El mapa científico del vino de la Patagonia: Clima, suelo y amplitud térmica

Productores, bodegueros, técnicos y funcionarios de ambas provincias participaron esta semana de dos talleres —uno en el Centro Pyme de Neuquén y otro en el Museo de la Sidra y el Vino de Villa Regina— donde se pusieron en común los resultados del estudio de caracterización de las regiones vitivinícolas del Alto Valle y la Patagonia Norte.

La iniciativa es impulsada por la Corporación Vitivinícola Argentina ( COVIAR ) junto al Consejo Federal de Inversiones ( CFI ), con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportó la información de suelos y condiciones agroecológicas de cada zona.

Para resumir la característica más citada en ambos encuentros, una de ellas (y quizá la más determinante) es la “amplitud térmica”, que combina días tórridos con noches frescas. Ese factor de la vitivinicultura patagónica suele explicar la acidez y la concentración aromática de los vinos.

Productores y bodegueros de la región validaron el estudio científico sobre el vino patagónico.

El trabajo no arrancó esta semana: según explicó Marcelo Miras, de Bodega Miras y ex director de Viticultura, el proceso se puso en marcha hace varios años, cuando se avanzó en la caracterización de las distintas zonas geográficas vitivinícolas del país. Lo que se hizo en estas dos jornadas fue someter esas conclusiones a la validación directa de los productores.

"Fueron mostrando algunas de las conclusiones a las que se había arribado y después se fue interactuando entre los productores en lo que se iba diciendo, y llegado un momento se validaba en forma online", describió Miras, que participó tanto del encuentro neuquino como del rionegrino.

En Neuquén, el secretario de Producción, Diego García Rambeaud, encabezó la instancia junto a COVIAR y el CFI. "Se están presentando las características y las cualidades de los suelos, del clima, y cómo inciden en la producción vitícola de la provincia", señaló, y remarcó que la presencia de productores que validan el informe le permite a la secretaría "pensar el desarrollo de nuevas áreas" y la interacción con otras carteras, como turismo, en la conexión entre las dos matrices productivas de la provincia.

Productores y bodegueros de la región validaron el estudio científico sobre el vino patagónico.

Unificar criterios

Ana Viola, de Bodega Malma, puso el acento en el valor de contar con criterios unificados y comparables entre regiones. "Poder tener una idea cabal de cómo es la región, con criterios unificados que puedan ser aplicados a distintas zonas del país y comparados", fue, dijo, uno de los objetivos centrales de la validación. La bodeguera destacó además el aporte del estudio como herramienta de comunicación para expresar las particularidades del territorio: el clima, las noches frescas, los vientos y la sanidad de la zona.

En Río Negro, la directora de Vitivinicultura provincial, Mariana Cerutti, ubicó a la provincia entre las regiones vitivinícolas más destacadas del país por sus condiciones naturales. "Las características tan singulares de nuestra provincia, como la cantidad de horas de sol, la calidad del agua para irrigación y la amplitud térmica, resultan fundamentales para una excelente maduración de las uvas, que se traduce en vinos de gran calidad", afirmó. Cerutti también subrayó el momento de expansión que atraviesa el sector: producción "desde la cordillera al mar" y la llegada de productores de otras provincias y países que buscan instalarse en la región.

Los talleres en Neuquén y Villa Regina consolidan el mapa del terroir de la Patagonia Norte.

El bodeguero Ángel Moschini coincidió en el valor del intercambio técnico. "Se puso en relevamiento muchas cosas que son de interés de la zona, y también conocimiento de gente del INTA, con quienes pudimos interactuar con mucha facilidad", resumió.

La jornada rionegrina cerró con una visita técnica a Bodega Favretto. El estudio de caracterización, que había tenido una primera presentación en 2024, queda ahora validado por los propios actores del sector como una herramienta para orientar decisiones productivas, mejorar la planificación de nuevas inversiones y consolidar la identidad de los vinos de cada territorio patagónico.

FUENTE: Redacción +P