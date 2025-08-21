Amazon y su cambio radical en cómo hacemos las compras de la verdulería

Amazon está ampliando su servicio de entrega de alimentos frescos el mismo día, un movimiento significativo para la empresa. Ahora, los clientes en más de 1.000 ciudades y pueblos de Estados Unidos ( EEUU ) podrán recibir sus pedidos de comestibles en cuestión de horas. Amazon planea expandir este servicio a más de 2.300 ubicaciones para finales de 2025.

Esta expansión es una de las mayores en la historia de Amazon en el sector de la alimentación. La compañía está integrando miles de productos perecederos, como frutas, verduras, lácteos, carnes, mariscos y pan, en su red logística, que ha sido optimizada para ser más rápida y eficiente.

Según Doug Herrington, CEO de Worldwide Amazon Stores, el objetivo es simplificar las compras para los clientes, especialmente para los miembros Prime. "Los clientes ahora pueden pedir leche, naranjas, o una pizza congelada junto con cualquier otro artículo de Amazon", explicó Herrington. "Todo se paga en un solo carrito y llega a su puerta en horas".

Preferencia por la fruta

Con la expansión, se ha notado un cambio interesante en los hábitos de compra. En algunas regiones, productos como las frutillas, manzanas Honeycrisp, limas y aguacates han comenzado a superar en popularidad a otros artículos, como los AirPods.

Amazon garantiza que los alimentos frescos lleguen en perfectas condiciones gracias a su red de distribución con control de temperatura. Todos los productos pasan por una verificación de calidad de seis puntos antes de ser enviados. Los artículos sensibles a la temperatura se entregan en bolsas aislantes reciclables, similares a las que se usan en Amazon Fresh y Whole Foods Market.

Este nuevo servicio se suma a las opciones de compra de alimentos ya existentes en Amazon, como Amazon Fresh, Whole Foods Market y las entregas de minoristas locales.

Fuente: Portal Frutícola