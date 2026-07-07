Vino: cuánto crecieron las exportaciones en el primer semestre

Las exportaciones argentinas de vinos y mostos registraron en junio de 2026 un sólido desempeño frente al mismo mes del año anterior, con un crecimiento del 11,6% en volumen total de vino y un notable salto del 89,5% en mosto concentrado , según los datos provisorios publicados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a través de su sistema SIM-INV. En términos de valor FOB, el total de vinos exportados en junio alcanzó los 61.860 miles de dólares , lo que representa un alza del 14,2% respecto de junio de 2025.

El volumen total de vino exportado en junio de 2026 llegó a 172.915 hectolitros , contra 154.923 hectolitros en el mismo mes del año anterior. De ese total, el vino fraccionado representó la mayor parte con 135.943 hectolitros (+13,2%), mientras que el vino a granel sumó 36.972 hectolitros (+6,2%).

Fraccionado y granel: el detalle por color y tipo

Dentro del vino fraccionado, tanto el color como el blanco exhibieron crecimientos similares: el vino color fraccionado avanzó un 13,1% y el vino blanco fraccionado lo hizo un 13,8%. En el segmento a granel, el comportamiento fue más diferenciado: el vino color a granel creció un 10,6%, mientras que el vino blanco a granel retrocedió un 10,2%.

Por tipo de vino, los varietales concentraron el protagonismo con 147.117 hectolitros totales exportados en junio (+11,6%), de los cuales 114.257 hl correspondieron a fraccionado (+13,0%) y 32.860 hl a granel (+7,1%). Los espumosos mostraron el mayor dinamismo relativo del mes al crecer un 89,6%, totalizando 7.588 hectolitros, todos ellos bajo la modalidad fraccionada.

En cuanto al tipo de envase utilizado en el fraccionado, la botella continúa siendo el formato dominante con 133.012 hectolitros, equivalente al 97,8% del total fraccionado, y un crecimiento del 15,5% interanual. El Bag in Box experimentó una expansión extraordinaria al pasar de 32 a 519 hectolitros (+1.547,8%), aunque desde una base muy reducida. El Tetra Brik, en cambio, cayó un 50,3% hasta 2.389 hectolitros.

El Malbec, protagonista indiscutido de los varietales

Entre los vinos varietales fraccionados, el Malbec mantuvo su posición hegemónica con 98.958 hectolitros exportados en junio, representando el 67,3% del volumen total varietal. Le siguieron a distancia el Cabernet Sauvignon con 15.261 hectolitros (10,4%), el Chardonnay con 8.613 hl (5,9%), el Syrah con 2.612 hl (1,8%) y el Torrontés Riojano con 2.437 hl (1,7%). En términos de precio medio, el Pinot Negro lideró la tabla con 6,6 U$S por litro, seguido por el Cabernet Franc con 6,5 U$S/litro y el Bonarda con 5,8 U$S/litro.

El análisis por franja de precios del vino fraccionado total revela que el 32,2% del volumen se comercializó en la franja de 15 a 26 dólares por caja de 9 litros, seguido por la franja de 26 a 39 dólares con el 29,0%, y la de 39 a 60 dólares con el 18,9%. Tan solo el 2,3% correspondió a vinos de más de 110 dólares por caja.

Los principales mercados de destino

Reino Unido se posicionó como el principal destino de vino en junio de 2026 con 41.753 hectolitros totales (24% del volumen total), seguido por Brasil con 35.802 hl (21%), Estados Unidos con 26.324 hl (15%), Canadá con 11.022 hl (6%) y México con 6.627 hl (4%). En términos de valor FOB, Brasil aportó 12.483 miles de dólares y Estados Unidos 11.710 miles de dólares.

En el segmento de vinos espumosos, Brasil lideró ampliamente con el 35% del volumen total (2.656 hl), seguido por Francia (14%, 1.108 hl) y Singapur (13%, 1.005 hl).

Mendoza consolidó su posición como provincia de origen preponderante, explicando el 93% del volumen total exportado en junio de 2026, con 160.806 hectolitros. Le siguieron San Juan con el 2% y La Rioja con el 2%.

El mosto concentrado, con un salto del 89,5%

El mosto concentrado tuvo en junio su mejor performance mensual del año en términos interanuales, al pasar de 5.057 toneladas en junio de 2025 a 9.585 toneladas en junio de 2026 (+89,5%). El valor FOB correspondiente trepó de 7.687 a 13.047 miles de dólares (+69,7%). Los principales destinos de este producto fueron Estados Unidos (27% del volumen), España (16%), Japón (14%) y Sudáfrica (13%). Mendoza aportó el 73% del volumen de mosto concentrado exportado, y San Juan el 27% restante.

Acumulado enero-junio 2026: tendencia sostenida al alza

La acumulación de los primeros seis meses del año confirma una tendencia robusta. El volumen total de vino exportado entre enero y junio de 2026 alcanzó 1.026.077 hectolitros, lo que representa un crecimiento del 14,2% frente al mismo período de 2025. El vino a granel fue el segmento de mayor expansión, con un alza del 52,7%, impulsado especialmente por el vino blanco a granel, que creció un extraordinario 201,8%. El vino fraccionado acumuló 704.077 hl (+2,4%), con la botella como envase principal (679.459 hl, +2,0%).

En valor FOB acumulado, el total de vinos y mostos sumó 392.546 miles de dólares entre enero y junio de 2026, un 6,6% más que en igual período de 2025. Los vinos aportaron 319.560 miles de dólares (+2,6%) y los mostos (concentrado y sulfitado) 72.986 miles de dólares (+28,2%). El mosto concentrado acumulado alcanzó las 48.601 toneladas (+38,3%), con un valor FOB de 67.521 miles de dólares (+24,4%), aunque el precio medio cayó un 10,1% hasta 1.389,3 dólares por tonelada.

El precio promedio total del vino fraccionado se ubicó en 4,18 U$S/litro en el acumulado enero-junio 2026, levemente por debajo de los 4,23 U$S/litro del mismo período de 2025 (-1,1%).

FUENTE: INV