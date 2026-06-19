Eliminan el uso de caballos en Fiesta campera del norte neuquino

A días de la próxima fiesta patria, el Municipio de Varvarco resolvió dar de baja una de las pruebas más tradicionales de su jornada gaucha. La Comisión de Fomento de Varvarco-Invernada Vieja confirmó que la "pialada de yeguas ariscas", prevista para el sábado 20 de junio en el marco del evento "Varvarco se viste de Celeste y Blanco", queda fuera de la programación.

La decisión llegó después de que la organización Proyecto Galgo Argentina denunciara la práctica ante el propio intendente, Ulises Herrera, y ante el Ministerio Público Fiscal. Esta entidad, además, se ha manifestado en contra de las jineteadas y de las carreras de caballos.

La denuncia

Proyecto Galgo Argentina —agrupación animalista con fuerte presencia en redes sociales— fue la que encendió la alarma días antes del evento. En un posteo dirigido al gobernador Rolando Figueroa, a la Gobernación de Neuquén y a Turismo Varvarco, la organización calificó la pialada como una "práctica ilegal y nefasta" y la describió como el acto de "enlazar al caballo o yegua por sus patas desde cierta distancia mientras corre". Para la entidad, eso "implica maltrato, tortura y crueldad", con consecuencias que van desde "traumatismos graves" hasta "fracturas" y "desgarros", agravadas —señalaron— cuando la práctica se realiza sobre yeguas gestantes.

varvarco 1 Tras una denuncia por maltrato animal, dieron de baja una de las pruebas más tradicionales de la celebración.

La agrupación también reveló que el reclamo no nació en las redes: aseguró haber presentado una denuncia formal ante el intendente Herrera y una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal, además de un pedido de diálogo directo que, según afirmaron, nunca obtuvo respuesta. "Le escribimos al intendente Ulises Herrera, del Movimiento Popular Neuquino, para dialogar, pero no responde", publicaron, antes de convocar a su comunidad a redoblar la presión: "Toda tradición injusta debe ser abolida, sea quien sea la víctima".

La respuesta del Municipio

La Comisión de Fomento no tardó en contestar, aunque lo hizo por la vía formal de un comunicado de prensa firmado por Herrera. Allí confirmó que "se ha dispuesto SUSPENDER la actividad denominada 'pialadas de yeguas ariscas'", y atribuyó la medida a haber "receptado" el pedido de "entidades comprometidas con la protección de animales y la evitación de situaciones de violencia que atenten contra los equinos participantes".

En el texto se recuerda la vigencia de la Ley Nacional 14.346, que sanciona a quienes "hieran u hostilicen animales o les causen sufrimientos innecesarios". Sobre esa base, el Municipio sostuvo que resultaba "apropiado y procedente suspender específicamente la realización de la prueba de destreza de pialadas", aunque aclaró que el resto de las actividades previstas para el 20 de junio sigue en pie. "Invitando a todos a que concurran y nos visiten en Varvarco para vivir un día de fiesta, en paz y con respeto a nuestras tradiciones", cierra el comunicado.

Lo que queda del día patrio

La suspensión alcanza únicamente a la pialada: el resto de la grilla de "Varvarco se viste de Celeste y Blanco" se mantiene sin cambios, según confirmó la propia Comisión de Fomento. La definición deja a Varvarco como uno de los puntos de un debate que viene creciendo en distintos pueblos del interior, donde las pruebas de destreza criolla con animales empiezan a chocar contra denuncias de organizaciones proteccionistas y contra el marco de la ley de maltrato animal vigente desde 1954.

La organización viene impulsando una campaña de forma nacional contra las jineteadas y refutó los argumentos de las agrupaciones gauchas diciendo: “Son excusas para seguir golpeando caballos, para seguir abusando y explotando animales”. Sostienen, además, que “aquí las únicas víctimas son los caballos”.

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FUENTE: Redacción +P.