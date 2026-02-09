Pesticidas invaden el 70 % de los suelos agrícolas europeos

Los pesticidas ya contaminan el 70% de los campos europeos, y afecta a la comida. Foto: The Associated Press

Un estudio continental publicado en la revista Nature expone la magnitud de la contaminación por pesticidas en Europa. Los resultados muestran que siete de cada diez suelos analizados presentan restos de estos compuestos químicos, incluso en terrenos donde nunca se aplicaron directamente. La investigación revela un impacto profundo en la biodiversidad del suelo y pone en jaque funciones ecológicas clave para la agricultura sostenible.

El equipo internacional recolectó y examinó 373 muestras de suelo provenientes de 26 países europeos. Los investigadores no se limitaron a campos cultivados: incluyeron también suelos de bosques y praderas permanentes como puntos de control. El hallazgo central sorprendió incluso a los autores: el 70 % de todas las muestras contenía al menos un residuo de pesticida detectable.

La presencia de estos compuestos en ecosistemas no agrícolas demuestra la importancia de la deriva eólica y otros mecanismos de transporte durante las aplicaciones aéreas o terrestres. Esta contaminación cruzada convierte a los pesticidas en un contaminante ubicuo del paisaje europeo.

Fungicidas dominan la contaminación detectada

De los 63 principios activos buscados, los fungicidas representaron más del 50 % de las detecciones. Les siguieron los herbicidas con un 35 % y los insecticidas con un 11 %. El compuesto que apareció con mayor frecuencia fue el glifosato, herbicida de amplio espectro utilizado en numerosos cultivos.

Entre los fungicidas, el bixafén —empleado principalmente en cereales— destacó por sus efectos negativos sobre múltiples grupos de organismos del suelo. Marcel van der Heijden, profesor de la Universidad de Zúrich y codirector del estudio, subraya que “esta contaminación afecta a varios organismos beneficiosos del suelo, como hongos micorrícicos y nematodos”.

Impacto directo

Los hongos micorrícicos forman simbiosis con las raíces de la mayoría de las plantas cultivadas. Esta relación mutualista mejora significativamente la absorción de agua y nutrientes (especialmente fósforo). Sin embargo, los residuos de pesticidas reducen de forma sistemática las poblaciones de estos hongos, lo que disminuye la eficiencia nutricional de los cultivos.

Los autores analizaron también genes microbianos relacionados con funciones ecosistémicas clave: ciclado de nitrógeno, ciclado de fósforo y capacidad de degradación de materia orgánica. En suelos con mayor carga de pesticidas se observó una clara disminución de la expresión de estos genes funcionales. Como consecuencia, los suelos contaminados pierden capacidad para reciclar nutrientes de manera natural, lo que obliga a los productores a incrementar la fertilización química para mantener los rendimientos.

Organismos que se benefician y desequilibrio microbiano

Julia Königer, primera autora del trabajo señala un aspecto paradójico: “Algunos organismos del suelo, especialmente ciertos tipos de bacterias se benefician del uso de pesticidas, probablemente porque otros competidores o depredadores se reducen”. Esta respuesta selectiva genera un desequilibrio en las comunidades microbianas que puede tener consecuencias a largo plazo aún poco estudiadas.

María José Briones, codirectora del estudio desde la Universidad de Vigo, advierte: “Nuestro estudio demuestra que los pesticidas representan un impacto ambiental humano muy significativo en nuestros suelos. A menudo, la gente ni siquiera se plantea el alcance de los efectos de los pesticidas sobre los organismos no objetivo”.

Llamado urgente a cambiar los criterios de evaluación

Los investigadores reclaman una revisión profunda de los protocolos de evaluación ecotoxicológica actualmente vigentes en la Unión Europea. Las pruebas actuales se centran mayoritariamente en especies individuales y en efectos agudos. El equipo propone incorporar análisis a nivel de comunidad microbiana y de funciones ecosistémicas para reflejar mejor el riesgo real que enfrentan los suelos agrícolas.

La persistencia de muchos compuestos —algunos permanecen activos durante años— agrava el problema. La acumulación crónica de residuos transforma los suelos en sumideros de contaminantes que comprometen la resiliencia de los agroecosistemas frente al cambio climático y la demanda creciente de alimentos.

Fuente Euronews con aportes de Redacción +P