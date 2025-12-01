Paradoja: La facturación de la maquinaria agrícola trepa 6,1% pese a la caída del 30% en ventas

¿Es posible que la industria de maquinaria agrícola facture más vendiendo menos máquinas? El último informe del INDEC correspondiente al tercer trimestre de 2025 responde que sí: entre julio y septiembre la facturación total alcanzó 691.805 millones de pesos , un 6,1% por encima del mismo período de 2024, aunque tres de los cuatro grandes rubros registraron menos unidades vendidas.

El comportamiento del trimestre refleja una tendencia que se consolidó durante todo 2025: el fuerte aumento del precio promedio por unidad compensa con creces la menor cantidad de equipos comercializados y permite que la facturación siga creciendo incluso en un contexto de menor actividad física.

En el tercer trimestre, los tractores continuaron siendo el rubro de mayor peso, con 257.932 millones de pesos facturados, equivalente al 37,3% del mercado total, aunque registraron una caída del 2,8% interanual en pesos y del 14,7% en unidades (1.852 tractores vendidos). Los implementos, en cambio, se consolidaron como el segmento de mayor crecimiento: facturaron 191.261 millones de pesos (+29,0% interanual) con solo un leve incremento del 1,3% en unidades (1.904 equipos). Las sembradoras mostraron el peor desempeño relativo, con 140.708 millones de pesos (-7,4% interanual) y una marcada contracción del 30,2% en unidades (548 sembradoras). Finalmente, las cosechadoras facturaron 101.904 millones de pesos (+17,5% interanual) con una caída prácticamente nula en unidades (-0,5%, 183 cosechadoras vendidas).

image

Dentro del bloque de implementos, los “otros implementos” (enfardadoras, rotoenfardadoras, fertilizadoras, picadoras, etc.) concentraron el 45,0% de la facturación del subsegmento con 86.082 millones de pesos y un crecimiento del 52,1% interanual. Las pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre representaron el 43,3% con 82.713 millones de pesos (+25,9% interanual), mientras que los implementos de acarreo y almacenaje de granos cerraron con 22.466 millones de pesos y una caída del 13,3%.

La producción nacional mantuvo una participación dominante: 82,6% en implementos, 82,0% en cosechadoras y 82,0% en tractores, lo que confirma que la industria local sigue siendo el principal proveedor del mercado interno.

image

Al observar el acumulado enero-septiembre de 2025, el panorama es aún más positivo: la facturación total ascendió a 1.947.973 millones de pesos, un contundente 42,4% por encima del mismo período de 2024. Todos los rubros crecieron en pesos: cosechadoras +79,6%, implementos +72,2%, sembradoras +21,0% y tractores +20,8%. En unidades el balance es mixto: cosechadoras +45,6%, implementos +22,5% y tractores +1,3%, mientras que las sembradoras cayeron 4,0%.

El gran motor del crecimiento sigue siendo la suba sostenida de los precios promedio. En el tercer trimestre, destacaron las pulverizadoras autopropulsadas con un valor promedio superior a los 410 millones de pesos por unidad, las cosechadoras importadas por encima de los 522 millones y los tractores importados cercanos a los 192,5 millones de pesos.