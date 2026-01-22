Giro histórico en el mercado del café: Alemania toma el liderazgo del mercado brasileño

Una taza de café sobre la barra de una cafetería con vistas al mar y al Pan de Azúcar. Foto: Andre Borges/dpa

El panorama del comercio mundial de café experimentó una transformación radical durante el año 2025. Alemania consolidó su posición como el destino principal del grano brasileño, un puesto que históricamente ocupaba Estados Unidos.

Según los datos suministrados por la asociación de exportadores Cecafé, la nación europea adquirió un total de 5,4 millones de sacos de 60 kilos. Esta cifra representa una cuota de participación del 13,5 % sobre el volumen global de las ventas externas de Brasil.

Este cambio de guardia en la cima de los importadores marca un hito para la industria. Mientras el mercado alemán mantuvo un flujo constante y creciente, los canales logísticos hacia Norteamérica enfrentaron obstáculos sin precedentes derivados de decisiones políticas externas que alteraron la dinámica tradicional del flujo de mercancías.

El impacto de la geopolítica y los aranceles de Donald Trump

La caída de Estados Unidos al segundo puesto responde directamente a las tensiones políticas y comerciales entre ambas naciones. El gobierno de Donald Trump aplicó aranceles del 50% a diversos productos alimenticios de origen brasileño.

Esta medida surgió como una reacción diplomática frente al proceso penal contra el ahora condenado expresidente Jair Bolsonaro. El expresidente mantiene una estrecha relación política con el mandatario estadounidense y recibió una condena superior a los 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado.

La presión fiscal sobre el café afectó gravemente los flujos comerciales hacia el mercado norteamericano. Durante los cuatro meses de mayor tensión, específicamente entre agosto y noviembre, las ventas hacia Estados Unidos cayeron un 55%. Al cierre del ciclo anual, las compras estadounidenses sumaron apenas 5,3 millones de sacos, lo cual implica un retroceso del 33% en comparación con el periodo previo. Aunque Trump retiró la mayoría de estos gravámenes en noviembre ante el incremento de los precios de los alimentos en su propio país, el daño estructural a la cuota de mercado resultó evidente.

Trump aranceles.jpeg Las relaciones comerciales, redefinidas por los aranceles.

Ingresos récord en un contexto de menor volumen

A pesar de la inestabilidad en los destinos principales, el sector cafetero brasileño demostró una resiliencia financiera notable. Brasil exportó globalmente 40 millones de sacos, una cantidad que supone una reducción del 20% respecto al año anterior. No obstante, esta disminución en volumen no afectó la rentabilidad neta del negocio. Por el contrario, los ingresos crecieron un 24%, alcanzando la cifra histórica de 15.500 millones de dólares (equivalentes a 13.200 millones de euros).

Márcio Ferreira, presidente de Cecafé, explica que diversos factores condicionaron esta paradoja económica. Además de los aranceles estadounidenses, el mercado enfrentó una reducción de las existencias internas tras las exportaciones masivas del año previo. Asimismo, las variaciones meteorológicas impactaron negativamente la disponibilidad del producto. Sin embargo, el entorno de precios altos en el mercado internacional favoreció los balances finales de los exportadores.

Calidad y expansión global del grano brasileño

La estrategia de los productores nacionales se enfoca ahora en la tecnología, la innovación y la calidad. Gracias a estos pilares, el precio medio mensual de venta subió durante 2025, lo cual compensó las menores cantidades enviadas al exterior. Brasil mantiene una hegemonía indiscutible al cubrir más de un tercio del mercado mundial de café.

Actualmente, la nación sudamericana suministra grano a más de 120 países. Tras el nuevo liderazgo de Alemania y el descenso de Estados Unidos, otras potencias como Italia, Japón y Bélgica figuran como compradores estratégicos fundamentales para la estabilidad del sector. La diversificación de destinos y la mejora constante en los procesos productivos aseguran que Brasil conserve su relevancia, incluso frente a choques arancelarios externos y cambios bruscos en las alianzas políticas tradicionales.

Fuente: DPA con aportes de Redacción +P