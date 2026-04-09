Los fletes en Asia se disparan 28% en una semana y encienden alertas globales

El mercado de transporte marítimo de contenedores en Asia comenzó el segundo trimestre de 2026 con una marcada volatilidad , reflejada en un aumento abrupto de las tarifas spot. Según el más reciente informe del índice Intra-Asia Container Index (IACI), elaborado por la consultora Drewry, los fletes intra-asiáticos registraron un incremento del 28% durante la primera semana de abril, alcanzando los 865 dólares por contenedor de 40 pies (FEU).

Este salto no solo representa una suba significativa en términos semanales, sino que también posiciona los valores actuales un 29% por encima de los registrados en el mismo período del año anterior. El dato marca un quiebre respecto de la relativa estabilidad que había caracterizado al mercado en los meses previos, encendiendo señales de alerta entre operadores logísticos, exportadores e importadores de la región.

El impacto del conflicto en las rutas clave

De acuerdo con el análisis de Drewry, el incremento no ha sido homogéneo en todas las rutas comerciales. El principal motor de esta suba ha sido el fuerte aumento de tarifas en el corredor que conecta Shanghái con Jebel Ali, una vía clave para el comercio entre Asia y el Golfo Pérsico. Este tramo, altamente estratégico, ha sufrido un encarecimiento acelerado como consecuencia directa del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Las tensiones geopolíticas en esa región han generado importantes disrupciones en las cadenas de suministro, obligando a las navieras a reconfigurar rutas, ajustar capacidades y asumir mayores costos operativos. Entre los factores que explican la suba se encuentran el aumento de las primas de riesgo, mayores costos de seguros y la necesidad de desvíos logísticos para evitar zonas consideradas de alto riesgo.

El puerto de Jebel Ali, uno de los principales hubs logísticos del mundo y pieza fundamental en el comercio entre Asia y Medio Oriente, se ha visto particularmente afectado. La incertidumbre en torno a la estabilidad regional ha reducido la previsibilidad de las operaciones, generando cuellos de botella y presiones adicionales sobre las tarifas.

Un mercado sensible a la tensión geopolítica

El IACI, indicador clave para medir la evolución del mercado intra-asiático, se construye a partir de un promedio ponderado de tarifas spot semanales en 18 rutas principales dentro del continente. Entre los corredores monitoreados se incluyen conexiones estratégicas como Busan – Shanghái, rutas entre el sudeste asiático —incluyendo Ho Chi Minh, Yakarta y Singapur— y China, así como enlaces entre Jawaharlal Nehru Port y el gigante asiático, además de conexiones desde Yokohama.

El comportamiento reciente del índice pone de manifiesto la alta sensibilidad del comercio intra-asiático frente a eventos geopolíticos. A diferencia de otras rutas globales, que han comenzado a mostrar signos de normalización tras los desequilibrios provocados por la pandemia y la crisis logística global, Asia mantiene una exposición directa a las tensiones en Medio Oriente debido a su estrecha interdependencia comercial.

puerto de chancay primer barco Las tarifas marítimas intra-asiáticas alcanzan niveles superiores a 2025 y reflejan un cambio de tendencia en el mercado.

Analistas del sector advierten que esta volatilidad podría extenderse en las próximas semanas si el conflicto no muestra señales de distensión. La posibilidad de nuevas interrupciones en rutas clave o de mayores restricciones operativas podría seguir presionando al alza los costos logísticos, impactando no solo en el comercio regional, sino también en las cadenas globales de suministro.

Para las empresas, este escenario implica la necesidad de reforzar estrategias de gestión de riesgos, diversificar rutas y ajustar previsiones de costos. En un contexto donde la logística vuelve a posicionarse como un factor crítico, la evolución del IACI será un indicador clave para anticipar tendencias y tomar decisiones en un mercado cada vez más condicionado por factores externos.

En definitiva, el fuerte incremento de los fletes intra-asiáticos en el inicio del segundo trimestre refleja cómo los conflictos geopolíticos siguen teniendo un efecto inmediato y profundo sobre el comercio internacional, reafirmando la vulnerabilidad de las cadenas logísticas frente a la inestabilidad global.

Fuente: Frutas de Chile con información basada en el reporte del 3 de abril de 2026 de Drewry Supply Chain Advisors y aportes de Redacción +P.