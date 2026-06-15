Récord en Patagonia Norte: producción de salmónidos crece un 24% y exportaciones alcanzan un 65%

La actividad mantiene una expansión sostenida desde 2019: la producción se multiplicó más de 40 veces en seis años y las exportaciones alcanzaron un nuevo máximo histórico durante 2025.

La acuicultura en la Patagonia Norte continúa consolidándose como uno de los sectores productivos de mayor dinamismo del país. Así lo confirma el último Anuario 2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que revela un nuevo récord en la producción y procesamiento de salmónidos, acompañado por un fuerte crecimiento de las exportaciones y una creciente consolidación de la región como principal polo acuícola de Argentina.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante 2025 la faena de salmónidos en Patagonia Norte alcanzó las 11.573 toneladas , marcando un incremento interanual del 24% respecto de 2024. La expansión resulta aún más significativa cuando se compara con los promedios registrados entre 2021 y 2024, período frente al cual el crecimiento acumulado supera el 300%.

Los datos muestran con claridad una tendencia de expansión sostenida que comenzó a profundizarse a partir de 2019. Ese año la actividad había alcanzado un piso de apenas 285 toneladas ingresadas para faena. Seis años después, la región logró superar las 11.500 toneladas, evidenciando un crecimiento prácticamente exponencial que posiciona a la Patagonia Norte como el principal motor de la acuicultura nacional.

Sin embargo, el volumen ingresado a faena no equivale al total de producto comercializable que finalmente llega a los mercados. Según los registros del SENASA, de las 11.573 toneladas procesadas durante 2025 se obtuvieron efectivamente 8.018 toneladas de producto terminado. Esto implica una tasa de conversión cercana al 70%, indicador que refleja el rendimiento industrial de la actividad.

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Al analizar el desempeño por provincias, se observan diferencias significativas. Río Negro presenta un nivel de conversión del 75%, mientras que Neuquén registra un rendimiento del 67%. Este indicador mide la relación entre el volumen ingresado a los establecimientos de faena y el producto final destinado tanto al mercado interno como a la exportación.

Actualmente, la infraestructura habilitada para el procesamiento de salmónidos en la región está compuesta por tres establecimientos registrados ante el SENASA. De ellos, dos se encuentran localizados en Río Negro y uno en Neuquén. A pesar de esta distribución, la actividad se encuentra fuertemente concentrada en territorio neuquino.

Las estadísticas oficiales indican que Neuquén concentra el 78% de toda la faena de salmónidos realizada en Patagonia Norte, mientras que Río Negro participa con el 22% restante. Esta distribución refleja el liderazgo alcanzado por la provincia en materia de producción acuícola y explica gran parte de la expansión observada durante los últimos años.

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Exportaciones en fuerte crecimiento

El crecimiento de la producción también se traduce en una expansión sostenida de las exportaciones. Los datos consolidados por el SENASA muestran que durante 2025 las ventas externas de trucha arcoíris alcanzaron las 6.109 toneladas, estableciendo un nuevo récord para la actividad.

La cifra representa un aumento interanual del 65,5% respecto de 2024, cuando las exportaciones totalizaron 3.764 toneladas. Se trata de uno de los mayores incrementos registrados por el sector en los últimos años y confirma el creciente posicionamiento de la producción patagónica en los mercados internacionales.

Entre los principales productos exportados se destacan los filetes refrigerados y congelados de trucha arcoíris, las presentaciones evisceradas con cabeza tanto refrigeradas como congeladas, además de ovas de trucha destinadas a diferentes mercados especializados.

Chile continúa siendo el principal destino de la oferta exportable. Durante 2025 absorbió cerca del 60,5% del total de los envíos, con más de 3.830 toneladas comercializadas. La cercanía geográfica, la integración logística y la demanda sostenida explican el liderazgo del mercado chileno como comprador de salmónidos argentinos.

En segundo lugar aparece Japón, destino al que se exportaron aproximadamente 709 toneladas durante el año pasado. El mercado japonés mantiene una demanda constante por productos acuícolas de alta calidad y representa una plaza estratégica para la expansión futura del sector.

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Canadá se ubicó como el tercer destino más importante, con importaciones cercanas a las 667 toneladas. La diversificación de mercados aparece como uno de los principales factores que explican el crecimiento sostenido de las exportaciones durante los últimos años.

El principal polo acuícola del país

La importancia de la Patagonia Norte trasciende ampliamente las estadísticas regionales. Actualmente, la zona concentra más del 90% de todas las exportaciones acuícolas argentinas, convirtiéndose en el principal núcleo de crecimiento del sector a nivel nacional.

La producción de trucha arcoíris se desarrolla casi en su totalidad mediante sistemas de jaulas flotantes instaladas en los embalses de Alicurá y Piedra del Águila, dos cuerpos de agua estratégicos compartidos entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Las características ambientales de estos embalses, sumadas a la calidad del agua y las condiciones climáticas favorables, permiten desarrollar una actividad altamente competitiva.

En paralelo, Neuquén ha profundizado durante los últimos años una estrategia de fortalecimiento institucional y regulatorio destinada a consolidar su liderazgo acuícola. La provincia cuenta con la Ley Provincial 3073 y con un Plan de Desarrollo Acuícola que establece lineamientos específicos para impulsar la expansión de la actividad.

El objetivo provincial es alcanzar una producción anual de 10.000 toneladas de salmónidos, una meta que aparece cada vez más cercana a partir de la evolución observada en los últimos años. Los estudios de capacidad productiva indican además que el potencial conjunto de los embalses Alicurá y Piedra del Águila supera las 13.500 toneladas anuales.

Perspectivas alentadoras

El escenario que muestran las estadísticas oficiales resulta altamente favorable para el futuro de la acuicultura regional. El crecimiento sostenido de la producción, la expansión de la capacidad de procesamiento, el aumento de las exportaciones y la consolidación de nuevos mercados internacionales configuran un panorama de fuerte potencial para los próximos años.

La Patagonia Norte se posiciona así como el principal centro de producción de salmónidos de Argentina y como uno de los complejos exportadores más dinámicos del país. Con recursos naturales competitivos, infraestructura en expansión y una creciente demanda internacional, la actividad aparece destinada a seguir ganando protagonismo dentro de la economía regional.

Los resultados de 2025 no sólo representan un nuevo récord para el sector, sino también la confirmación de una tendencia de crecimiento que transforma a la acuicultura en una de las apuestas productivas más prometedoras de la Patagonia argentina.

FUENTE: SENASA con aportes de Redacción +P.