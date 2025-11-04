Enoturismo: 12 bodegas abren sus puertas este sábado al público del Alto Valle
Visitas, degustaciones, almuerzos, son algunas de las opciones programadas. Cada establecimiento tiene su propia oferta. La actividad abarca a 10 ciudades y se hace de 10 a 16hs.
Para conocer, aprender, degustar y caminar por las chacras, este sábado 12 bodegas de Río Negro, de 10 ciudades distintas, abrirán sus puertas al público al conmemorarse el Día Internacional del Enoturismo. Cada una tendrá su propuesta particular con el fin de acercar el público de la ciudad a las tareas cotidianas que se realizan en los viñedos y en los sagrados espacios de almacenamiento donde van madurando los vinos.
Para conocer “desde adentro” la elaboración de vinos, entre las 10 y las 16 horas están las tranqueras abiertas en establecimientos de Viedma, Río Colorado, Huergo, Mainqué, Cervantes, General Roca, Fernández Oro, Cipolletti y El Bolsón.
Cada establecimiento ofrecerá su propia experiencia, como visitas guiadas y charlas con enólogos (ideales para aprender), hasta degustaciones, música y actividades pensadas para compartir en familia.
“Será una jornada ideal para quienes quieran acercarse al mundo del vino, conocer el trabajo que hay detrás de cada botella y redescubrir el valor de nuestra producción local”, adelantó Mariana Cerutti, desde la Dirección de Vitivinicultura provincial.
“Es una oportunidad para que los rionegrinos se acerquen a nuestras bodegas, recorran los viñedos y conozcan el esfuerzo, la historia y la pasión que hay detrás de cada vino”, señaló.
Para saber cuál es la propuesta y el costo de la visita, recomendaron contactarse con cada bodega, donde estarán atentas a los mensajes en sus redes sociales.
La iniciativa se concretó luego de un trabajo conjunto con la Asociación Ruta del Vino, que trabaja para generar nuevos vínculos entre la comunidad y el mundo bodeguero, que a fuerza de explorar mercados y llevar sus botellas a los concursos más exigentes, ha logrado un reconocimiento internacional.
Para conocer la propuesta de cada bodega, dejamos el listado:
- San Javier: Bodega Wapisa - Tel 2920 48-7778 - [email protected] -Bodegawapisa
- Rio Colorado: Bodega Trina - Tel 2931411915 - [email protected] - @Bodegatrina
- Huergo: Bodega Moschini - Tel 2984378910 - [email protected] @Bodegamoschini
- Mainque: Bodega Miras - Tel 2995 81 7139 - [email protected] - @Bodegamiras
- Cervantes: San Sebastián - Tel 2984 40 6555 - [email protected], @Bodegasansebastian
- Roca: Agrestis - Tel 2984 86-5063 - [email protected], @Bodegaagrestis
- Roca: Bodega Canale - Tel 2984 54-9396 - [email protected] @Bodegahcanale
- Oro: Bodega Aonikenk - Tel 2995 11-1012 - [email protected]; @bodegaaonikenk
- Oro: Bodega Gennari - Tel 2994 08-9991 - [email protected]
- Cipolletti: Flor Del Prado, Tel 2995 74-0166 - [email protected],@Flordelprado.Patagonia
- Campo Grande: Dellanzo, Tel 2995273118, [email protected], @Familiadellanzo
- El Bolsón: Familia De Bernardi, Tel 29 4546 8170, [email protected], @Bodegadebernardi
Fuente: Redacción +P.
En esta nota