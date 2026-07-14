Más fruta, menos riesgo de depresión: la conclusión de un amplio estudio internacional

Los resultados de un estudio internacional sugieren que incorporar más frutas a la alimentación diaria podría contribuir al cuidado de la salud mental.

Un reciente estudio realizado por investigadores del Centro de Envejecimiento Cerebral Saludable de la Universidad Estatal de Sídney, en Australia, aportó nueva evidencia sobre la relación entre la alimentación y la salud mental. Los resultados de la investigación indican que un mayor consumo de frutas podría estar asociado con un menor riesgo de desarrollar depresión , una de las enfermedades mentales más frecuentes a nivel mundial.

La investigación se extendió durante nueve años y contó con la participación de 7.801 personas mayores de 45 años provenientes de distintas regiones del mundo. Entre los países incluidos en el estudio se encuentran Estados Unidos, Brasil, Suecia, Nigeria y Malasia, lo que permitió analizar la información en una muestra diversa y representativa de diferentes contextos culturales y alimentarios.

Al inicio del seguimiento, ninguno de los participantes presentaba síntomas de depresión. Durante el desarrollo del estudio, los investigadores recopilaron información sobre los hábitos alimentarios de los voluntarios mediante cuestionarios en los que cada persona describía su nivel de consumo de frutas y verduras. Paralelamente, los síntomas depresivos fueron evaluados utilizando herramientas y criterios clínicos validados internacionalmente.

Una asociación positiva para la salud mental

Tras analizar los datos obtenidos a lo largo de casi una década, los científicos encontraron una asociación favorable entre una mayor ingesta de frutas y una menor probabilidad de desarrollar depresión. Los resultados sugieren que quienes consumen frutas con mayor frecuencia podrían beneficiarse de un efecto protector frente a esta condición de salud mental.

Si bien los datos relacionados con el consumo de verduras también mostraron una tendencia positiva, los investigadores señalaron que los resultados no alcanzaron significación estadística. Esto significa que, aunque se observó una posible relación beneficiosa, la evidencia obtenida no fue suficiente para confirmar con certeza el mismo efecto protector detectado en el caso de las frutas.

Tras casi una década de seguimiento, los especialistas hallaron evidencias de que el consumo frecuente de frutas puede desempeñar un papel protector frente a la depresión.

La autora principal del trabajo, Annabel Matison, becaria postdoctoral del Centro de Envejecimiento Cerebral Saludable, explicó una posible razón detrás de esta diferencia. Según indicó, las verduras suelen consumirse cocidas, un proceso que puede modificar o reducir parte de su contenido nutricional. En cambio, las frutas generalmente se consumen crudas, lo que permite conservar una mayor cantidad de nutrientes esenciales.

“La razón por la que encontramos una relación beneficiosa para la fruta, pero no para la ingesta de verduras, es muy posible que sea porque las verduras se consumen normalmente cocinadas, lo que puede afectar a su contenido en nutrientes, mientras que la fruta se consume generalmente cruda”, señaló Matison.

El papel de los nutrientes en la prevención

Los especialistas consideran que las frutas contienen componentes que podrían desempeñar un papel importante en la prevención de los trastornos depresivos. Entre ellos destacan los antioxidantes, la fibra dietética y diversas vitaminas, nutrientes que han sido relacionados con procesos biológicos que influyen directamente en la salud cerebral y emocional.

De acuerdo con los investigadores, estos elementos pueden contribuir a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, dos factores que han sido vinculados en numerosas investigaciones con el desarrollo de enfermedades mentales. Además, también podrían favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habita en el sistema digestivo y que, según estudios recientes, mantiene una estrecha conexión con el funcionamiento del cerebro a través del denominado eje intestino-cerebro.

Los hallazgos refuerzan la creciente evidencia científica que destaca la importancia de una alimentación saludable no solo para prevenir enfermedades físicas, sino también para proteger la salud mental. Aunque los autores aclaran que el consumo de frutas por sí solo no garantiza la prevención de la depresión, los resultados sugieren que incorporar estos alimentos de manera habitual dentro de una dieta equilibrada podría representar una estrategia sencilla y accesible para reducir el riesgo de padecer este trastorno.

En un contexto en el que la depresión afecta a millones de personas en todo el mundo, investigaciones como esta aportan información valiosa sobre el papel que los hábitos cotidianos pueden desempeñar en el bienestar emocional y la calidad de vida de la población.

FUENTE: Universidad Estatal de Sídney con aportes de Redacción +P.