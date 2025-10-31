Beneficios sociales asegurados: el Gobierno prorroga el decreto para 120 mil trabajadores rurales

La idea del Gobierno con esta prórroga es consolidar los avances logrados en materia de inclusión laboral.

El Gobierno nacional oficializó la extensión por un año más de la vigencia del Decreto N° 514/2021, una norma clave para el sector rural que permite a los trabajadores mantener sus beneficios sociales aun cuando ingresen a un empleo registrado. La medida, que beneficia a más de 120.000 trabajadores rurales y sus familias, fue dispuesta a través del Decreto 777/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Según el texto oficial, la prórroga tiene como propósito “asegurar el cumplimiento de los objetivos perseguidos” por la normativa original y consolidar los avances logrados en materia de inclusión laboral y formalización del trabajo rural. La medida responde a un pedido elevado el 22 de agosto por José Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), quien había solicitado la continuidad del régimen para sostener los niveles de empleo formal alcanzados en los últimos años.

El artículo primero del nuevo decreto establece: “Prorrógase la vigencia del Decreto N° 514 del 13 de agosto de 2021, sus normas complementarias y aclaratorias, por el término de un año, contado a partir del 1° de septiembre de 2025”. De esta manera, el Poder Ejecutivo garantiza la continuidad de una política pública que busca integrar la protección social con el empleo formal en el ámbito rural.

Garantizan la continuidad de beneficios

El Decreto N° 514/2021 fue promulgado durante la presidencia de Alberto Fernández, con el objetivo de promover el trabajo registrado y ampliar la cobertura de la seguridad social para trabajadores rurales que se desempeñan en actividades temporales o estacionales. La norma surgió para resolver un obstáculo histórico: el temor de muchos trabajadores rurales a perder sus planes sociales al aceptar un empleo formal.

Uno de los aspectos centrales de la norma, detallado en su artículo 2°, es la garantía de que las asignaciones familiares de los trabajadores rurales contratados no sean inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta medida fue clave para equiparar los ingresos entre quienes trabajan en blanco y aquellos que perciben asistencia estatal, reduciendo así las desigualdades y promoviendo la formalización.

Asimismo, el artículo 3° estableció la complementariedad entre las políticas sociales y el empleo registrado, permitiendo que los titulares de programas sociales puedan mantener sus beneficios al ingresar al trabajo formal. Según el Gobierno, esta disposición facilitó la transición hacia la formalidad sin afectar los ingresos familiares.

Prórroga por un año

Cabe recordar que el decreto ya había sido prorrogado en 2023 mediante el Decreto N° 423/23, que extendió su vigencia por dos años a partir del 1° de septiembre de ese año. Sin embargo, ante la inminencia del vencimiento y los reclamos de entidades sindicales y empresarias, el Ejecutivo resolvió otorgar una nueva prórroga por 12 meses.

En los considerandos del Decreto 777/2025, el Gobierno destaca que las medidas implementadas “han contribuido a la inclusión laboral de los trabajadores del sector, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y la de sus grupos familiares”. También señala que resulta necesario mantener la vigencia de la norma para no interrumpir los avances alcanzados en materia de formalización laboral.

El texto aclara además que los servicios jurídicos competentes intervinieron previamente y que la medida se dicta en uso de las facultades otorgadas al Presidente por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional.

Desde el Ministerio de Capital Humano, que absorbió las áreas de Trabajo y Desarrollo Social, subrayaron que la prórroga favorece la estabilidad del empleo formal en las economías regionales y garantiza la protección social de los trabajadores temporarios, quienes representan un sector especialmente vulnerable del mercado laboral.

Celebran decisión

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró la decisión y destacó que el régimen ayudó a resolver la escasez de mano de obra en épocas de cosecha. Según datos de la entidad, el trabajo temporario representa cerca del 70% del empleo rural en el país, distribuido en más de 30 complejos productivos que abarcan el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales.

Con esta nueva prórroga, el Gobierno busca sostener una política pública que, pese a los cambios de administración, se consolidó como una herramienta efectiva para articular el empleo formal con la protección social. En un contexto económico complejo y con tensiones entre las políticas de ajuste y las demandas de los sectores productivos, la decisión representa un gesto de continuidad institucional y de reconocimiento al aporte del trabajo rural en las economías regionales.

Extender el Decreto 514/2021, afirman desde el Ejecutivo, es “una medida que prioriza la dignidad del trabajo y la protección de las familias rurales”, un objetivo que, al menos por un año más, seguirá vigente en todo el territorio argentino.

