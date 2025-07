Patagonia: la región que podría generar el 43% de las exportaciones argentinas

No pocos son los analistas que aseguran que Vaca Muerta, corazón de la Patagonia , es hoy la palanca más relevante del programa económico del Gobierno argentino. No solo es fuente de abastecimiento energético, sino que se ha transformado en motor exportador, generador de divisas y herramienta de reducción de subsidios e importaciones.

Los números que proyecta la administración de Javier Milei y parte de importantes consultoras dan cuenta de que esta apuesta también es a futuro. Para el Gobierno nacional, Vaca Muerta no es solo un recurso natural, sino una plataforma estratégica irreversible si logra completar su transición hacia una infraestructura exportadora sólida y mantener condiciones macroeconómicas transparentes. En su desarrollo futuro se juega buena parte del equilibrio entre transición energética, estabilidad fiscal, crecimiento económico sostenido y, por qué no señalarlo, futuro político del Gobierno.

Un reciente trabajo elaborado por los técnicos de Fundación Mediterránea, y presentado días atrás en Neuquén, da cuenta de las estimaciones de crecimiento que existen con el desarrollo de Vaca Muerta. Según los datos de este centro de estudios, las exportaciones de combustibles treparían en 2030 hasta poco más de 36.700 millones de dólares, cifra que representa un salto del 250 % cuando se la relaciona con el consolidado de 2024 y un incremento nominal de divisas de unos 26.300 millones de dólares.

Fundación Nota 1 Foto 1

Tal como se destaca en la gráfica adjunta, las colocaciones externas del sector minero también tienen un lugar importante en la agenda del Gobierno. El trabajo de Fundación Mediterránea remarca que las exportaciones de este sector alcanzarían en 2030 los 15.600 millones de dólares, cifra que representa un salto del 157 % al compararla con la de 2024 y de poco más de 9.500 millones de dólares adicionales cuando tomamos los valores nominales de cada una de las puntas.

Pero también hay que alertar que, si ‘despierta’ Vaca Muerta, no son pocos los economistas que mencionan los efectos colaterales que generaría este impresionante desarrollo. La ‘Enfermedad Holandesa’ sería uno de ellos. También llamada ‘Maldición de los recursos’, es un fenómeno económico que ocurre cuando un país experimenta un auge en un sector debido al descubrimiento o explotación de recursos naturales. Este auge puede llevar a consecuencias negativas para otros sectores de la economía, especialmente la manufactura y las exportaciones no relacionadas con los recursos. El auge de estos recursos naturales genera un aumento significativo de las exportaciones y, por lo tanto, de los ingresos en divisas, lo que puede llevar a una apreciación de la moneda local.

A su vez, la apreciación de la moneda hace que los productos nacionales, especialmente los manufacturados, sean más caros en el mercado internacional, lo que reduce su competitividad y puede llevar a una disminución de las exportaciones no relacionadas con los recursos. Este contexto de pérdida de competitividad puede derivar en la desindustrialización, ya que las empresas manufactureras se ven obligadas a reducir su producción o incluso cerrar sus operaciones.

De ahí que el Gobierno debe trabajar en forma paralela al desarrollo de la energía y la minería para impulsar las reformas estructurales todavía pendientes en el programa (laboral, tributaria, cambiaria y financiera) y rediscutir la estrategia productiva de país que permita acompañar todo este nuevo cambio de paradigma. De no converger estos factores en el tiempo, el modelo tiene amplias chances de fracasar.

Pero volvamos al impacto que puede generar Vaca Muerta en el contexto de país. Si las proyecciones de comercio exterior elaboradas por Fundación Mediterránea se cumplen, la matriz exportadora de la Argentina —según su origen— se modificaría completamente, creciendo en forma importante la oferta exportable de la región Patagonia.

Fundación Nota 1 Foto 2

Tal como se observa en el gráfico adjunto, la participación en las exportaciones argentinas de la Patagonia crecería en los próximos cinco años hasta cerca de 30 puntos porcentuales, pasando a representar el 43 % del total de las colocaciones a nivel país, solo a cuatro puntos de la región Pampeana.

Misma tendencia sectorial se observaría de cumplirse los pronósticos de máxima del centro de estudios oriundo de Córdoba. La energía pasaría a ser un segmento de la economía clave para la generación de divisas.

