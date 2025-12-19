Vicentin, bajo nueva conducción: qué implica el fallo que confirmó el traspaso

El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista homologó la propuesta presentada por Grassi S.A. y dispuso el traspaso inmediato del paquete accionario de Vicentin S.A.I.C. a esa firma, formalizando así un cambio de control largamente esperado en uno de los complejos agroindustriales más importantes de la Argentina. La resolución fue dictada por el juez Fabián Lorenzini y deja firme el inicio de una nueva etapa en la conducción de la histórica agroexportadora, luego de años de conflicto judicial, crisis financiera y disputas entre grupos empresarios.

Según informó Grassi S.A. a través de un comunicado oficial, con la homologación judicial “el traspaso accionario queda firme” y, en consecuencia, la empresa “asume la conducción de Vicentin”. De esta manera, se completa el proceso legal que habilita el cambio de titularidad y garantiza la continuidad operativa bajo una nueva administración, con efectos inmediatos tras la decisión judicial.

Desde el grupo empresario que pasa a controlar Vicentin remarcaron la relevancia institucional de la resolución y destacaron su trayectoria en el sector agroindustrial argentino. “Nuestro grupo empresario, de más de 137 años de trayectoria en el agro argentino, ha quedado formalmente confirmado y asume la conducción de la empresa”, señalaron, subrayando la vocación de largo plazo con la que encaran esta nueva responsabilidad.

Una nueva conducción y el respaldo de los acreedores

La empresa que asume el control de Vicentin puso énfasis en el acompañamiento recibido durante el proceso concursal, en particular por parte de los acreedores que respaldaron la propuesta presentada ante la Justicia. En ese sentido, el comunicado difundido tras conocerse la resolución agradeció expresamente el apoyo recibido: “Queremos agradecer a quienes confiaron en nuestra propuesta, a todos los acreedores que participaron del proceso y que nos acompañaron brindándonos su conformidad y su apoyo, sin el cual hubiera sido imposible llegar a esta instancia”.

En relación con la gestión que se inicia, Grassi S.A. afirmó que encara el desafío con una planificación definida y con un enfoque apoyado en su experiencia en el sector. “Encaramos este desafío con una profunda convicción, con gran entusiasmo y con una absoluta confianza en nuestra experiencia, en la capacidad de nuestra gente y de todos los valiosos recursos humanos que hoy conserva Vicentin”, expresó la compañía.

Un apartado especial del comunicado estuvo dedicado a los trabajadores de la empresa, quienes sostuvieron la operación durante los años más críticos del conflicto. “Sabemos que atravesaron desafíos profundos, que desarrollaron su labor en un contexto difícil y que, aun así, mantuvieron al complejo productivo en funcionamiento”, destacó la nueva conducción, reconociendo el rol clave del personal en la continuidad de la actividad.

Plan de inversiones y proyección de la “Nueva Vicentin”

De cara al futuro, Grassi S.A. aseguró que la denominada “Nueva Vicentin” buscará fortalecer su vínculo con clientes, proveedores y el resto de la cadena agroindustrial. Según la empresa, esta etapa abrirá renovadas oportunidades para la industria, las instituciones vinculadas al sector y los actores comerciales que forman parte del entramado productivo del agro.

El grupo empresario informó que cuenta con una hoja de ruta definida, que contempla un ambicioso plan de inversiones orientado a modernizar procesos, asegurar estándares de eficiencia y seguridad, y proyectar a la compañía hacia nuevos mercados globales. Si bien no se detallaron montos ni plazos concretos, se indicó que ya se está trabajando con aliados comerciales para asegurar canales de comercialización y financiamiento.

vicentin vale Tras el default, el concurso de acreedores y el fallido intento de expropiación, la empresa inicia una nueva etapa.

En el cierre del comunicado, Grassi S.A. definió el momento como el inicio formal de una nueva etapa histórica para la empresa. “Hoy nace una Nueva Vicentin Argentina, con las raíces de una historia industrial centenaria y con la mirada y la gestión orientadas al futuro”, afirmó. Además, el grupo remarcó que el proceso que comienza tendrá como ejes la continuidad productiva, la transparencia y el fortalecimiento del vínculo con las comunidades donde la empresa desarrolla su actividad.

Años de conflictos legales y una definición clave

La resolución judicial que homologó el traspaso accionario se inscribe en una trama de enorme complejidad, resultado de años de crisis financiera, default y disputas judiciales. El concurso de acreedores iniciado a fines de 2019, con pasivos superiores a los USD 1.400 millones, dio lugar a uno de los procesos más extensos y controvertidos del ámbito económico argentino. La situación impactó de lleno en productores, pequeñas y medianas empresas, y trabajadores vinculados a la red de operaciones de Vicentin.

Durante la pandemia, el conflicto escaló con un fallido intento de expropiación impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, que generó protestas sociales y tensiones políticas. En la etapa final del cramdown, la disputa entre el grupo Grassi y el consorcio integrado por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company concentró la atención del sector, con presentaciones simultáneas de mayorías e impugnaciones cruzadas.

Con la homologación dispuesta por el juez Fabián Lorenzini, el cambio de control accionario queda finalmente formalizado y Grassi S.A. pasa a conducir Vicentin S.A.I.C., dando inicio a una nueva etapa para una empresa emblemática del agro argentino, bajo la supervisión del marco judicial que acompañó todo el proceso.

Fuente: Medios nacionales con aportes de Redacción +P.