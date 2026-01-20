El "Efecto Norton" llega a Bianchi: ¿Se rompe la cadena de pagos en el vino argentino?

Lo que hace apenas unos meses comenzó como una señal de alerta aislada tras el concurso de acreedores de Bodega Norton , hoy parece transformarse en una crisis de carácter sistémico. Esta vez es Bodegas Bianchi , uno de los nombres más emblemáticos de la vitivinicultura nacional, el que enciende las alarmas al acumular 80 cheques rechazados por más de $1.012 millones , según registros oficiales del Banco Central.

El caso de Bianchi no es un hecho aislado, sino la continuación de un sismo que comenzó a fines de 2025 con la caída de Bodega Norton . La emblemática firma de Luján de Cuyo se vio obligada a presentarse en concurso preventivo de acreedores tras declarar un pasivo superior a los u$s30 millones y acumular más de 100 cheques rechazados.

Aquel episodio no solo expuso la vulnerabilidad de las grandes estructuras frente a la crisis del sector, sino que también marcó un punto de inflexión al demostrar cómo el combo de tasas asfixiantes y falta de competitividad externa puede doblegar incluso a los jugadores más robustos.

unnamed (13) La caída de Norton y Bianchi revela una crisis sistémica en la vitivinicultura nacional. Infografía: NotebookLM

La actual situación de Bianchi, pilar histórico de San Rafael, refleja esa misma asfixia. La empresa ha comunicado oficialmente que se encuentra en un proceso de "reordenamiento" para cumplir con sus compromisos en lo que califican como una "coyuntura excepcional".

Sin embargo, el mercado observa con temor un posible efecto dominó, dado que la firma arrastra una deuda financiera de $18.661 millones y ya ha tenido que recurrir a la desinversión de activos estratégicos, como la venta de su histórica finca familiar por u$s10 millones, para intentar contener la erosión de su caja.

Las claves de esta crisis estructural son evidentes: exportaciones en su peor nivel en una década (u$s661 millones en 2025) y un mercado interno que no convalida los aumentos necesarios para cubrir los costos de producción. Para los proveedores y viñateros, lo que hoy sucede con Bianchi es la confirmación de un temor latente: que el modelo de negocios de las bodegas tradicionales está bajo una presión inédita que amenaza con reconfigurar definitivamente el mapa vitivinícola del país.

Fuente: Redacción +P