Vinos, peras y sabores: Todo lo que podés disfrutar en el festival Punto Río Negro

El festival Punto Río Negro llega al Paseo Ferroviario de Cipolletti con lo mejor del Alto Valle.

Este fin de semana, la ciudad de Cipolletti será la encargada de albergar el Festival Punto Río Negro , en el que se encontrarán emprendedores de toda la provincia. Durante las tres jornadas, se ofrecerán a los visitantes productos con valor agregado, como alimentos y vinos , como así también materias primas frescas como frutas, verduras y hongos, entre otros.

La idea del festival surgió con el fin de unir todas las actividades de promoción del entramado productivo que viene desarrollando la provincia a través de la Agencia de Desarrollo de Río Negro. La primera edición de Punto Río Negro se hizo en Las Grutas en febrero, con gran aceptación del público, y la segunda será la de Cipolletti.

En diálogo con +P, la subsecretaria de Promoción y Comercio Interior de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, Bettiana Gabilondo, destacó que, si bien está la parte “gastronómica, cultural y turística… el eje de cada festival es la producción con mayor identidad, como en el caso de Las Grutas”.

En este último caso, el hilo conductor fueron los pescados, los mariscos y el aceite de oliva, mientras que en Cipolletti “va a ser la fruta, la pera, la manzana, la miel y también los frutos secos”, explicó la funcionaria.

Tal es así, que la ambientación del evento estará a tono con la identidad del Alto Valle: “Va a estar ambientado con elementos propios de la fruticultura… En diferentes formas y en diferentes espacios, lo que se pone siempre en valor es la matriz agroproductiva”, agregó.

image Se trata de una experiencia única que une la mejor gastronomía del Alto Valle, vinos Malbec y producción local.

Una edición atravesada por el Malbec

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer los stands de más de 50 productores con valor agregado, provenientes de El Bolsón, Bariloche, Viedma, Valle Medio y Las Grutas. Y, por supuesto, también de Cipolletti, General Roca y Fernández Oro.

Además, estará presente la cocina de Punto Río Negro, “con un ciclo de charlas que no son clases magistrales, sino que tienen que ver más con el 17 de abril, que es el Día del Malbec. En ese sentido, es muy importante destacar la presencia de Marcelo Miras, que es un enólogo muy reconocido en toda la región y en el país”, afirmó Bettiana Gabilondo.

La charla de Marcelo Miras se titula “Río Negro, Terroir de Malbec” y se llevará a cabo este viernes a las 20. Luego, disertará Catriel Rastrilla con “Colores del Malbec” a las 21 horas. Por último, a las 22 horas, vendrá la actividad de Mariana Cerutti relacionada al turismo vitivinícola: “No solo Malbec: el enoturismo en Río Negro”.

Por su parte, la Ruta del Vino de Río Negro también dirá presente con las bodegas de la provincia, que ofrecerán degustaciones y la posibilidad de adquirir los vinos producidos en el territorio.

De todos estos productos se mostrarán los usos y aplicaciones. “Las propiedades de la fruta, cómo realizar pickles con peras y manzanas o un chutney, por ejemplo”. “La conservación y la utilización en la gastronomía de las peras, manzanas, membrillos y quesos, para que vos puedas armar una picada y cómo incorporar nuestras frutas del Valle”, explicó la subsecretaria.

image Sabores locales: degustaciones de vinos, sidras y productos regionales durante todo el evento.

Una invitación para todas las edades

Los niños también tendrán su espacio en Punto Río Negro, un lugar que estará “ambientado con mapas con nuestra matriz agroproductiva y con juegos que tienen que ver con esa matriz: juegos de la pesca, pintar la vaca u ovejas, peras, manzanas y abejas”, detalló Gabilondo.

Además, el sector ofrecerá actividades de realidad virtual, “con dos lentes en los cuales vos también podés arrear ovejas, cosechar manzanas o cosechar miel”, claramente con una función lúdica y a la vez educativa.

Para los adultos que gustan de los tragos, también habrá una barra especial en la cual van a participar diferentes elaboradores de bebidas como vermut y gin “100 % rionegrinas”.

Asimismo, estará disponible el Mercado de Frescos a cargo de una cooperativa agroecológica, quienes ofrecerán hortalizas. Además, “habrá un puesto de venta de hongos con un proyecto de Fernández Oro y otro de truchas que vamos a traer”, agregó la funcionaria.

Todo esto estará acompañado de actividades culturales como la presentación de DJs, y hasta un muro con el mapa de Río Negro diseñado por el reconocido artista Pablo Bernasconi.

“Algunos me preguntaban si va a haber productores como alfajores, y sí, va a haber chocolates y hasta mariscos envasados, que eso también gusta mucho”, aseguró Gabilondo, quien confirmó que habrá al menos 40 productores de valor agregado, además de algunos artesanos que se suman al evento.

“Esta no es una feria gastronómica. Es una feria productiva, pero relacionada a la gastronomía y al turismo, no tanto a lo técnico. Es una feria productiva”, finalizó la subsecretaria de la Agencia de Desarrollo Productivo de Río Negro. Una excelente oportunidad para conocer más sobre la identidad del Alto Valle.

FUENTE: Redacción +P