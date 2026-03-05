Vendimia 2026: El conflicto salarial estalla con un paro nacional ante ofertas del 1%

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines ( FOEVA ) pateó el tablero en un momento crítico para la industria. Los actos centrales de la Fiesta de la Vendimia en Mendoza e nfrentan ahora la sombra de una medida de fuerza nacional.

El gremio decidió la ruptura formal de la negociación paritaria 2026 tras el rotundo fracaso de las discusiones con las cámaras empresariales. La convocatoria a un paro de actividades para el próximo viernes 6 de marzo surgió inmediatamente después de calificar la propuesta patronal como insuficiente.

Cifras que encendieron la discordia

La tensión alcanzó su punto máximo durante la última audiencia celebrada en la ciudad de Mendoza ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. En ese recinto, el sector patronal puso sobre la mesa porcentajes que los representantes de los trabajadores consideraron una burla a su labor diaria.

La oferta consistió en un incremento del 1% mensual durante un semestre para el sector de bodegas. Para quienes ejecutan las tareas directamente en la viña, la propuesta descendió hasta un escaso 0,5% mensual por el mismo periodo de seis meses. Estos datos numéricos generaron un rechazo unánime por parte de la conducción sindical.

El rechazo sindical y la defensa del salario

Daniel Romero, secretario de Prensa de FOEVA, definió la situación con extrema dureza y claridad. El dirigente sostuvo que la propuesta resulta miserable frente al contexto económico que vive el país y los trabajadores. El reclamo gremial busca una recomposición acorde a la realidad actual para proteger el poder adquisitivo de las familias vitivinícolas.

La huelga implica la ausencia total de los operarios en sus puestos de trabajo durante toda la jornada del viernes y no contará con asistencia a los establecimientos. Según el sindicato, el ofrecimiento actual carece de lógica en el marco de la discusión salarial vigente.

image La mesa paritaria fracasó ante propuestas del 1% mensual para los operarios del sector bodeguero.

Desde la conducción nacional del gremio señalaron una estrategia sistemática de las empresas para condicionar los sueldos. FOEVA denunció que el sector patronal intenta instalar una imagen de crisis profunda en la actividad desde comienzos de año. Si bien los representantes obreros reconocen dificultades objetivas, rechazan que estas funcionen como una excusa para limitar las aspiraciones de los trabajadores.

Romero afirmó que la instalación de escenarios alarmistas coincide siempre con el inicio de las negociaciones de cosecha y paritarias. Para el sindicato, esta postura refleja una clara falta de voluntad para abonar remuneraciones dignas a quienes sostienen la producción.

Alcance y consecuencias de la medida

La Federación agrupa a empleados de toda la Argentina, por lo cual el impacto afectará a las bodegas y viñedos de las principales provincias productoras. El conflicto surge en un marco sectorial complejo, caracterizado por el menor consumo interno de vino en la historia y niveles mínimos de exportación.

Sin embargo, los trabajadores insisten en que la tradicional celebración no tendrá motivos de festejo si el eslabón primario de la cadena percibe ingresos insuficientes. La Vendimia de este año enfrentará, de este modo, uno de los desafíos gremiales más complejos de la última década debido a la brecha entre las expectativas obreras y las ofertas empresariales.

Fuente: Infocampo con aportes de Redacción +P