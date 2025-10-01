Inmigrantes aportan $1,6 billones al PIB de EE.UU.: El impacto de las deportaciones masivas

Las contribuciones de los latinos son esenciales para las industrias que enfrentan escasez de mano de obra, impulsando un crecimiento más amplio de la economía, dice el U.S. Latino GDP Report. Foto: TeenVogue

La contribución económica de la población latina en Estados Unidos representa una fuerza motriz de escala global. Según el último U.S. Latino GDP Report , elaborado por Latino Donor Collaborative y Wells Fargo, el Producto Interno Bruto (PIB) generado por la población latina alcanzó los US$4 billones en 2023 . Sorprendentemente, los inmigrantes latinos (nacidos fuera de EE.UU.) aportaron US$1,6 billones a esta cifra, es decir, el 40% de la producción total latina. Si la economía latina se midiera de forma independiente, ya sería la quinta más grande del mundo .

Este desempeño superior se explica principalmente por la demografía y la participación laboral . El reporte señala que las poblaciones nacidas en el extranjero presentan tasas de participación en la fuerza laboral más altas y una mayor concentración en los grupos de edad productiva, lo que impulsa un crecimiento económico más amplio. De hecho, desde 2015, el PIB latino ha crecido más del 50% , en contraste con el 17% registrado entre los no latinos, con un gasto total que llegó a US$2,5 billones en 2023 .

image La aritmética de la inmigración es clara: $1,6 billones de aporte de los migrantes versus un riesgo de reducción del 3,3% del PIB por deportaciones masivas.

Sectores clave y el peso de California

Las contribuciones latinas son vitales para industrias que experimentan una severa escasez de mano de obra. En 2023, la economía latina se concentró en la manufactura (US$547.000 millones), la administración pública (US$448.000 millones) y el sector de bienes raíces, alquiler y leasing (US$340.000 millones).

Dentro de este grupo, los mexicoestadounidenses lideran las aportaciones, con casi US$800 billones al PIB estadounidense. A nivel estatal, California se destaca como el motor económico latino, alcanzando US$989 billones en 2023 y proyectándose para superar el billón de dólares en 2025, camino a los US$1,4 billones para 2030.

image La demografía latina se consolidó como el motor de crecimiento del 50% del PIB estadounidense desde 2015.

El riesgo fiscal de la política migratoria

El informe subraya que este capital humano no es una vulnerabilidad, sino una garantía para la prosperidad nacional a largo plazo. Sin embargo, plantea una advertencia crítica sobre el costo de las políticas migratorias restrictivas. Los datos sugieren que las deportaciones masivas generarían una perturbación económica significativa en múltiples regiones y sectores.

La reducción del crecimiento del PIB sería de al menos un 0,8% con políticas de deportación masiva. Si el país decidiera deportar al 10% de la población indocumentada cada año durante 10 años, el PIB se reduciría en un 3,3% y los salarios disminuirían en un 1,7%. Adicionalmente, se intensificaría la escasez de mano de obra y aumentaría la relación entre deuda y PIB.

El análisis de la política de inmigración no debe centrarse únicamente en la seguridad, sino en las consecuencias fiscales y macroeconómicas. El informe concluye que "las deportaciones o las reducciones drásticas de la migración debilitarían la economía estadounidense". La población latina reduce la tasa de dependencia, fortalece los programas de prestaciones sociales y sostiene la resiliencia económica, consolidando su rol como un pilar insustituible del dinamismo económico estadounidense.



Fotos: Bloomberg con aportes de +P