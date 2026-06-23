Patagonia Norte muestra signos de recuperación: reactivación de frigoríficos clave

La industria frigorífica pampeana atraviesa un mes de junio decisivo. Mientras la planta de Trenel (también conocido como Frigorífico General Pico) retomó la faena, Bernasconi avanza —con marchas y contramarchas— hacia su propia reactivación de la mano de capitales chinos.

Ambos procesos, aunque distintos en ritmo y protagonistas, comparten un mismo trasfondo: la crisis estructural que golpea al sector cárnico argentino desde 2025.

Trenel vuelve a faenar

El 11 de junio marcó un punto de inflexión para el norte pampeano. Ese jueves, el Frigorífico Pico retomó la actividad en su planta de Trenel, después de meses de inactividad que llevaron a la empresa al borde del colapso financiero.

El anuncio formal corrió por cuenta de Dardo Loza, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne, quien confirmó la reincorporación de entre 350 y 400 trabajadores. Sobre el volumen de faena existe cierta disparidad entre fuentes: mientras algunos relevamientos hablan de 450 a 500 cabezas diarias una vez consolidada la operación, el propio gremio precisó un arranque más gradual, con un esquema inicial de 350 a 400 animales por jornada y aumentos progresivos a medida que la planta normalice su funcionamiento.

La empresa, controlada por Ernesto "Tito" Lowenstein y su hijo Alan Lowenstein, regularizó la deuda salarial con el personal como condición previa al regreso: canceló los haberes correspondientes a parte de abril y a la totalidad de mayo.

image El Frigorífico Pico retomó la faena en Trenel el 11 de junio, tras meses de parálisis.

La magnitud de la crisis previa explica la cautela del sector. La planta había llevado su faena diaria de 600 a apenas 50 cabezas antes de paralizarse por completo a comienzos de año, y en febrero la situación derivó en el despido de 200 operarios. El pasivo financiero del Frigorífico Pico superaba en ese momento los 30.000 millones de pesos, con una deuda cercana a los 9.000 millones con el Banco de La Pampa y más de mil cheques rechazados registrados por el Banco Central.

Para Trenel, el impacto excede lo productivo. El intendente Horacio Lorenzo describió un clima de "bienestar y júbilo" en la comunidad y recordó que la parálisis afectó directa o indirectamente a unas 300 familias, con repercusión directa en el comercio local. La planta, con instalaciones modernizadas, orienta su producción principalmente hacia la exportación, sin descuidar el abastecimiento del mercado interno ni la provisión a carnicerías de la región.

image Pruebas de faena en Bernasconi: 74 animales procesados antes de la reactivación plena.

Bernasconi: capitales chinos, expectativa y demoras

El otro foco de atención de la industria cárnica pampeana es Bernasconi, donde Metatech S.A., firma de capitales chinos, avanza en la toma de control del frigorífico local mediante un contrato de alquiler con opción a compra, acordado con la actual propietaria, Frigorífico HV S.A., hoy bajo concurso preventivo de acreedores.

El 21 de abril, la Dirección de Ganadería del Ministerio de la Producción de La Pampa formalizó la habilitación administrativa mediante la Disposición Nº 435, que autoriza a Metatech a operar la planta como frigorífico de Ciclo I y II de bovinos, con capacidad para faena, desposte y empaque completos. La habilitación incluye una cláusula que faculta a la Provincia a revocarla si la empresa no acredita la autorización judicial definitiva dentro del concurso de HV.

image Capitales de Metatech S.A. buscan transformar a Bernasconi en un polo exportador hacia China.

El camino hacia la reactivación plena atravesó demoras sucesivas. La puesta en marcha, prevista originalmente para el 1 de febrero, no se concretó en esa fecha. En marzo, la firma realizó pruebas técnicas de faena y desposte con 74 animales y unos 25 operarios contratados para la actividad puntual, a razón de 60.000 pesos por jornada, alcanzando una variedad de 23 cortes específicos orientados a mercados internacionales. Pese al resultado satisfactorio de esas pruebas, la faena comercial continuó sin reanudarse en las semanas posteriores, con la planta funcionando bajo un esquema mínimo de mantenimiento y limpieza.

El objetivo declarado por la empresa apunta a una faena de 500 animales diarios, con destino exclusivo a exportación, y en una primera fase prevé la contratación de entre 30 y 40 empleados locales. La fecha estimada para el inicio formal de actividades se ubica hacia fines de junio, aunque el historial reciente de postergaciones invita a tomar ese plazo con prudencia hasta su confirmación efectiva.

image Trabajadores de la planta vuelven a sus puestos tras los despidos y las manifestaciones de febrero en Trenel.

Una crisis con alcance nacional

Las dificultades de Trenel y Bernasconi no constituyen hechos aislados. Forman parte de un fenómeno que golpea a buena parte de la industria frigorífica argentina, con una caída de las exportaciones de carne del 7,3% durante 2025 y una contracción del 12,3% en los envíos a China, mercado que entre 2020 y 2024 concentró cerca del 50% de las exportaciones cárnicas pampeanas.

En ese marco, el desembarco de Metatech en Bernasconi adquiere un significado adicional: por primera vez, una empresa de capitales chinos se posiciona del otro lado del mostrador en la provincia, pasando de comprador habitual de carne pampeana a productor directo con vocación exportadora.

Para el sector cárnico de La Pampa, la combinación de ambas reaperturas representa una señal de recuperación en un escenario todavía adverso, condicionada por el cumplimiento de los plazos comprometidos y por la resolución definitiva de los procesos judiciales y administrativos en curso.

FUENTE: Medios locales con aportes de Redacción +P