Adiós a Carrefour Italia: la venta de 1.000 millones que impacta al retail

El proceso de desinversión de Carrefour va mucho más allá de la Argentina.

El gigante minorista Carrefour continúa su proceso de reestructuración global con una nueva y significativa operación. El Grupo italiano NewPrinces anunció un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio italiano de Carrefour por un valor de empresa cercano a 1.000 millones de euros, lo que marca un nuevo capítulo en la estrategia del grupo francés de desprenderse de activos considerados deficitarios.

Con esta adquisición, NewPrinces —compañía con sede en Italia, presente en cuatro mercados principales y con exportaciones a más de 60 países— se convertirá en el segundo mayor grupo italiano de alimentación y bebidas por ingresos. En 2024, la firma registró una facturación de 2.800 millones de euros y cotiza en la Bolsa de Milán.

La operación incluye una amplia red de 1.188 tiendas de Carrefour Italia, compuesta por 41 hipermercados, 315 supermercados, 820 tiendas de conveniencia y 12 puntos de venta de autoservicio. Según estimaciones, las ventas de Carrefour Italia en 2024 (IVA incluido) alcanzarán los 4.200 millones de euros, equivalentes al 4% de las ventas globales del grupo francés.

A pesar de un periodo de recuperación entre 2020 y 2022, el desempeño de Carrefour Italia volvió a deteriorarse en 2024, año en el que tanto el beneficio operativo recurrente como el flujo de caja libre neto resultaron negativos. El contexto económico adverso en Italia, junto con la presión competitiva, motivó a Carrefour a buscar un comprador para estas operaciones.

La transacción, que abarca todas las operaciones de Carrefour en el país, contempla además inversiones conjuntas para asegurar su continuidad y crecimiento. Carrefour destinará 240 millones de euros para impulsar el desarrollo del negocio antes de su traspaso, mientras que NewPrinces invertirá 200 millones de euros con el mismo objetivo. La compañía italiana prevé completar el proceso de adquisición hacia finales del tercer trimestre de 2025.

Una estrategia de ajuste global

Este movimiento no es aislado. La venta en Italia se suma a la ya anunciada desinversión en Argentina, donde Carrefour también acordó desprenderse de sus operaciones, en un claro mensaje al mercado de que el grupo francés busca optimizar su estructura, enfocarse en mercados estratégicos y mejorar su rentabilidad global.

El plan responde a la necesidad de reforzar el desempeño financiero general, reduciendo la exposición en regiones con menores márgenes o con resultados negativos. Al concentrarse en mercados más rentables y con mayor potencial de crecimiento, Carrefour aspira a fortalecer su posición frente a competidores internacionales que también están reconfigurando sus carteras de activos.

Impacto en el sector

Para NewPrinces, la compra de Carrefour Italia representa una oportunidad única de ampliar de manera significativa su presencia en el mercado nacional y diversificar su portafolio de formatos comerciales. Al integrar una red multiformato que cubre desde grandes superficies hasta tiendas de proximidad, el grupo podrá atender a diferentes segmentos de consumidores y reforzar su cadena de suministro en toda Italia.

Analistas del sector advierten que, si bien la integración de más de mil puntos de venta implica un desafío logístico y operativo, el potencial de sinergias y economías de escala podría generar un impacto positivo en los resultados de NewPrinces en el mediano plazo.

Por su parte, Carrefour seguirá centrado en reforzar su presencia en países donde mantiene liderazgo o ventajas competitivas claras, destinando los recursos liberados a innovación, digitalización y nuevas estrategias comerciales que se alineen con las tendencias de consumo actuales.

Con esta operación, el mapa del retail europeo experimenta un nuevo reacomodamiento, y tanto Carrefour como NewPrinces se preparan para afrontar una etapa de transformación que podría redefinir sus posiciones en el mercado.

Fuente: Agencias internacionales con aportes de Redacción +P.