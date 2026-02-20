¿Nace un nuevo monarca del azúcar? Santiago Blaquier compra el Ingenio La Trinidad por US$40 millones

El ingenio fue fundado en el año 1878 por Juan Manuel Méndez se incorporó en 1985 a la Compañía Azucarera Tucumana. Foto: www.ipaat.gov.ar

Santiago Blaquier lidera actualmente una transformación radical en el mapa productivo del Norte Argentino (NOA) . A través de su nueva firma, Ingenios de Tucumán SA, el empresario negocia la adquisición definitiva del ingenio La Trinidad, establecimiento que hoy pertenece a Ricardo Sixto Ansonnaud. La transacción ronda los US$40 millones y transita la etapa crítica de due diligence tras la firma de una carta de intención entre las partes.

Según la información publicada en La Nación, esta movida busca unificar la capacidad operativa de La Trinidad con el ingenio Concepción, complejo que el empresario adquirió a título personal en diciembre pasado tras ganarle la pulseada a gigantes internacionales.

La ambición del proyecto apunta a la eficiencia y la escala para competir en mercados externos. Si la operación concluye de forma favorable, el grupo procesará un total de 5,5 millones de toneladas de caña en la próxima zafra. El ingenio Concepción aporta actualmente una capacidad de entre 3,3 y 3,4 millones de toneladas, mientras que La Trinidad sumará 2,2 millones de toneladas adicionales. Martín Franzini, socio y gerente general de la compañía, destaca que el objetivo central consiste en concentrar la oferta para ganar competitividad, inspirándose en modelos de consolidación exitosos en otros países productores.

image

El ADN del imperio Blaquier

Para comprender la magnitud de este desembarco, resulta imperativo revisar la trayectoria de la familia Blaquier en la agroindustria nacional. Santiago Blaquier fundó esta nueva sociedad tras renunciar al directorio de Ledesma, el coloso jujeño que administra 140.000 hectáreas y emplea a más de 7.000 personas. El imperio familiar inició formalmente su camino en 1908, pero alcanzó un crecimiento exponencial bajo la conducción de Carlos Pedro Blaquier entre 1970 y 2013.

Durante ese extenso período, la producción de azúcar y alcohol se multiplicó por seis y el grupo diversificó sus negocios hacia el papel (donde genera el 40% del total nacional), los cítricos y el bioetanol. Recientemente, la familia expandió sus horizontes con inversiones de US$42 millones en el sector porcino para abastecer al mercado chino, demostrando una capacidad de adaptación única en el sector privado argentino.

image El ingenio La Trinidad está situado en la localidad del mismo nombre (departamento Chicligasta). Foto: www.ipaat.gov.ar

La Trinidad: vanguardia técnica

El ingenio que ahora atrae la inversión de Blaquier posee una historia rica en innovación. Fundado en 1878 por Juan Manuel Méndez, el establecimiento ubicado en el departamento de Chicligasta marcó hitos tecnológicos en las décadas de 1930 y 1940. En aquel entonces, el complejo realizó los primeros ensayos con centrífugas y tachos al vacío en la provincia de Tucumán, posicionándose como una fábrica de avanzada. Tras su incorporación en 1985 a la Compañía Azucarera Tucumana, mantuvo su actividad productiva de forma ininterrumpida. Hoy, el ingenio sostiene a 570 trabajadores, quienes integrarán una fuerza laboral total de 1.600 empleados junto a la planta del Concepción.

La consolidación de este nuevo polo agroindustrial busca generar el volumen necesario para enfrentar los desafíos de una industria marcada por la volatilidad de precios. Ingenios de Tucumán SA enfatiza que la operación avanza con la seriedad y los plazos requeridos para evaluar cada riesgo antes de la firma final, la cual ocurriría en los primeros días del próximo mes.

Fuente: La Nación con aportes de +P