Hito en Perú: Otorgan derechos legales a las abejas sin aguijón

En un giro sin precedentes para el derecho ambiental internacional, el distrito de Satipo, ubicado en la selva central de Perú, ha emitido una ordenanza que marca un antes y un después en la conservación de la biodiversidad. Por primera vez en la historia, un insecto —la abeja nativa sin aguijón — fue reconocida formalmente como sujeto de derechos, elevando su estatus de simple recurso natural a una entidad protegida por la ley.

Las abejas meliponas, conocidas popularmente por su comportamiento pacífico y la ausencia de aguijón, son piezas maestras en el complejo engranaje del ecosistema amazónico. A diferencia de la abeja melífera común, estas especies nativas han evolucionado durante milenios junto a la flora local, convirtiéndose en los polinizadores más eficientes para cultivos que sostienen la economía de la región, como el cacao, el café, el aguacate y los arándanos .

La decisión del municipio de Satipo no es meramente simbólica. La “Declaración de Derechos de las Abejas Nativas sin Aguijón” establece mandatos claros: la obligatoriedad de proteger sus hábitats naturales y la exigencia de mantener los entornos donde habitan libres de agentes contaminantes. Este marco legal busca frenar el declive de sus poblaciones, diezmadas en los últimos años por la tala indiscriminada, la expansión descontrolada de la frontera agrícola y el uso intensivo de pesticidas químicos.

image Cultivos de cacao y café sostenidos por la polinización de meliponas en la Amazonía peruana.

Ciencia y cultura: El motor del cambio

Este hito es el resultado de una colaboración estrecha entre la ciencia y el activismo ambiental. Rosa Vásquez Espinosa, científica peruana y fundadora de Amazon Research International, ha sido la figura clave detrás de este proceso. Sus investigaciones no solo han aportado datos técnicos sobre la eficiencia ecológica de estos insectos, sino que también han rescatado su valor biocultural.

Para los pueblos indígenas de la Amazonía, estas abejas han sido aliadas ancestrales. Su miel y cera se han utilizado históricamente con fines medicinales y ceremoniales. Al otorgarles derechos, la ley peruana también reconoce y protege el conocimiento tradicional de las comunidades que han convivido en armonía con ellas durante siglos.

Un precedente para el futuro del planeta

El reconocimiento de Satipo sitúa a Perú a la vanguardia del movimiento de Derechos de la Naturaleza, una corriente jurídica que busca que los ecosistemas y sus habitantes sean protegidos por su valor intrínseco y no solo por su utilidad para el ser humano.

El impacto de esta medida trasciende las fronteras peruanas. Al demostrar que es posible legislar para proteger a los polinizadores —seres diminutos, pero esenciales para la seguridad alimentaria mundial—, Satipo lanza un mensaje al mundo: la supervivencia humana está indisolublemente ligada a la protección de las especies más pequeñas. Este hito abre la puerta para que otros gobiernos locales y nacionales consideren el reconocimiento legal de otras especies clave que enfrentan la amenaza de la extinción debido al cambio climático.



