Postergan pagos de créditos a productores afectados por granizo y heladas en el Alto Valle

La prórroga busca aliviar la situación financiera de los productores perjudicados por el granizo y las heladas, mientras crece la preocupación por futuras asistencias al sector.

La declaración de emergencia y desastre agropecuario por granizo y heladas primaverales tardías, que afectó a una vasta zona del Alto Valle, activó una nueva respuesta del Estado: el Gobierno nacional, con aval de la provincia de Río Negro, prorrogará el pago de créditos para capital de trabajo que habían sido otorgadas a los productores frutícolas de la región.

Se trata de la línea destinada a solventar los gastos de la cosecha del año pasado, que contemplaba hasta 11 millones de pesos por hectárea, y del financiamiento otorgado para las tareas de raleo , distribuido entre fines de 2025 y principios de 2026. Ambas líneas fueron concedidas a tasa cero, con seis meses de gracia y cancelación en doce cuotas sin interés. A esas dos líneas se suma también el financiamiento de agroinsumos, que quedará igualmente alcanzado por la prórroga.

"Hoy la emergencia agropecuaria, ya declarada por granizo y heladas —principalmente por el granizo, que afectó una zona enorme de toda la región—, sirve para que el productor pueda focalizar todos sus escasos recursos en los trabajos culturales que tiene pendientes. Por eso se prorrogará el pago de estas dos líneas de financiamiento para capital de trabajo", explicó Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén.

Sin prórroga automática

La extensión del plazo no opera de manera automática. Cada productor que quiera acceder deberá acercarse personalmente a las oficinas de Río Negro Fiduciaria S.A., ubicadas en Ruta Nacional 22, kilómetro 1200, en la localidad de Allen, con el certificado de emergencia o desastre agropecuario, y firmar el formulario de adhesión correspondiente. La atención es los lunes y viernes, de 8 a 13.30 horas. Se recomienda llevar también DNI, constancia de CBU y número de RENSPA.

"No es una prórroga automática para todos, sino para aquel que venga a requerirla", precisó Hernández.

Una situación que complica el futuro

Detrás del alivio inmediato hay una advertencia que la propia Federación efectuó. La acumulación de prórrogas empieza a comprometer la capacidad del sistema para sostener nuevas líneas de asistencia. El Gobierno nacional había comprometido un acompañamiento inicial de 5.000 millones de pesos que, hasta el momento, no han podido ser recuperados porque todos los créditos están prorrogados.

hernandez sebastian Sebastián Hernández explicó que la medida permitirá a los productores concentrar sus escasos recursos en las tareas culturales pendientes tras los daños causados por el granizo y las heladas.

"Con esta prórroga hay un montón de dinero que no se va a recuperar y era un financiamiento con el que contaban los productores. Esto va a generar una situación complicada para poder afrontar algunas otras líneas de asistencia a futuro", advirtió el dirigente.

Piden que se adelanten pagos del Ente de Granizo

Paralelamente, la Federación avanza en gestiones ante el Ente de Granizo para anticipar los desembolsos que corresponden a los productores afectados. Los pagos del ente, por ley, pueden realizarse a fines de agosto, pero desde la entidad que nuclea a los productores se presentaron notas ante la Secretaría de Fruticultura y el Ministerio de Producción para solicitar un esquema escalonado: una parte en junio, otra en julio y el saldo en agosto.

"Toda la plata junta no está ahora, porque hay un pago automático que tienen que hacer los productores a los que no les ha caído granizo, y tienen tiempo hasta agosto para terminar de pagar", explicó Hernández, describiendo la mecánica de financiamiento del sistema.

Más herramientas

La posición de la Federación es clara respecto del horizonte de largo plazo. Mientras no existan tecnologías efectivas de protección contra las inclemencias climáticas —granizo, heladas y tormentas—, los productores seguirán dependiendo de este tipo de asistencia de emergencia. "Una vez que tengamos las herramientas que necesitamos y un costo menor en la actividad, la propia actividad va a traccionar sola", concluyó Hernández.

Contacto: Para consultas e inscripción a los programas, los productores pueden dirigirse a la Cámara de Productores de su localidad o comunicarse al 2984-310865.

FUENTE: Redacción +P.