Balance de las audiencias: Preguntas de los productores antes del gran crédito del BID

El Secretario de Agricultura de Río Negro, Lucio Reinoso, recorrió Viedma, Guardia Mitre, Valle Medio y la Región Andina. Allí recibió inquietudes de productores y entidades intermedias sobre la disponibilidad de agua, los costos de la energía, los plazos de ejecución de las obras y, especialmente en Valle Medio, sobre herramientas para enfrentar las tormentas de granizo que, según describió el funcionario, “cada año afectan más a la producción”. El disparador de esos encuentros es un financiamiento de U$S 85 millones que la provincia gestiona ante el Banco Interamericano de Desarrollo para obras de riego e infraestructura eléctrica en distintas regiones de la Patagonia.

“La respuesta de los productores fue muy positiva y demostró claramente que existe una enorme expectativa respecto al futuro de la agricultura irrigada en nuestra provincia”, señaló Reinoso. El funcionario detalló que “en localidades como Viedma, Guardia Mitre, Valle Medio y la Región Andina encontramos productores comprometidos, participativos y con una mirada muy clara sobre las necesidades que hoy tiene el sector para seguir creciendo”.

Entre todas las inquietudes, dos se repitieron con insistencia: “La demanda de financiamiento para mallas antigranizo fue uno de los temas más recurrentes, especialmente luego de los episodios de granizo que golpearon distintas zonas productivas del Valle Medio y Alto Valle en los últimos meses”, confirmó Reinoso. Para muchos productores frutícolas, la malla dejó de ser una inversión opcional y se convirtió en una condición para sobrevivir.

La otra preocupación que marcó las audiencias fue el riesgo de incendios rurales. “También hubo un fuerte interés por el equipamiento destinado a la prevención y el combate de incendios rurales, entendiendo que el cambio climático obliga a prepararnos mejor y actuar con mayor capacidad de respuesta”, subrayó el Secretario de Agricultura.

Necesidades

“Lo más importante fue confirmar que los proyectos que estamos presentando ante el BID nacen de necesidades reales planteadas por los propios productores y por las instituciones territoriales”, afirmó.

malla-antigranizo1 Las mallas antigranizo encabezaron los reclamos de productores en las audiencias previas al crédito del BID.

El paquete que Río Negro presenta ante el organismo multilateral agrupa cinco iniciativas: la modernización del sistema de riego del IDEVI en el Valle Inferior; la electrificación rural del valle Guardia Mitre-Conesa; infraestructura productiva en Negro Muerto —una red eléctrica de 32 kilómetros para abastecer 13.000 hectáreas en una primera etapa—; la incorporación de nuevas superficies en Margen Norte, sobre el Valle Medio; y un componente transversal de gestión del riesgo agropecuario que incluye herramientas para sequías, nevadas, granizo e incendios.

“La modernización del sistema de riego del IDEVI y Margen Norte, la electrificación de Negro Muerto y Guardia Mitre, el desarrollo de nuevas áreas bajo riego y las inversiones en gestión del riesgo forman parte de una visión estratégica que apunta a consolidar a Río Negro como uno de los principales polos de agricultura irrigada de la Patagonia”, sintetizó Reinoso.

Apuesta de largo plazo

“Desde el Gobierno de Río Negro tenemos la convicción de que el desarrollo de la Patagonia está íntimamente ligado al aprovechamiento inteligente y eficiente del agua”, planteó Reinoso. Y detalló que se busca construir “una provincia con más superficie productiva, más tecnología, más agregado de valor y más oportunidades para nuestros productores y nuestras comunidades rurales”.

Para el funcionario, la agricultura irrigada trasciende la producción de alimentos: “La agricultura irrigada no solo genera producción: genera empleo, arraigo, inversiones y desarrollo regional. Por eso entendemos que estas obras son fundamentales para construir una Patagonia más competitiva, sustentable y preparada para los desafíos del futuro”, declaró a +P.

FUENTE: Redacción +P.