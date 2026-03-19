Cuenta regresiva en el INTA: El 1 de abril comienza un enorme plan de retiros voluntarios

El 1 de abril marca el inicio de una etapa de transformación profunda para la planta del INTA.

En las diversas oficinas y estaciones experimentales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) predomina un clima de profunda incertidumbre. El personal enfrenta una realidad compleja donde conviven distintas posturas frente al futuro inmediato del organismo.

Existen trabajadores que proyectan su salida tras décadas de servicio dedicado a la formación y el desarrollo institucional, mientras otros sectores resisten los ajustes presupuestarios vigentes.

Algunos agentes planifican estrategias para el periodo posterior a la reestructuración, mientras que otros manifiestan signos de agotamiento frente a la situación actual. Esta atmósfera responde a lo que muchos consideran un periodo de descuento antes de transformaciones irreversibles.

El plan de reducción

El 1 de abril representa una fecha crítica en el calendario administrativo del organismo. A partir de ese día, el INTA habilitará un plan de retiros voluntarios con una vigencia inicial de 30 días corridos. Esta herramienta administrativa busca ejecutar una reducción drástica de la nómina de personal, con un objetivo estimado entre 1.000 y 1.500 trabajadores menos en la estructura estatal.

El Consejo Directivo otorgó su aval a esta medida, la cual se integra en un proceso mayor de reestructuración sistémica. El Poder Ejecutivo fundamenta esta decisión en la necesidad imperiosa de disminuir el gasto público y someter a debate la eficiencia operativa de los organismos descentralizados.

image Investigadores del organismo analizan el impacto del recorte en los proyectos de desarrollo local.

La transición administrativa

La meta oficial aspira a transformar la fisonomía del instituto mediante un recorte significativo de su fuerza laboral. Actualmente, el INTA cuenta con una dotación superior a los 5.700 empleados, cifra que el gobierno pretende llevar a un número cercano a los 4.000 agentes. Esta diferencia de casi 1.700 puestos de trabajo pretende garantizar, bajo la óptica gubernamental, una mayor eficiencia en el gasto y la gestión.

No obstante, este movimiento genera fricciones directas con las organizaciones sindicales, las cuales alertan de forma constante sobre las consecuencias negativas que este vaciamiento producirá en la investigación científica y en la operatividad de las direcciones regionales en todo el territorio nacional.

Letra chica de la convocatoria

El programa de retiros, que inicia el primer día de abril, contempla la posibilidad de una prórroga por 15 días adicionales según las necesidades de la transición. El alcance de la medida resulta amplio, ya que involucra tanto al personal de planta permanente como al de planta transitoria bajo el régimen de la Ley 25.164.

Los requisitos de elegibilidad estipulan que los interesados deben acreditar una antigüedad mínima de 3 años en sus funciones y poseer una edad inferior a los 65 años al cierre del 31 de marzo. Estos criterios técnicos delimitan un universo considerable de profesionales y técnicos que ahora evalúan su permanencia en la institución frente al nuevo esquema de financiamiento público.

image Sindicatos expresan preocupación por la pérdida de capacidad operativa en las regiones agrícolas.

Debate sobre el desarrollo regional

La reestructuración del INTA trasciende el mero ajuste contable y hay quienes aseguran que toca las fibras de la soberanía tecnológica del sector agroindustrial argentino. Mientras la administración central prioriza el equilibrio fiscal, los especialistas del sector temen por la continuidad de proyectos de largo plazo que requieren cierta estabilidad.

Por otro lado, la reducción de la planta a cerca de 4.000 empleados genera dudas sobre la capacidad de cobertura en zonas rurales alejadas donde el INTA funciona como el único nexo entre la ciencia aplicada y el productor.



Fuente: Redacción +P