Patagonia: sigue la incertidumbre por el futuro de la barrera sanitaria

La incertidumbre domina el panorama de los productores ganaderos de la Patagonia ante la falta de definiciones sobre la continuidad de la barrera sanitaria que protege a toda esta región del ingreso de carne con hueso proveniente del norte del país. Baldomero Bassi, presidente de la Sociedad Rural del Alto Valle, Río Negro, dialogó con este medio y confirmó que, si bien se había mencionado la posibilidad de presentar un recurso de amparo, hasta el momento no se ha concretado ninguna acción judicial.

"Todavía no se presentó nada. Se habló como una estrategia, pero por ahora se está dialogando. Hemos tenido reuniones de la Rural, la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro y estamos en contacto con otras provincias patagónicas buscando estrategias en conjunto", explicó el productor.

El sector ganadero sigue esperando una respuesta por parte del gobierno nacional. Según Bassi, desde la Federación han intentado establecer contacto con la diputada nacional Lorena Villaverde, representante de La Libertad Avanza en la región, pero hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta concreta. "Estamos en una total incertidumbre. Desde la Federación intentamos un acercamiento con nuestra representante en el Congreso, pero no hemos recibido respuesta. Seguimos esperando y buscando alguna vía de diálogo", afirmó el dirigente.

El gobierno provincial también está en contacto con los productores y ha intentado mediar en la situación, pero hasta ahora no hay definiciones concretas. Inicialmente, el ministro de Economía, Luis Caputo, iba a recibir a los gobernadores patagónicos para tratar el tema, pero finalmente delegó la reunión en la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, la convocatoria aún no se ha materializado.

"Estamos interactuando permanentemente con el ministerio y el gobernador de Río Negro, pero hasta ahora no hay una fecha concreta para la reunión con Nación", indicó Bassi.

Preocupación por el paso del tiempo

El tiempo apremia. A menos de 90 días del posible levantamiento de la barrera sanitaria, los productores ven con preocupación la falta de avances en la negociación. "Por supuesto que hay que apresurar una respuesta. No podemos seguir esperando sin saber qué va a pasar cuando termine el plazo de los 90 días. Esto no solo depende de los productores, sino de la gestión que haga el gobierno nacional", sostuvo Bassi.

iraeta con los ministros patagonia.jpeg El secretaria de Agricultura de la Nación Sergio Iraeta en su última reunión con funcionarios de la Patagonia, a fines de febrero de este año, no anticipó está jugada de Nación.

Una posible solución para fortalecer la postura de la región sería unificar a todas las provincias patagónicas en una negociación conjunta. En este sentido, el dirigente destacó que desde hace tres años funciona el bloque patagónico, una estructura conformada por los ministerios de todas las provincias junto con las federaciones rurales. "Nos hemos estado reuniendo y el jueves pasado tuvimos un encuentro de todas las federaciones. Estamos buscando una postura común ante esta situación y trabajando de manera coordinada con los gobiernos provinciales", explicó.

El futuro de la barrera sanitaria

Más allá de la coyuntura actual, Bassi hizo hincapié en la necesidad de que Argentina avance hacia un modelo sanitario unificado. "El daño que puede generar el levantamiento de la barrera sanitaria es grave. Para seguir trabajando en ser un país serio, lo que tendríamos que pensar es que la Patagonia continúe como zona libre de aftosa sin vacunación y que en el futuro toda la Argentina pueda lograrlo", afirmó.

La falta de respuestas de Nación mantiene en vilo a los productores de la Patagonia. Mientras esperan una convocatoria para la mesa de diálogo, la incertidumbre sigue siendo la única certeza en un sector que necesita definiciones urgentes para planificar su futuro. Desde el Gobierno de Río Negro confirmaron también que todavía no has sido llamados los Gobernadores de la Patagonia para la reunión. "Por ahora, no tenemos ninguna novedad", aseguró un alto Ejecutivo provincial al ser consultado por el tema.

Neuquén, evalúa los precios

Desde la provincia de Neuquén aseguran que están a la espera de la convocatoria de Nación para conversar el tema de la barrera sanitaria. Aseguraron que están armando un equipo técnico para saber cómo se forman los precios de la carne en la zona. “Lo que estamos pidiendo es que todo el país tenga ese status sanitario, que se levante hacia el norte la barrera e incluya a todo el país, como pasa con Brasil que es todo libre de aftosa sin vacunación”, destacó días atrás el ministro de Economía, Guillermo Koenig a los medios de comunicación. Al referirse a los altos precios que debe pagar el consumidor por un kilo de carne vacuna, el funcionario agregó que "No fijamos los precios de la carne, nos encantaría que esos precios bajen; pero también es cierto que la carne sin hueso hoy en día ingresa de la zona extra barrera y los precios son altos también”.

Por otra parte, desde la secretaría de Producción confiaron que tienen estos 90 días para evaluar el tema y ver donde se están las distorsiones de la cadena y que solicitarán que, cualquier cambio en la barrera, contemple el riesgo que puede tener la región si se declara un brote de aftosa.