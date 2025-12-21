El legado de Bunge & Born: influencia en la economía y el drama del secuestro en 1974

Bunge International evolucionó a Bunge Limited, líder mundial en producción de soja y fertilizantes.

Bunge & Born surgió como la corporación más influyente del siglo XX en Argentina. Johann Bunge fundó Bunge & Co. en Ámsterdam en 1818 para operar en el comercio de granos. En 1884, Ernest Bunge, su nieto, llegó a Argentina y asoció fuerzas con Jorge Born para crear la empresa dedicada a la comercialización y exportación de granos y oleaginosas. Este lanzamiento coincidió con el auge de la economía agraria pampeana, que impulsó un crecimiento acelerado.

En 1902, el grupo adquirió Molinos Río de la Plata, la mayor empresa de molienda de trigo en el país, que se convirtió en su emblema local. Bunge & Born alcanzó un dominio notable al controlar el 30% de las exportaciones argentinas . Esta posición consolidó su rol central en el modelo agroexportador, que definió la estructura productiva nacional durante décadas.

image El comienzo data de 1884.

Estrategia frente a crisis globales

La expansión trascendió el sector primario. Ante el estancamiento agropecuario y la desaceleración comercial por la Primera Guerra Mundial, la empresa diversificó operaciones.

ntre 1900 y 1925, creó compañías como Centenera para envases de hojalata, La Fabril en 1924 para actividades algodoneras, y Alba S.A. dedicada a pinturas.

image La diversificación avanzó entre 1930 y 1950.

La diversificación avanzó entre 1930 y 1950 con la fundación de Compañía Química en 1937, enfocada en ácido sulfúrico y fertilizantes, y Grafa S.A., especializada en industrialización de fibras y producción textil. Estas iniciativas respondieron a cambios económicos y fortalecieron la presencia industrial del grupo.

Tensión con el Estado

Durante la década infame (1930-1943), Bunge & Born consolidó poder en ausencia de competencia estatal efectiva. Sin embargo, la Revolución de 1943 y el gobierno peronista desde 1946 alteraron el escenario.

image Diversifican sus actividades entre 100 y 1925. Fundaron "Centenera", taller de herrería, "Compañía Industrial de Bolsas", fabricante de bolsas de granos; Molinos Río de la Plata, con su primer molino de Trigo, entre otras.

El Estado impulsó industrialización e intervención mediante el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que actuó como comprador único de granos para exportación. Esta medida desplazó a intermediarios privados y utilizó excedentes para financiar políticas sociales e industriales. El IAPI se disolvió en 1956.

El secuestro que sacudió al país

El 19 de septiembre de 1974, Montoneros ejecutó la Operación Mellizas, el secuestro más resonante en la historia argentina. Los objetivos fueron Juan Carlos Christian Born, de 40 años, y Jorge Born III, de 39 años, directivos y herederos del grupo. El ataque ocurrió en Olivos mientras viajaban en un Ford Falcon de Luxe celeste.

image El grupo Suizo André, inicia actividades de compraventa y exportación de granos en Argentina.

La demanda inicial alcanzó 100 millones de dólares. Tras negociaciones, se pactó 60 millones de dólares (equivalentes a unos 410 millones actuales) más distribución de mercaderías por 3.600.000 dólares en barrios pobres.

Esta cifra marcó el rescate más alto pagado por una organización guerrillera en América Latina. Juan Born recuperó libertad el 23 de marzo de 1975 tras 185 días de cautiverio. Jorge Born III salió libre el 20 de junio, tras 58 días adicionales y un segundo pago.

image Carlos Menem le toma jura a su primer ministro de Economía, Miguel Roig, en julio de 1989. Foto: Clarin

Influencia política en los años 90

La influencia culminó al inicio del gobierno de Carlos Menem en 1989, durante la hiperinflación. Técnicos vinculados al grupo diseñaron el Plan Bunge y Born. Menem designó ministros de Economía a Miguel Ángel Roig, quien falleció cinco días después de asumir, y su sucesor Néstor Rapanelli.

El “Plan BB” promovió liberalización comercial y desregulación. Un hito clave fue la disolución de la Junta Nacional de Granos (JNG) en 1991, creada en 1933 para regular el mercado agroalimentario. Esta medida transfirió patrimonio estatal como silos, elevadores y puertos a grandes exportadores, incluyendo Bunge & Born.

image Durante estas las décadas del 30, 40 y 50, constituye empresas tales como Compañía Química o Grafa, por ejemplo.

Entre la transformación y el legado

En los 1990, el grupo reestructuró operaciones para enfocarse en agronegocios. En 1994, la empresa argentina se integró a Bunge International Ltd., con sede en Bermudas.

Entre 1992 y diciembre de 1995, vendió activos por U$S 280 millones, desprendiéndose de Grafa, Centenera y Compañía Química. Molinos Río de la Plata pasó al Grupo Pérez Companc.

image En Tancacha (Córdoba), conformaron una sociedad para dedicarse a la comercialización e industrialización de oleaginosas.

Bunge International evolucionó a Bunge Limited, líder mundial en producción de soja y fertilizantes. Abrió capital en la Bolsa de Nueva York en 2001. Hoy opera como referente global en agronegocios, alimentos e ingredientes, gestionando cadenas de suministro internacionales.

La historia de Bunge y Born es un ejemplo de cómo el poder económico incide en decisiones públicas y muestra que las innumerables formas que toman los puentes entre corporaciones privadas y gobiernos en Argentina.



Fuente: Fundación Bunge y Born, publicaciones periodísticas y aportes de +P // Fotos históricas: www.bunge.ar