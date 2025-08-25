Preocupante: La deuda del sector ganadero casi se duplicó en un año

Basándonos en las series estadísticas que publica trimestralmente el Banco Central de la República Argentina (BCRA), desagregadas por actividad, volvemos a analizar la situación de las empresas ganaderas en relación con los pasivos contraídos con entidades financieras. En primer lugar, observamos un crecimiento en los saldos adeudados al 30 de junio, en comparación con los datos registrados en diciembre pasado. Según la estadística publicada al cierre del segundo trimestre de este año, los préstamos bancarios otorgados a empresas del sector —específicamente aquellas dedicadas a la cría de ganado bovino, excepto cabañas— muestran, en lo que va del año, un incremento del 23% anual medido en dólares, alcanzando un pasivo equivalente a USD 1.048 millones. Los saldos de operaciones en pesos aumentaron un 11% en los primeros seis meses, mientras que los saldos en moneda extranjera se incrementaron un 67% anual.

Al comparar con las cifras de junio de 2024, los saldos actuales prácticamente duplican los registros de hace 12 meses, que se ubicaban en USD 564 millones. El mayor incremento se observa en las operaciones en moneda extranjera, donde el pasivo creció de USD 126 millones a USD 307 millones, lo que representa un aumento interanual del 144%.

En este sentido, la proporción de préstamos nominados en moneda extranjera continúa en aumento. Actualmente, el 29% de los saldos adeudados corresponde a este tipo de operaciones, frente al 22% registrado un año atrás. Se trata de una tendencia ascendente que se viene consolidando desde principios del año pasado, luego de dos años —2022 y 2023— en los que la participación de este tipo de financiamiento fue significativamente menor.

Claramente, la estabilidad cambiaria y, en consecuencia, la baja de las tasas en dólares registrada durante este período —al pasar de un costo financiero que oscilaba entre el 10% y el 15% anual en dólares a tasas de un solo dígito— incentivaron la toma de este tipo de préstamos.

No obstante, los préstamos nominados en moneda local siguen siendo los más habituales en el sector ganadero, representando cerca del 80% del total financiado mediante estos instrumentos. En este caso, los datos al 30 de junio de este año muestran saldos adeudados por USD 741 millones, frente a los USD 438 millones registrados en junio de 2024, lo que implica un aumento interanual del 69%.

Sin embargo, el dato más relevante no es tanto el crecimiento en el nivel de endeudamiento —un indicador que, dependiendo de las condiciones en que se contraiga, puede resultar saludable para el desenvolvimiento de las empresas—, sino el costo de ese financiamiento.

Según la estadística publicada por el BCRA hasta el segundo trimestre del año, la tasa promedio a la que accedía al crédito el sector ganadero rondaba el 47% anual para préstamos en pesos, es decir, unos 10 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada un año atrás. A su vez, durante el último mes, impulsada por el desarme de las conocidas Lefis (letras de financiamiento utilizadas por el Tesoro nacional), la tendencia alcista en las tasas de interés se aceleró, derivando en un incremento general del costo financiero para las empresas.

Esta suba no solo impacta en la toma de nuevos préstamos, sino que afecta fundamentalmente al resto de los instrumentos habituales con los que operan diariamente las PyMEs, como tarjetas de crédito, descuento de cheques, adelantos en cuenta corriente, entre otros. No afecta solamente a la inversión, sino que encarece de manera directa el costo de financiamiento necesario para sostener la operatoria diaria de las empresas relacionadas con el sector.