Fundación Nota 1 Foto 3

Es así que en 2030 las colocaciones de energía representarán casi un cuarto del total de las exportaciones argentinas, creciendo en seis años 14 puntos porcentuales. La minería representará el 10 % del total de las ventas externas del país.

Sin dudas, los números que refleja el estudio de Fundación Mediterránea dejan en claro el rol que tiene Neuquén para el Gobierno Nacional, centrado en el pleno desarrollo de Vaca Muerta.

Reformas pendientes: el gran desafío de Milei

El Gobierno de Milei ha prometido avanzar con una serie de reformas estructurales para destrabar la inversión, reducir la inflación y generar crecimiento sostenible. Entre ellas, destacan:

- Reforma fiscal: simplificar el sistema tributario, eliminar impuestos distorsivos y reducir la presión impositiva sobre el sector privado.

- Reforma laboral: flexibilizar el mercado de trabajo, especialmente en sectores como el energético y la construcción, sin afectar derechos básicos.

- Reforma cambiaria y financiera: caminar hacia una unificación del tipo de cambio, reducir restricciones y abrir el sistema financiero al crédito productivo.

- Ajuste fiscal sostenido: eliminar el déficit primario mediante un recorte del gasto público, reducción de subsidios y eficiencia del Estado.

Estas medidas son imprescindibles si el Gobierno quiere evitar que el auge de Vaca Muerta se convierta en un espejismo. Sin reglas de juego claras, sin seguridad jurídica, sin una moneda estable y sin infraestructura adecuada, el potencial energético no se transformará en crecimiento real.

Patagonia como territorio clave para el futuro político

Más allá de lo económico, no se puede soslayar el valor político de la Patagonia para el Gobierno nacional. En Neuquén, Río Negro y Chubut se está gestando una nueva base de poder económico y productivo. Gobernadores, intendentes y empresarios locales ven con expectativa el boom energético, pero también demandan participación en las decisiones.

La "nueva Argentina" que Milei proclama no podrá construirse sin una articulación federal inteligente. Si el Gobierno no articula intereses con las provincias productoras, corre el riesgo de enfrentar conflictos de poder y una creciente tensión territorial. La distribución de las regalías, los niveles de coparticipación, la infraestructura vial y ferroviaria, y la formación de mano de obra calificada son temas que requieren consensos duraderos.

La Argentina atraviesa una encrucijada. Por un lado, tiene la posibilidad concreta de convertirse en uno de los grandes jugadores globales del mercado energético, especialmente si logra consolidar una infraestructura exportadora sólida (ductos, puertos, plantas de licuefacción) que le permita vender gas natural licuado (GNL) al mundo.

Por otro lado, enfrenta riesgos serios si no consigue que el boom energético venga acompañado de desarrollo integral. La infraestructura debe ser acompañada por educación técnica, innovación, cuidado ambiental y fortalecimiento institucional.

Además, la transición energética mundial impone límites de tiempo. La ventana de oportunidad para exportar combustibles fósiles no es eterna. El mundo camina hacia energías renovables y electrificación. Argentina debe moverse rápido si quiere capitalizar su ventaja comparativa.

Conclusión: ¿una nueva geografía económica?

Lo que está en juego no es solo el éxito de Vaca Muerta, sino el éxito del programa económico de Javier Milei. Si el Gobierno logra articular una agenda de crecimiento basada en energía, inversión, estabilidad macroeconómica y reformas profundas, la Patagonia puede convertirse en el motor del nuevo ciclo de desarrollo argentino.

milei con figueroa El presidente Javier Milei y el Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, una relación que debe profundizarse para llegar a los objetivos del país proyectado.

Pero si no hay reformas, si no se logra atraer inversión sostenida y si no se evitan desequilibrios como la "Enfermedad Holandesa", el país corre el riesgo de repetir viejos errores: depender de un solo sector, desatender la competitividad general y desperdiciar una nueva oportunidad histórica.

En definitiva, la pregunta no es si Vaca Muerta puede cambiar la economía argentina. La respuesta es claramente sí. La verdadera incógnita es si el país está dispuesto a hacer todo lo necesario para que ese cambio sea duradero, equitativo y sostenible.

Porque lo que se juega hoy en Patagonia —entre yacimientos, oleoductos y planes de infraestructura— no es solo el ingreso de dólares o la reducción del déficit. Se juega el futuro económico y político de la Argentina.