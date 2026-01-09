Asistencia urgente: El BNA lanza préstamos con tasa especial para productores afectados por incendios

Tierra arrasada, los campos de la Patagonia cuando se apagan las llamas. Foto: Cadena 3

Los incendios forestales y rurales que azotaron La Pampa y continúan activos en varias provincias patagónicas generan pérdidas significativas en el sector productivo. En La Pampa sola, las llamas consumieron más de 83.000 hectáreas , con impactos directos en pastizales, hacienda e infraestructura rural. La sequía extrema, las altas temperaturas y los vientos intensos agravaron la situación, que obligó evacuaciones y movilizó recursos nacionales para combatir los focos activos.

En este escenario crítico, el Banco de la Nación Argentina activó un paquete integral de medidas financieras dirigido exclusivamente a productores agropecuarios MiPyMEs damnificados. La entidad pública busca mitigar el golpe económico y facilitar la continuidad operativa en zonas declaradas en emergencia.

Alcance y beneficiarios de la asistencia

La iniciativa abarca productores ubicados en La Pampa y en provincias patagónicas afectadas por los siniestros ocurridos en el período mencionado. Los beneficiarios incluyen empresas MiPyMEs bajo cualquier forma societaria o unipersonal que demuestren daños directos derivados de los incendios.

Las herramientas disponibles combinan prórrogas de vencimientos en operaciones comerciales vigentes con nuevas líneas de crédito para renovaciones, capital de trabajo e inversiones.

Pastizales arrasados y hacienda perdida: el impacto económico de los incendios exige respuestas rápidas y financiamiento accesible. Foto: Cadena 3

Detalles financieros de las líneas de crédito

El esquema establece límites claros y condiciones preferenciales para adaptarse a las necesidades inmediatas de recuperación.

Montos máximos Las prórrogas o renovaciones se ajustan al monto de las obligaciones contraídas. Para nuevos financiamientos, el tope alcanza $100.000.000 por usuario, con un sublímite de $50.000.000 destinado exclusivamente a capital de trabajo.

Tasas de interés Las prórrogas mantienen la tasa original pactada. Para inversiones, los clientes eligen entre una tasa fija del 30% TNA durante los primeros tres años —seguida de TAMAR + 4 puntos porcentuales— o una tasa fija del 35% TNA completa. En capital de trabajo, aplican TAMAR + 4 puntos o una tasa fija del 38% TNA.

Plazos y gracia Las renovaciones y prórrogas se extienden hasta 360 días desde el primer vencimiento impago. Los créditos para inversiones llegan a 60 meses, mientras que los de capital de trabajo alcanzan 36 meses. El período de gracia sobre capital llega a 12 meses, aunque se reduce a 6 meses cuando el plazo total es inferior a 36 meses.

La cancelación se adapta al flujo de fondos del productor, con opciones mensuales, trimestrales o semestrales.

Impacto esperado en el sector agropecuario

Los productores enfrentan no solo la pérdida inmediata de recursos productivos, sino también desafíos para reconstruir rodeos, alambrados y pasturas en un contexto de cambio climático que intensifica los eventos extremos.

La disponibilidad de financiamiento con tasas subsidiadas y plazos extendidos permite planificar la recuperación sin presión inmediata por repago. Expertos del sector destacan que medidas similares en emergencias previas aceleraron la vuelta a la normalidad operativa, preservando empleo rural y aportes a la cadena agroalimentaria.

Fuente: prensa BNA con aportes de Redacción +P