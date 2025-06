La inspiradora historia de Romina Hernández, la mejor podadora de la Patagonia

“Empecé a trabajar porque mi papá conocía a muchos chacareros que necesitaban manos para cosechar uva o fruta del piso. Siempre nos mandaban a nosotros”, recuerda Natalia en una charla con +P. Aquellos días de infancia, entre viñedos y frutales, fueron los cimientos de una trayectoria que hoy la posiciona como la mejor podadora de la Patagonia.

Mainque - Natalia campeona de poda provincial - Juan Thomes (8).JPG "Vengo de una familia humilde de Mainqué, todos mis hermanos y yo somos peones rurales", cuenta Romina. Foto: gentileza Juan Thomes.

Un sueño que comenzó con una charla

La chispa que llevó a Natalia al podio se encendió con una conversación casual. “Yo ya había oído del concurso, pero nunca me animé a participar. No sabía cómo era ni me había informado”, confiesa. Todo cambió cuando Miguel Retamal, el nuevo encargado de Bodega Chacra, le preguntó si alguna vez había competido. “Le dije que no, pero que sonaba interesante. Al principio dudé, no sabía con qué me iba a encontrar. Pero después pensé: ‘Estaría bueno. Es una experiencia más’. Y él me anotó”, relata con entusiasmo.

En Bodega Chacra, donde lleva una década trabajando, Natalia perfeccionó su arte. “Hago desbrote, poda, envoltura… todo lo que tiene que ver con la planta. Acá aprendí a podar”, cuenta. Su dedicación y destreza la llevaron a destacarse el 7 de junio, un día que nunca olvidará. “No esperaba ganar. Fui a probar, a vivir la experiencia. Todavía no caigo de que salí primera”, admite con humildad.

WhatsApp Image 2025-06-17 at 11.20.26.jpeg Romina sonríe, orgullosa del logro. Foto: gentileza Juan Thomes

Rumbo a Mendoza con ilusión

Con el triunfo en la Patagonia aún fresco, Natalia se prepara para el desafío nacional. “El 1 de agosto viajo a Mendoza. Hay días que estoy tranquila, pero otros pienso que es un campeonato nacional y no sé qué me espera”, reconoce con una mezcla de nervios y emoción. Sin embargo, su humildad no opaca su determinación: está lista para dejar su marca en la Finca El Paraíso.

“Estoy agradecida con todos. Esta semana recibí mucha buena vibra. Espero que me vaya bien en Mendoza”, concluye Natalia, con la sencillez de quien sabe que el verdadero premio es el camino recorrido. Desde las chacras de Mainqué hasta los viñedos de la Patagonia, su historia es un testimonio de esfuerzo, talento y la fuerza de quien no teme soñar en grande.