Vitivinicultura 4.0: CONICET, COVIAR y SRA lanzan una herramienta clave para el balance de carbono

El presidente del CONICET, Daniel Salamone y el rector de la UMAZA, Daniel Miranda con autoridades, investigadores y referentes de vinculación tecnológica del CONICET y de la UMAZA. Gentileza UMAZA.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), junto con la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) , formalizaron un convenio de investigación y desarrollo (I+D) de alto impacto. El núcleo de este acuerdo reside en la creación de una Herramienta de cálculo del Balance de Carbono para la vitivinicultura , un módulo técnico diseñado para potenciar la actual Calculadora de Agua y Carbono. Este avance tecnológico busca proveer métricas precisas a productores y bodegas de todo el territorio nacional, permitiendo una gestión basada en evidencia científica.

Durante la jornada de suscripción, el presidente del CONICET, Daniel Salamone , destacó que la articulación público-privada constituye el motor principal para el crecimiento sostenible. La iniciativa no solo persigue la excelencia académica, sino que busca dotar a la industria de instrumentos prácticos para enfrentar los desafíos de la huella de carbono en un mercado internacional cada vez más restrictivo frente a las emisiones de gases de efecto invernadero.

WEB_RAM_4909 El presidente del CONICET, Daniel Salamone, en el acto de firma del convenio I+D. Foto: Gentileza COVIAR.

Innovación técnica y validación científica en Mendoza

La coordinación científica del proyecto recae sobre especialistas del grupo CLIOPE, perteneciente a la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional. Los investigadores Bárbara Civit, Roxana Piastellini y Pablo Arena lideran las acciones de desarrollo. Según explicó la doctora Civit, esta nueva funcionalidad permite calcular las emisiones asociadas a las actividades integrales de una organización, complementando las mediciones ya existentes por unidad de producto.

Esta dualidad en la medición ambiental representa una ventaja competitiva de primer orden. El sector vitivinícola ahora dispone de la capacidad para auditar tanto sus procesos internos como el ciclo de vida de sus vinos. Además, el equipo de investigación proyecta expandir este análisis hacia el Social Life Cycle Assessment, integrando variables sociales al cálculo ambiental tradicional. La disponibilidad de esta herramienta en las plataformas digitales de COVIAR y la SRA garantiza una transferencia directa de conocimiento al productor primario.

WEB_RAM_4912 De Izq. a Der. El presidente del CONICET, Daniel Salamone, el director suplente del Distrito 12 de la SRA Pablo Della Lucia y el representante de COVIAR Fabián Ruggeri. Foto: Gentileza COVIAR.

Fortalecimiento del sistema científico-tecnológico regional

La agenda oficial del titular del CONICET en Mendoza incluyó una supervisión profunda de las capacidades locales. Salamone mantuvo encuentros con directivos del CCT Mendoza y de la Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA). El foco estuvo puesto en la infraestructura del Instituto Argentino de Veterinaria, Ambiente y Salud (IAVAS), un nodo de doble dependencia que cubre una vacancia histórica en investigación aplicada dentro de la región de Cuyo.

El rector de la UMAZA, Daniel Miranda, subrayó que el crecimiento institucional en materia de ciencia y técnica responde a un compromiso presupuestario sostenido y al desempeño de los becarios. La consolidación del IAVAS permite que la zona de Nuevo Cuyo lidere investigaciones críticas en salud animal y preservación del entorno, factores que influyen indirectamente en la calidad y el prestigio de la producción agroindustrial de la provincia.

CONICET_03-10_NOTA2 El presidente del CONICET, Daniel Salamone en reunión con autoridades de la Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA). Gentileza UMAZA.

Laboratorios de vanguardia y sanidad ambiental

La comitiva técnica recorrió instalaciones especializadas donde se desarrollan líneas de investigación de frontera. Entre ellas destaca el Laboratorio de Estudios Moleculares de Bacterias de Interés Veterinario, enfocado en patógenos como las rickettsias. Asimismo, el Laboratorio de Genética y Ambiente y Reproducción (GENAR) analiza actualmente el impacto de los plaguicidas en el ecosistema agrario mendocino, utilizando modelos avanzados como el Zebra Fish para estudiar procesos de embriogénesis.

Este despliegue de infraestructura asegura que el convenio para el balance de carbono cuente con el respaldo de laboratorios de alta complejidad. El monitoreo de enfermedades parasitarias a través del Centro de Investigación en Parasitología Regional completa un esquema de vigilancia ambiental que posiciona a la vitivinicultura argentina bajo estándares de validación científica internacional, fundamentales para la obtención de sellos de calidad y el acceso a mercados de élite.

Fuente: Conicet