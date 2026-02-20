Misión oficial paraguaya explora el modelo de cannabis medicinal en Patagonia

Durante tres jornadas, funcionarios y empresarios paraguayos analizaron en Río Negro el desarrollo genético, el manejo agronómico y las aplicaciones industriales del cannabis y el cáñamo.

Durante tres jornadas intensas de formación, intercambio técnico y vinculación institucional, una misión oficial de Paraguay visitó el Alto Valle de Río Negro con el objetivo de interiorizarse en la cadena de valor del cannabis medicinal y el cáñamo industrial que impulsa la Fundación GEN, organización con sede en General Roca que se ha consolidado como referente regional en investigación aplicada, desarrollo genético y modelos integrales de salud.

La delegación estuvo integrada por autoridades de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (SENAVE) y del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, acompañados por empresarios y consultores del sector privado. La agenda incluyó recorridas por plantaciones modelo, encuentros con autoridades locales y provinciales, y espacios técnicos especializados en trazabilidad, regulación, bioremediación y aplicaciones industriales del cáñamo.

Una misión con objetivos estratégicos

El propósito central de la visita fue conocer de primera mano el modelo patagónico que abarca desde el desarrollo genético de semillas y el manejo agronómico en campo hasta la industrialización, la trazabilidad sanitaria y el diseño de dispositivos de salud integral basados en cannabis medicinal.

Según destacaron desde la ONG anfitriona, la gira también buscó establecer un diálogo institucional para compartir experiencias de gestión pública, analizar marcos regulatorios y modelos de articulación entre el Estado, el sector científico y el entramado productivo, así como explorar oportunidades de cooperación en materia sanitaria, académica, productiva y de desarrollo regional.

La visita adquiere especial relevancia en el contexto de la reciente entrada en vigencia en Paraguay de la Resolución DINAVISA N° 488/2026, que establece un plan piloto de dos años para la comercialización de productos de cannabis con exigentes estándares de trazabilidad y vigilancia sanitaria. En ese sentido, la experiencia acumulada por la Fundación en protocolos de control y seguimiento de cannabinoides se presenta como un antecedente de alto valor para la implementación del nuevo esquema regulatorio paraguayo.

La misión estuvo integrada por el doctor Hernán Rodríguez, Director interino del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica de la Planta de Cannabis (PROINCUMEC), dependiente de DINAVISA; Lourdes Romero, Directora de Semillas del SENAVE; Juan Fernando Lebrón, Director General de Asuntos Jurídicos del mismo organismo; y José Cuevas, Director General de Fomento Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. A ellos se sumaron los empresarios Walter Baumann, CEO de Weedz SRL y Director de Improlabs SA; Marcelo Samaniego, en representación de ambas firmas; y Alejandro Benítez, por la Consultora 1420.

Del cultivo al modelo de salud integral

La primera jornada, el martes 17, se desarrolló en General Roca y comenzó con un recorrido por las plantaciones de cannabis medicinal de la Chacra Modelo de la Fundación. Allí se abordaron aspectos técnicos y agronómicos del modelo productivo, incluyendo prácticas culturales, conducción de plantas, estrategias sanitarias sin uso de agroquímicos y criterios de selección genética.

La delegación pudo observar cómo se implementan protocolos de manejo que combinan eficiencia productiva con estándares ambientales y sanitarios rigurosos, en un esquema orientado a la sustentabilidad y a la obtención de perfiles específicos de cannabinoides para distintas aplicaciones terapéuticas.

Cannabis Río Negro 2 El modelo analizado combina desarrollo genético, manejo casi orgánico del cultivo y aplicaciones en bioremediación ambiental y alimentos a base de cáñamo.

Por la tarde, la comitiva visitó el Centro de Salud Integral de la organización, donde profesionales médicos y del equipo interdisciplinario expusieron el modelo integrativo de atención. Se presentaron casos clínicos, estrategias de seguimiento y el enfoque de acompañamiento a pacientes que utilizan derivados del cannabis bajo indicación médica.

