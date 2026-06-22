Mundial 2026: los socios comerciales de Argentina en la fase de grupos y lo que hay en juego

Con la pelota del Mundial ya rodando, el evento deportivo más importante del mundo sirve como disparador para analizar la relación comercial de la Argentina c on los países de su fase de grupos y con las naciones anfitrionas.

Más allá de lo futbolístico, Argelia, Austria y Jordania , junto con el bloque de América del Norte que organiza el torneo, representan mercados con dinámicas muy distintas para las exportaciones argentinas. El sector agroindustrial asume un rol protagónico en este intercambio, con cifras que hablan por sí solas.

Argelia: el rival africano que más compra

La Argentina sostiene relaciones diplomáticas con Argelia desde la independencia de este país en 1962. De los más de 50 estados que componen África, Argelia es la cuarta economía más relevante del continente, detrás de Nigeria, Sudáfrica y Egipto. Representa el 7% del PIB africano y, junto con esos tres países, concentra cerca de la mitad de la economía continental. Su creciente demanda de productos agropecuarios la posiciona como un socio estratégico de primer orden para el agro argentino.

El maíz es el producto estrella de este vínculo. En 2025, Argelia recibió 3,2 millones de toneladas de maíz argentino por un valor de US$ 575 millones, cifra que representa el 10% de las exportaciones totales de maíz del año pasado y explica la mitad de todas las exportaciones argentinas con destino a ese país. El récord de exportaciones maiceras a ese destino data de 2019, cuando se despacharon más de 4 millones de toneladas. En la última campaña, Argelia fue el tercer destino más relevante del complejo maíz, detrás de Vietnam y Egipto.

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El segundo producto en importancia es la leche entera en polvo, que concentra prácticamente la totalidad de las exportaciones del complejo lácteo a Argelia. Con más de US$ 290 millones exportados en 2025, el país africano se ubica como el segundo destino más importante para los lácteos argentinos, sólo detrás de Brasil. Según datos de la FAO, el consumo promedio de leche en Argelia alcanza los 145 litros por habitante por año, muy por encima del promedio mundial de 90 litros, lo que explica su apetito importador sostenido.

El complejo soja completa el podio. En 2025 se exportaron más de US$ 220 millones en productos sojeros a Argelia, con el 80% del valor correspondiente a harina de soja y el resto a aceite. El volumen exportado estuvo próximo al millón de toneladas, lejos aún del récord de 2018, cuando los despachos superaron las 1,8 millones de toneladas.

En lo que va de 2026, estos tres complejos mantienen su protagonismo, aunque el trigo y los tubos de acero sin costura ganan participación como nuevos productos de peso en el comercio bilateral. Del lado de las importaciones, Argelia es un proveedor relevante de urea para la Argentina y fue el tercer principal origen del fertilizante nitrogenado en 2025.

Austria: un comercio con potencial europeo

El intercambio con Austria es más modesto en comparación. Los cueros bovinos, los vinos y los huevos lideran las exportaciones agroindustriales argentinas a ese destino. El comercio bilateral superó los US$ 100 millones el año pasado, un máximo desde 2015 según la oficina nacional de estadísticas de Austria.

Más allá del intercambio directo, Austria tiene inversiones radicadas en Argentina en sectores como el maderero, el automotriz y el de servicios informáticos. Un dato estructural que encuadra este vínculo: más del 70% del comercio exterior austríaco es comercio intra-Unión Europea, lo que relativiza el tamaño aparente del intercambio bilateral.

Aquí cobra relevancia el rol del puerto de Rotterdam como principal hub de recepción de exportaciones argentinas en la UE. Muchos productos que ingresan por ese nodo se distribuyen luego hacia Austria a través de cadenas comerciales europeas, de modo que el comercio real entre ambos países supera lo que reflejan las estadísticas directas. Con el acuerdo Mercosur–UE ya vigente, las oportunidades para ampliar este vínculo son considerables.

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Jordania, mercado árabe con margen de crecimiento

El último rival de la Argentina en fase de grupos es Jordania, que al igual que Argelia es un comprador relevante de maíz en grano y harina de soja para su cadena de alimentación animal. Otros productos agroindustriales exportados a este país árabe incluyen cebada, queso muzzarella y merluza.

Con mejores condiciones de acceso, la Argentina tiene un potencial significativo para ampliar sus exportaciones, especialmente en carne y cueros bovinos. Jordania integra la región de Medio Oriente, que representa el segundo superávit comercial más importante del comercio exterior argentino, un dato que subraya la relevancia estratégica de este bloque para el país.

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El T-MEC: las sedes del Mundial y los socios del récord

Las naciones anfitrionas del Mundial, Estados Unidos, México y Canadá, integran el bloque comercial T-MEC —antes conocido como NAFTA—. Un dato de color: ese acuerdo trilateral fue firmado en Buenos Aires en 2018, como evento paralelo al G20 que se celebró ese año en Argentina.

El año pasado, el comercio con el T-MEC rompió récords históricos y registró su máxima participación en las exportaciones argentinas en 20 años. El motor de ese desempeño fue el récord de exportaciones a Estados Unidos, impulsado principalmente por la energía argentina. EE. UU. concentra más del 80% de las exportaciones argentinas al bloque y es además el principal país aportante de inversión extranjera directa al país.

En paralelo, en 2025 la inversión de capitales canadienses en Argentina llegó a máximos históricos. Canadá es el segundo inversor más importante de la minería argentina. En ese marco, a fines de mayo de este año se realizó la décima ronda de negociaciones entre el Mercosur y Canadá para avanzar hacia un acuerdo de libre comercio.

Cerrando el tridente norteamericano, México mantiene relaciones bilaterales con Argentina desde 1888. Es un socio clave del sector automotriz argentino y un aliado creciente de los complejos oleaginosos del país. Además, es sede del Estadio Azteca, donde Argentina se coronó campeón mundial en 1986, un vínculo histórico que une al fútbol con la diplomacia comercial de manera indisoluble.

FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario con aportes de Redacción +P