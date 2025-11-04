Enoturismo: 12 bodegas abren sus puertas este sábado al público del Alto Valle

Río Negro celebra el enoturismo: 12 bodegas abren tranqueras para visitas, degustaciones y aprender del vino "desde adentro".

Para conocer, aprender, degustar y caminar por las chacras, este sábado 12 bodegas de Río Negro, de 10 ciudades distintas, abrirán sus puertas al público al conmemorarse el Día Internacional del Enoturismo . Cada una tendrá su propuesta particular con el fin de acercar el público de la ciudad a las tareas cotidianas que se realizan en los viñedos y en los sagrados espacios de almacenamiento donde van madurando los vinos.

Para conocer “desde adentro” la elaboración de vinos, entre las 10 y las 16 horas están las tranqueras abiertas en establecimientos de Viedma, Río Colorado, Huergo, Mainqué, Cervantes, General Roca, Fernández Oro, Cipolletti y El Bolsón.

Cada establecimiento ofrecerá su propia experiencia, como visitas guiadas y charlas con enólogos (ideales para aprender), hasta degustaciones, música y actividades pensadas para compartir en familia.

“Será una jornada ideal para quienes quieran acercarse al mundo del vino, conocer el trabajo que hay detrás de cada botella y redescubrir el valor de nuestra producción local”, adelantó Mariana Cerutti, desde la Dirección de Vitivinicultura provincial.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 17.01.23 (1) Pasión y tradición: Rionegrinos, a recorrer chacras y conocer el esfuerzo y la historia detrás de la calidad de los vinos locales.

“Es una oportunidad para que los rionegrinos se acerquen a nuestras bodegas, recorran los viñedos y conozcan el esfuerzo, la historia y la pasión que hay detrás de cada vino”, señaló.

Para saber cuál es la propuesta y el costo de la visita, recomendaron contactarse con cada bodega, donde estarán atentas a los mensajes en sus redes sociales.

La iniciativa se concretó luego de un trabajo conjunto con la Asociación Ruta del Vino, que trabaja para generar nuevos vínculos entre la comunidad y el mundo bodeguero, que a fuerza de explorar mercados y llevar sus botellas a los concursos más exigentes, ha logrado un reconocimiento internacional.

Para conocer la propuesta de cada bodega, dejamos el listado:

