión, como infraestructura, turismo, lácteos, granos y economía del conocimiento.

“La Argentina del futuro es inimaginable. Quiero invitarles a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo”, cerró Milei, reafirmando su apuesta por un modelo económico abierto al mundo y basado en la iniciativa privada.

ganadería paraguay 2 La carne argentina es muy valorada en todos los mercados internacionales.

Con este anuncio, el Gobierno busca no solo fortalecer la relación comercial con Estados Unidos, sino también enviar una señal de confianza a los mercados internacionales, en un contexto en el que el país necesita atraer inversiones y aumentar sus exportaciones para consolidar el proceso de recuperación económica.

Fuente: Agencias internacionales con el aporte de +P.