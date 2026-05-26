Santa Cruz registra rebrote otoñal: ¿frena la desertificación en la Patagonia austral?

El rebrote otoñal favorece el estado corporal de las ovejas justo al inicio de la temporada reproductiva en Santa Cruz.

El último informe técnico del Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Santa Cruz del INTA , elaborado por la ingeniera Vanesa Torres y publicado en mayo de 2026, aporta datos concretos sobre el estado de la vegetación y de s desertificación en la provincia durante el período marzo-abril.

El documento, basado en el monitoreo satelital del Índice de Vegetación Normalizado (NDVI) , ofrece una lectura precisa del avance —o retroceso— de los procesos de desertificación en una de las regiones más vulnerables de la Argentina.

Un otoño más verde que el promedio

El análisis abarcó tres quincenas consecutivas, entre el 6 de marzo y el 22 de abril de 2026, y la conclusión principal es alentadora: amplios sectores del centro y norte provincial registraron valores de NDVI superiores al promedio histórico, lo que indica una recuperación generalizada de la actividad vegetal. Este comportamiento, catalogado como un rebrote otoñal marcado, se asocia a una combinación de temperaturas favorables, menor estrés hídrico respecto del verano previo y mayor frecuencia de precipitaciones en determinadas zonas.

La comparación con el otoño de 2025 refuerza la lectura positiva: la extensión de áreas con respuesta vegetal favorable fue mayor que la registrada en el mismo período del año anterior, lo que configura un escenario más propicio tanto para los pastizales naturales como para la actividad ganadera provincial.

Zonas críticas que no ceden

Sin embargo, el informe advierte que la recuperación no fue homogénea. El Golfo San Jorge y la Estepa Magallánica Seca —regiones históricamente sensibles a la aridez— persistieron con categorías de vegetación normal a seca durante las tres quincenas analizadas. En la segunda quincena de abril, incluso se detectaron focos aislados de vegetación más seca (categoría roja en la escala NDVI) en estos sectores, lo que indica que las limitaciones hídricas estructurales de estas áreas se mantienen activas.

Este patrón espacial es coherente con el proceso de desertificación diferenciada que caracteriza a Santa Cruz: mientras el norte y el centro muestran signos de resiliencia estacional, el sur y la costa exhiben una fragilidad que no se revierte con un solo otoño favorable.

image El pronóstico del SMN anticipa precipitaciones normales a superiores en el centro-norte provincial para mayo-julio. INTA

Qué dice el índice NDVI

El NDVI es una herramienta de teledetección satelital que mide la actividad fotosintética de la vegetación. En este informe, se expresa como anomalía respecto del promedio histórico mediante una escala de colores intuitiva: el verde (claro y oscuro) indica vegetación más activa que lo normal; el amarillo señala condiciones dentro del rango esperado; y el naranja y el rojo marcan déficit de actividad vegetal, asociado a estrés hídrico o térmico.

Este tipo de monitoreo quincenal permite detectar tendencias de mediano plazo y es una herramienta clave para anticipar riesgos de degradación antes de que se vuelvan irreversibles.

Pronóstico: señales moderadamente favorables

El informe incorpora el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el período mayo-julio de 2026. Las proyecciones indican una probabilidad mayor de precipitaciones normales a superiores en el centro-norte de la provincia, mientras que el centro-sur esperaría precipitaciones dentro de los valores habituales. En materia de temperaturas, se anticipa una mayor probabilidad de valores por encima de lo normal en la mayor parte del territorio.

Este escenario podría prolongar la actividad vegetal otoñal y reducir la frecuencia de eventos de frío intenso al inicio del invierno. No obstante, el propio informe advierte que el viento y las heladas estacionales siguen siendo factores limitantes para la respuesta de los pastizales, especialmente en zonas más expuestas.

Implicancias para la ganadería ovina extensiva

El período analizado coincide con el inicio de la época reproductiva ovina, etapa en la que el estado corporal de las madres incide directamente en los índices de ovulación y preñez. La mayor disponibilidad de forraje derivada del rebrote otoñal representa, en este contexto, una ventaja concreta para los sistemas productivos extensivos de la provincia.

El informe concluye con una recomendación dirigida a productores y técnicos: mantener el seguimiento sistemático de la condición de los pastizales y articular las decisiones de manejo ganadero con los avisos del Sistema de Alerta Temprana del SMN.

El otoño 2026 dejó señales positivas en Santa Cruz. La vegetación respondió mejor que en el ciclo anterior y las condiciones climáticas proyectadas no anticipan un deterioro inmediato. Pero la persistencia de zonas secas en áreas costeras y del sur provincial recuerda que la desertificación no retrocede con una sola estación favorable. El monitoreo continuo, la planificación del manejo y la articulación entre ciencia y producción siguen siendo las herramientas centrales para enfrentar uno de los desafíos ambientales más complejos de la Patagonia austral.

FUENTE: INTA