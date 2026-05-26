YPF dio marcha atrás con la venta de Agro y apuesta a una transformación total del negocio

El CEO de YPF aseguró que la división agro no se venderá y anticipó una nueva etapa con más eficiencia, especialización y foco en el campo argentino.

La petrolera estatal YPF dio marcha atrás con la intención de vender el 50 % de su división agroindustrial y ahora apuesta a una profunda transformación interna para potenciar el negocio y generar mayor valor dentro del sector agropecuario. Así lo confirmó el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien aseguró que la decisión se tomó luego de que el proceso de licitación abierto el año pasado no despertara el interés esperado entre los inversores.

Durante una entrevista en el streaming La Capital +, Marín explicó que la oferta lanzada por la empresa recibió solamente una propuesta y que la misma no alcanzó las expectativas económicas ni estratégicas que buscaba la compañía. Frente a este escenario, YPF optó por modificar el rumbo y diseñar un nuevo esquema de funcionamiento para YPF Agro, una de las unidades más importantes en el vínculo entre la petrolera y el campo argentino.

“YPF Agro no se vende”, afirmó Marín, dejando en claro que la compañía estatal decidió mantener bajo su órbita una división que tiene fuerte presencia en el sector agropecuario a través de la comercialización de combustibles, fertilizantes, insumos y sistemas de canje de granos.

El ejecutivo reconoció que originalmente la intención de desprenderse parcialmente de la unidad respondió a la necesidad de enfocar el negocio principal de la empresa en el desarrollo energético, especialmente en el crecimiento de Vaca Muerta, considerado uno de los principales reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo.

El peso estratégico de YPF Agro en el campo

“Nosotros queremos explotar Vaca Muerta y concentrarnos en el core energético”, explicó Marín. En ese sentido, recordó que YPF también tomó otras decisiones estratégicas vinculadas con la reorganización de activos, como la salida de negocios considerados no prioritarios para la expansión petrolera.

Sin embargo, el CEO de la empresa reconoció que YPF Agro mantiene un papel clave dentro del entramado productivo argentino y especialmente en la relación financiera con los productores rurales. Uno de los principales instrumentos que ofrece la unidad es el sistema de canje, mediante el cual los productores entregan granos a cambio de combustibles o insumos agropecuarios.

“Es algo que tiene que seguir funcionando y funciona muy bien”, sostuvo Marín al referirse a esta modalidad ampliamente utilizada en el sector. De todos modos, admitió que la empresa detectaba dificultades para transformar esa operación en una unidad que generara un valor diferencial para la compañía.

ypf agro La empresa buscará transformar YPF Agro con una gestión enfocada exclusivamente en el sector agroindustrial y una mayor autonomía operativa.

Según explicó, una de las principales falencias era que la división agro estaba siendo administrada con una lógica demasiado vinculada al negocio energético tradicional y no desde una mirada especializada en agronegocios. Por ese motivo, la nueva estrategia contempla una conducción independiente y con profesionales provenientes directamente del sector agroindustrial.

“A veces se perdían de vista los objetivos mínimos. Entonces pensé siempre que tenía que ser alguien que conozca de agro”, señaló el presidente de YPF. Además, remarcó el peso que tiene el complejo agroexportador en la economía nacional al recordar que la Argentina es uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo.

Una nueva estructura para agregar valor

La transformación propuesta buscará replicar el modelo aplicado previamente en YPF Full, la red de tiendas de conveniencia de la petrolera. Marín explicó que en ese caso se reemplazó una estructura liderada por perfiles técnicos vinculados al negocio petrolero por especialistas en comercialización y marketing, lo que permitió mejorar resultados y posicionamiento.

“En vez de tener ingenieros químicos manejando el marketing, pusimos gente de marketing. Dimos vuelta la compañía y acá vamos a hacer lo mismo con YPF Agro”, aseguró.

La intención de la petrolera es convertir a la división en una unidad más dinámica, especializada y enfocada en las necesidades concretas del productor agropecuario. Según adelantó Marín, la nueva etapa incluirá mejoras en calidad de servicios, eficiencia operativa y generación de valor agregado.

La decisión de mantener YPF Agro también refleja el complejo escenario de inversiones que atraviesa actualmente el país. La falta de múltiples oferentes en la licitación evidenció las dificultades para atraer capital privado en determinados segmentos, incluso tratándose de una unidad con fuerte presencia comercial y una extensa red de clientes en el interior productivo.

A pesar de ello, en YPF consideran que el negocio tiene potencial de crecimiento si se redefine la estrategia de gestión. Por eso, la empresa buscará ahora fortalecer su posicionamiento dentro del agro argentino sin desprenderse de la unidad.

Con este cambio de rumbo, YPF intenta equilibrar dos objetivos centrales: avanzar con su apuesta energética en Vaca Muerta y, al mismo tiempo, sostener una presencia fuerte dentro del sector agroindustrial, uno de los motores económicos más importantes del país.

FUENTE: La Capítal + con aportes de Redacción +P.