Los 5 whiskies que todo conocedor debería probar

Un toque ahumado que muchos no notan

Un detalle interesante sobre Johnnie Walker Black Label es que contiene un ligero toque ahumado proveniente de Caol Ila, una malta de Islay con carácter ahumado que es crucial en la mezcla. Holly Seidewand, especialista en whisky, señala que este humo suele ser tan sutil que la mayoría de la gente no lo describe así inicialmente, a diferencia de la versión Double Black. Los consumidores suelen percibirlo simplemente como "rico" y "suave", y se sorprenden al saber que está ahumado.

Teniendo esto en cuenta, Seidewand recomienda el Glen Scotia Double Cask. Este es un whisky sin declaración de edad producido por la destilería Glen Scotia en Campbeltown. Representa un paso natural para quienes desean pasar de un escocés mezclado a uno de malta pura. Con un precio de alrededor de US$ 50, Seidewand lo describe como equilibrado, con predominio de vainilla, y con algunas "cualidades costeras que podrían parecer 'turba'" pero que, en general, es una malta pura, suave y costera.

Un perfil familiar pero con identidad propia

Finn Thomson, un embotellador independiente con profundas raíces en la industria, eligió el Ardnamurchan AD/Core Release como una excelente alternativa. Para él, Johnnie Walker Black Label es una marca icónica con un significado personal, siendo la bebida favorita de su abuelo y teniendo vínculos históricos de su familia con John Walker and Sons.

El Ardnamurchan AD/Core Release es una mezcla a partes iguales de whisky con y sin turba, ofreciendo un perfil que resultará "muy familiar para quienes ya disfrutan del Johnnie Walker Black". Thomson destaca que la destilería Ardnamurchan, de propiedad independiente y enfocada en la sostenibilidad, ha perfeccionado un "estilo ahumado, equilibrado, pero intenso". Este whisky cuesta alrededor de US$ 70 en Estados Unidos y £40 en Reino Unido.

Bar whisky Existen alternativas que ofrecen carácter, historia y profundidad adicionales.

Riqueza y humo sutil

Sarah Burgess, reconocida por su trabajo como creadora principal de whisky en The Macallan antes de unirse a The Lakes Distillery, recomienda The One Sherry Cask Finish de The Lakes Distillery. Aunque su recomendación puede tener un sesgo personal, sus credenciales como creadora de whisky son sólidas.

Burgess afirma conocer este whisky "al dedillo" y asegura que ofrece un "equilibrio perfecto entre riqueza y ahumado sutil que los fans de Johnnie Walker Black Label suelen disfrutar". Lo describe como con cuerpo, versátil y un favorito discreto entre los bármanes, ideal para cócteles clásicos como el Old Fashioned o una versión ahumada de un Whisky Sour. Aunque no está disponible en EE.UU., se puede adquirir online por unos US$ 50 más envío.

¿Por qué cambiar lo que funciona?

No todos los expertos creen que sea necesario buscar una alternativa. Blair Bowman, consultor y autor especializado en whisky, sostiene una postura clara: "Simplemente, no puedo elegir una alternativa a Johnnie Walker Black Label, porque nada se compara".

Bowman lo considera un "whisky fantástico", su favorito para viajar debido a su disponibilidad constante en bares de hoteles de todo el mundo. Lo describe como versátil, elegante y siempre satisfactorio, funcionando perfectamente solo, con hielo o en un trago alto, adaptándose a diferentes climas y ocasiones. Su elección es clara: quédate con lo clásico.

Un viaje al pasado

Finalmente, una perspectiva diferente la ofrece Peter Wilcockson, especialista en whisky de Whisky.Auction. Para él, una de las mejores opciones es el Johnnie Walker Black Label de las décadas del 60, 70 y 80. Considera que estas versiones antiguas no son solo un reemplazo o una mejora, sino "uno de los mejores whiskies del mundo".

Wilcockson explica que las botellas de esa época "suelen tener un mejor rendimiento que las modernas". Presentan "menos dulzor, un carácter a malta más pronunciado y, a menudo, una textura aceitosa con un toque salado", cualidades que les otorgan mayor complejidad y equilibrio. El perfil de jerez es "mucho más marcado", posiblemente debido a un mayor uso de barricas de jerez en la mezcla de esa época. Sorprendentemente, estas versiones vintage siguen siendo accesibles, pudiendo encontrarse en subastas por menos de US$ 200.

En definitiva, la elección depende del bebedor: quedarse con el clásico confiable, explorar nuevas maltas puras y acabados especiales, o viajar en el tiempo con una botella vintage. Las fuentes sugieren que hay un mundo de opciones para disfrutar en la próxima ronda de whisky.



