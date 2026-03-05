El maní argentino destaca en el comercio exterior: USD 1.228 millones en exportaciones históricas

El sector manisero argentino consolidó una posición envidiable en el escenario del comercio exterior durante el ciclo 2025. Según los datos oficiales difundidos esta semana por el INDEC , el complejo maní generó divisas por un total de 1.228 millones de dólares.

Esta cifra representa un crecimiento interanual del 2,8% respecto al año anterior y constituye el valor récord de ventas para toda la serie histórica comprendida entre los años 2002 y 2025.

Este desempeño resulta particularmente notable si se considera el contexto de volatilidad en los mercados internacionales de productos básicos.

image Cosecha de maní de alta calidad destinada a los mercados europeos más exigentes durante el año 2025.

Desglose de las exportaciones por producto

La estructura de los despachos al exterior muestra una clara predominancia de los productos con menor grado de procesamiento, aunque las manufacturas mantienen un nicho relevante. El 78,2% del valor total exportado correspondió al maní crudo, consolidándose como el corazón del complejo.

Por su parte, las preparaciones de maní alcanzaron una participación del 12,7%, mientras que el aceite de maní y sus subproductos explicaron el 9,1% restante de la torta exportadora.

Desde la perspectiva de la clasificación estadística, los productos primarios representaron el 78,2% de las operaciones del complejo. El segmento de las manufacturas de origen agropecuario (MOA) integró el 21,8% restante, lo cual evidencia la capacidad de la industria local para transformar la materia prima en productos con valor agregado destinados al consumo humano y procesos industriales.

image Procesamiento industrial de aceite de maní, rubro donde el país ocupa el quinto puesto mundial.

Liderazgo mundial y competitividad

Argentina mantiene una relevancia en la provisión global de esta legumbre. Al observar los datos de participación de mercado, el país se destacó como el primer exportador mundial de maníes sin cáscara, incluso aquellos quebrantados, con una cuota del 23% del comercio global en 2024. Asimismo, la industria aceitera nacional logró posicionarse como el quinto proveedor global de aceite de maní en bruto, con una participación del 3,9% en las ventas totales de dicho periodo.

Este liderazgo se apoya en una dinámica de volumen que compensó la retracción de los valores unitarios. Durante el año 2025, el índice de precios del maní sufrió una caída del 18,3%. Sin embargo, el sector respondió con una expansión agresiva de la oferta, logrando que el índice de cantidades aumentara un 22,8% de manera interanual. Esta capacidad de reacción permitió que el índice de valor cerrara con un saldo positivo del 0,3% en la comparación directa de productos específicos.

image El complejo no depende de un único comprador.

Destinos estratégicos y diversificación

La Unión Europea permanece como el socio comercial indispensable para los exportadores locales. Este bloque económico recibió cargamentos por un valor de 711 millones de dólares durante 2025. El análisis de concentración revela que apenas cuatro países absorbieron el 54,2% de los despachos totales.

A pesar de esta cifra, el complejo presenta un nivel de diversificación saludable según el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), el cual registró un valor de 0,12. Un índice cercano a cero, como el obtenido por el maní, indica que el complejo no depende de un único comprador, lo que reduce el riesgo ante posibles barreras comerciales o crisis económicas en destinos específicos.

Fuente: INDEC con aportes de Redacción +P