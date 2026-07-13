Vino: Francia prevé su peor cosecha por ola de calor

La sequía y el calor extremo en Francia amenazan la producción y adelantan la vendimia de 2025.

Un verano boreal de intensidad inusual está golpeando con fuerza a las principales regiones vitivinícolas de Francia . Champaña, Burdeos y Borgoña —pilares del vino mundial— atraviesan una situación crítica: el crecimiento de la vid se ha detenido, las vides más jóvenes muestran daños visibles y los productores advierten que la cosecha de 2025 podría ser una de las más escasas y más tempranas de la que se tenga registro.

Una o la de calor sin precedentes registrada a finales de junio, combinada con condiciones aún más calurosas y secas desde comienzos de julio, está presionando al viñedo francés al límite. Francia es el segundo mayor productor de vino del mundo, y lo que ocurre en sus parcelas tiene consecuencias directas sobre el mercado global.

La sequía, el mayor enemigo

El factor que más preocupa a los productores no es el calor en sí, sino la falta de agua. Laurent Delaunay, presidente del grupo vitivinícola de Borgoña BIVB, lo expresó con claridad: "Vemos cómo el potencial se desvanece bajo el sol". La sequía afecta la capacidad de la uva para continuar su desarrollo en la etapa crítica del engorde del fruto, cuando la planta más demanda del suelo.

Los meteorólogos no ofrecen alivio inmediato: se prevén pocas o ninguna precipitación en las principales regiones vitivinícolas antes del 14 de julio, lo que extendería una sequía de más de tres semanas consecutivas en muchas zonas del país.

Champaña: vendimia singular

En la región de Champaña, los productores ya trabajan con una proyección concreta: la recolección comenzaría alrededor del 15 de agosto, aproximadamente un mes antes de lo que era habitual hace apenas unas décadas. De confirmarse, sería la vendimia más temprana en la historia de la denominación.

Viñedos de Burdeos, Borgoña y Champaña sufren una crisis hídrica sin precedentes en este verano.

Maxime Toubart, presidente del sindicato de viticultores de Champaña, estima que el rendimiento de la uva será aproximadamente un 10% inferior al del año pasado. Sin embargo, aclaró que la caída en la producción final no necesariamente acompañará esa proporción, ya que los productores tienen la posibilidad de recurrir a reservas de vinos de añadas anteriores, herramienta característica del sistema champañés.

Toubart reconoció que la situación actual podría haberse agravado, pero el invierno previo aportó cierto colchón hídrico: "Tuvimos la suerte de que el invierno fue muy lluvioso, por lo que el suelo no estaba demasiado seco al principio. Pero ahora vemos que las uvas no siguen creciendo". A pesar de todo, dejó abierta una ventana de esperanza: si la región recibe lluvias intensas —pero sin tormentas— en las próximas dos semanas, las previsiones podrían revisarse al alza.

Burdeos y Borgoña

En zonas, donde la ola de calor fue aún más extrema que en Champaña, los productores prefirieron ser cautelosos con los números. Afirmaron que es demasiado pronto para ofrecer estimaciones precisas, pero no evitaron la palabra que resume la situación: el descenso en la producción será significativo".

En términos de calendario, Burdeos espera que las primeras uvas destinadas a los vinos espumosos crémant se recojan en la primera semana de agosto, mientras que en Borgoña la primera vendimia se anticipa para alrededor del 20 de agosto. Ambas fechas rompen con la estacionalidad tradicional y reflejan la magnitud del impacto climático sobre el ciclo vegetativo de la vid.

¿Qué ocurrirá con la calidad del vino?

Aunque la cantidad es la principal preocupación en esta campaña, los productores señalan que la calidad del vino no tiene por qué verse necesariamente afectada. Sin embargo, advierten sobre un efecto concreto del calor extremo: el aumento de los niveles de azúcar en las uvas, fenómeno conocido como sobremaduración o concentración glucídica acelerada. Esta condición puede influir tanto en el perfil de sabor como en el grado alcohólico final de los vinos, aspectos que los enólogos deberán gestionar con precisión durante la vinificación.

El escenario que atraviesan las grandes denominaciones francesas es, además, un espejo de los desafíos estructurales que el cambio climático impone a la viticultura de todo el mundo. Las vendimias se adelantan, las reservas hídricas se vuelven estratégicas y las regiones productoras deben adaptar sus prácticas a una nueva normalidad climática que ya no admite excepciones.

FUENTE: EFE Agro con aportes de Redacción +P.