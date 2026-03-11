Vitivinicultura 2026: El plan de COVIAR para bajar impuestos y subir exportaciones

Más de 1.100 referentes del sector asistieron al Desayuno COVIAR 2026 en el hotel Park Hyatt de Mendoza.

El Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) se consolidó como el encuentro institucional y político más relevante de la industria . El evento, realizado el 7 de marzo de 2026 en el Park Hyatt Mendoza, reunió a más de 1.100 invitados, incluyendo a la vicepresidente Victoria Villarruel, gobernadores y más de 260 periodistas.

En este marco, Fabián Ruggeri asumió la presidencia de la entidad, sucediendo a Mario González, quien ahora ocupa la vicepresidencia.

El discurso de las nuevas autoridades reflejó un profundo conocimiento del terreno. Ruggeri, quien llega al cargo con su experiencia como productor y presidente de cooperativa, reconoció que el sector atraviesa un momento complejo.

RAM_4851 Fabián Ruggeri asume la presidencia de COVIAR con el foco puesto en la rentabilidad y la apertura de nuevos mercados.

Sin embargo, enfatizó que existen oportunidades claras si se aborda la competitividad de forma integral.

“Para invertir, diversificar, mejorar nuestra rentabilidad y ser competitivos necesitamos financiamiento acorde a la actividad, con plazos y tasas adecuadas”, sostuvo Ruggeri. Además, subrayó la urgencia de reducir costos logísticos y disminuir la carga impositiva para mejorar el posicionamiento en los mercados externos.

Por su parte, Mario González destacó que COVIAR constituye un espacio de articulación donde conviven productores, bodegas, industria y comunidad científica bajo una visión estratégica compartida.

Ejes estratégicos: Diversificación y nuevos mercados

Siguiendo el Plan Estratégico Vitivinícola al 2030 (PEVI), la corporación impulsa la diversificación del uso de la uva. La rentabilidad del sector depende hoy de la innovación en productos como el vino blanco, el mosto (jugo concentrado), las pasas y la uva en fresco.

En este sentido, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, confirmó el trabajo conjunto con San Juan para promover una ley de jugos naturales. Esta iniciativa busca modernizar la legislación para que estos jugos funcionen como edulcorantes de bebidas, lo que generaría miles de empleos en las economías regionales.

Cornejo afirmó: “Nuestra vitivinicultura es altamente competitiva; con cambios tributarios y un mercado de crédito, aumentaremos los volúmenes de exportación”.

2d0c824d-535c-4042-af4e-162974fac98a Mario González destacó la importancia del diálogo entre productores y bodegas para fortalecer la cadena de valor.

Innovación tecnológica y sostenibilidad certificada

Uno de los hitos del evento fue la firma de convenios para el desarrollo de vinos de bajo contenido alcohólico o desalcoholizados. A través de una alianza con el IICA, se desarrollará un paquete tecnológico que utiliza levaduras seleccionadas y estrategias enológicas integradas para responder a las nuevas tendencias de consumo mundial.

La sostenibilidad también ocupó un lugar central. COVIAR, junto a la Sociedad Rural Argentina y el CONICET, presentaron una herramienta para el cálculo del Balance de Carbono. Este software de acceso libre permite medir la huella de agua y carbono, permitiendo que la industria avance hacia una producción más verde. Actualmente, 26 bodegas y 53 unidades productivas de 14 provincias ya cuentan con el Sello Vitivinicultura Argentina Sostenible.

7d06fc01-7c7e-4eb2-9dc0-21a832459196 Victoria Villarruel y Alfredo Cornejo encabezaron el acto central de la vitivinicultura argentina junto a las nuevas autoridades de COVIAR.

La industria en cifras

La relevancia de la vitivinicultura argentina se apoya en datos sólidos que la ubican como una de las 10 principales cadenas agroexportadoras del país:

Argentina ocupa el 7° lugar como productor mundial de vinos.

Es el 11º mayor exportador y el 9º consumidor global.

El enoturismo cuenta con 486 bodegas abiertas al público en 17 provincias.

Las ventas minoristas en 2025 cerraron con crecimiento, según datos de Scentia difundidos por el Observatorio Vitivinícola Argentino.

El sector apuesta al Torrontés Riojano como varietal distintivo para ganar presencia internacional, respaldado por convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para su promoción y posicionamiento. Con estos acuerdos, la industria busca no solo superar la coyuntura económica, sino consolidar un modelo de desarrollo sostenible y tecnificado de cara al 2030.

