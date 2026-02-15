Cómo Bagley transformó la industria del trigo en Argentina desde 1862

Anglosajón. El edificio original de la fábrica Bagley tenía un gran jardín por delante de la construcción. Foto: Clarin

La historia de Industrias Bagley constituye un pilar fundamental en el desarrollo de la estructura productiva de Argentina. Todo comenzó con la llegada de Melville Sewell Bagley en 1862, un joven de 24 años oriundo de Maine (Estados Unidos), que inicialmente trabajó en la farmacia La Estrella.

En 1864, lanzó la Hesperidina, un licor de corteza de naranja amarga que revolucionó el mercado y se convirtió en la primera marca registrada del país en 1876 bajo la licencia número 1.

Sin embargo, el verdadero giro hacia el procesamiento masivo de cereales ocurrió años después, marcando un hito para la industria molinera y farinácea rioplatense.

Melville Sewell Bagley, la historia de un pionero estadounidense en suelo argentino.

Hitos de innovación: La marca que revolucionó el consumo masivo

Hacia 1875, el escenario alimenticio argentino dependía casi exclusivamente de las importaciones provenientes del Reino Unido. En ese contexto, el Gobierno Nacional eximió a Bagley del pago de impuestos aduaneros para facilitar la importación de maquinaria especializada.

Este gesto estratégico permitió el nacimiento de Lola, la primera galletita producida a gran escala en el país. El éxito resultó inmediato y tal fue su impacto que estos productos integraron incluso la dieta de los hospitales de la época.

Este avance transformó el uso del trigo argentino. Hasta entonces, el grano se exportaba mayormente sin procesar o se destinaba a panaderías artesanales. Bagley introdujo la panadería industrial, elevando la demanda de harina de trigo local y fomentando la tecnificación de los molinos.

Para principios del siglo XX, la compañía ya operaba como sociedad anónima y utilizaba carros tirados por caballos para distribuir delicias como las galletas Mitre, Variedad y Opera, esta última lanzada en 1908 tras la reapertura del Teatro Colón.

Obreras de la fábrica Bagley, Buenos Aires.

530.000 galletitas por hora: El motor industrial de Bagley hoy

A medida que avanzaba la centuria, Bagley consolidó su posición como una de las "tres grandes" del sector alimenticio. La vinculación con el agro se profundizó mediante la integración vertical y la inversión en plantas modernas.

En 1943, la marca lanzó las Criollitas, una galletita cracker que definió un estándar en el mercado y que introdujo la tecnología de envasado en paquete, reemplazando las antiguas latas de venta a granel.

Durante los años setenta, la empresa empleaba a 3.500 personas en su icónica planta de Barracas. El procesamiento de trigo alcanzó niveles récord con el lanzamiento de las Chocolinas en 1975, ingrediente esencial de la famosa chocotorta. La magnitud de su operación exigió un suministro constante y calificado de harina de trigo, fortaleciendo la cadena de valor de los agronegocios en la región del litoral.

El legado de Bagley en la cultura y la mesa de los argentinos

En el año 2004, Bagley unió fuerzas con el Grupo Arcor y la multinacional Danone, conformando Bagley Latinoamérica S.A.. Esta alianza estratégica posicionó a la firma como el mayor fabricante de galletas de América del Sur, con una producción estimada de 385.000 toneladas anuales.

Actualmente, la planta de Salto, en la provincia de Buenos Aires, representa la cima de la eficiencia industrial: allí se fabrican más de 530.000 unidades de Chocolinas por hora.

La compañía mantiene su liderazgo gracias a la innovación constante y a sistemas como el aritmoducto, que transporta harina de forma automatizada hacia las líneas de producción, optimizando el uso del recurso triguero y minimizando el impacto ambiental. Con ventas netas del grupo que alcanzan los US$ 3.800 millones, Bagley sigue demostrando que el trigo nacional, procesado con excelencia, no conoce fronteras.