El doctor Rodríguez subrayó la importancia de la instancia: “Esta es una oportunidad clave para establecer vínculos entre la Fundación y nuestras autoridades, de tal forma de ir progresando juntos en el futuro”. El funcionario explicó que Paraguay cuenta con un reciente marco regulatorio que habilita la indicación médica de derivados del cannabis con THC para diversas patologías, con evaluación posterior en formato de ensayos clínicos durante dos años. “La idea es intercambiar conocimiento, conocer su enfoque y su abordaje, y estamos muy agradecidos por ello”, señaló.

Intercambio binacional y articulación institucional

La segunda jornada, el miércoles 18, estuvo marcada por un encuentro estratégico que reunió a la misión paraguaya con autoridades políticas y representantes de organismos nacionales y provinciales.

Participaron la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, junto a la secretaria de Producción, Florencia Ghirardelli; el ingeniero Lucio Illescas por la Secretaría de Producción del Gobierno de Neuquén; Andrés Grassi por el Centro PyME-ADENEU; y Adrián Pessoa en representación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). También estuvieron presentes representantes de la Cámara de Comercio e Industria local, empresarios del sector y el equipo técnico de la Fundación.

En ese marco, la intendenta Soria felicitó a los anfitriones por la visita protocolar de funcionarios e inversores y destacó la capacidad de innovación permanente de la organización, sus avances en materia genética y la posibilidad de seguir desarrollando semillas de cáñamo registradas que posicionan a General Roca como polo de interés para inversores.

Cannabis Río Negro 3 El intercambio apunta a generar futuras alianzas productivas y sanitarias en torno al cannabis medicinal y al cáñamo industrial como sectores estratégicos en la región.

Desde el SENAVE, Lourdes Romero remarcó la singularidad de la experiencia y valoró el manejo prácticamente orgánico del cultivo. “Estamos aprendiendo muchísimo”, afirmó. Por su parte, José Cuevas destacó la mirada sistémica observada en la Patagonia, tanto en lo productivo como en lo industrial y normativo, y señaló el interés en replicar experiencias vinculadas a alimentos desarrollados en base a cáñamo.

El intercambio permitió debatir sobre marcos regulatorios, modelos de articulación público-privada y estrategias para potenciar cadenas de valor emergentes en un contexto de integración regional.

Cáñamo industrial y desarrollo sostenible

La tercera jornada se centró en el cáñamo industrial. La agenda incluyó la visita a una plantación modelo del Alto Valle y charlas técnicas sobre laboratorio y trazabilidad de cannabinoides, manejo agronómico, alimentos y derivados, y el potencial de la planta en procesos de bioremediación y fitoremediación ambiental.

Estos aspectos despertaron especial interés por su capacidad de contribuir a la recuperación de suelos degradados y a estrategias de desarrollo sostenible. También se abrió un espacio de consultas técnicas y regulatorias para analizar posibles convergencias normativas y futuras líneas de cooperación.

Como parte de la agenda protocolar, la delegación visitó la Fiesta Nacional de la Manzana, uno de los eventos emblemáticos de la ciudad, donde pudieron conocer el potencial productivo y cultural de la región.

Martín Ancaten, referente de relaciones institucionales de la Fundación, destacó que las jornadas son el resultado de un trabajo sostenido durante el último año para promover una agenda común de desarrollo sostenible, innovación y transferencia de conocimiento. “Con esta gira marcamos un hito de cooperación técnica binacional y ponemos de manifiesto nuestra capacidad de formación en modelos de productos y procesos”, concluyó.

La misión paraguaya regresó con conocimientos técnicos y bases sólidas para futuras alianzas. En un escenario donde el cannabis medicinal y el cáñamo industrial se consolidan como sectores estratégicos, la articulación regional se perfila como una herramienta clave para generar valor agregado, fortalecer capacidades institucionales y avanzar hacia un desarrollo productivo con enfoque sostenible.

Fuente: Fundación Gen con aportes de Redacción +P.