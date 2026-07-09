¿Se recupera la pesca? Mayo en rojo, pero el año muestra un alza del 9,7%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) publicó los resultados del Índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) correspondientes a mayo de 2026. El informe técnico revela que el nivel general registró una caída del 24,3% respecto al mismo mes del año anterior. A pesar de este retroceso mensual, el acumulado enero-mayo de 2026 todavía presenta un incremento del 9,7% en comparación con igual período de 2025.

Al observar la serie desestacionalizada, el índice marcó una variación negativa del 1,4% respecto a abril de 2026. Por su parte, la serie tendencia-ciclo también muestra un signo contractivo, con una caída del 2,9% mensual. Según detalla el organismo estadístico, "el IPI pesquero muestra un patrón estacional cambiante y mucha irregularidad", lo que motiva revisiones frecuentes de los valores históricos publicados.

La dinámica del sector pesquero en mayo respondió principalmente al comportamiento de la pesca marítima, la cual registró una baja interanual del 29,0%. Esta actividad tuvo la incidencia negativa más significativa en el nivel general, restando 23,1 puntos porcentuales. No obstante, el sector marítimo mantiene un balance positivo en lo que va del año, con una suba acumulada del 7,7%.

En cuanto a la acuicultura, la producción mostró una caída del 6% interanual en el mes bajo análisis. Pese a este dato puntual, este segmento destaca por su fuerte crecimiento en el largo plazo: el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 refleja un aumento del 19,9% respecto al año previo. Su incidencia negativa en la variación total del IPI de mayo fue de apenas 1,2%.

Comportamiento por grupo de especies

El desglose por tipo de recurso capturado permite identificar realidades muy diversas dentro de la industria. El grupo de los peces logró un incremento del 8,7% en mayo, con una incidencia positiva del 3,5% sobre el índice general. En términos acumulados, este sector registra un alza del 15,2%.

Sin embargo, el dato más disruptivo del informe lo protagonizan los crustáceos, que alcanzaron una variación positiva del 1.191,7% interanual en mayo. Este repunte extraordinario aportó un crecimiento de 27,9 puntos porcentuales al nivel general, mitigando parcialmente la caída de otros rubros. El acumulado para crustáceos se sitúa en un 19,4% de crecimiento.

En la vereda opuesta se encuentran los moluscos, cuya producción se hundió un 95,8% respecto a mayo de 2025. Este desplome tuvo un impacto crítico en el sector, con una incidencia negativa del 55,7% en la variación interanual total. A pesar de este resultado mensual, el acumulado del año para moluscos todavía sostiene un ligero signo positivo del 2,2%.

Evolución de la flota: fresqueros y congeladores

La operatividad de la flota pesquera marítima también exhibió comportamientos dispares según el tipo de buque. Los buques fresqueros mostraron un desempeño robusto con un incremento del 23,1% en sus desembarques mensuales. Esta suba generó una incidencia positiva del 3,6% en el índice específico del sector marítimo. Sin embargo, en el registro anual acumulado, los fresqueros aún se encuentran en terreno negativo con una caída del 5,0%.

Por el contrario, los buques congeladores sufrieron una fuerte contracción del 38,5% interanual en mayo. Su desempeño restó 32,6 puntos porcentuales a la actividad marítima en el mes. A pesar de esta cifra, el sector de congeladores conserva un balance anual favorable, con un crecimiento acumulado del 14,1% entre enero y mayo.

FUENTE: INDEC