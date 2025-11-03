Día D: ¿Puede una firma centenaria nacional revivir a Vicentin?

Entrada principal de Vicentin con silos al fondo, representando el corazón de la agroindustria en crisis y recuperación.

El proceso de cramdown de Vicentin S.A.I.C. llegó a un momento clave. El 1 de noviembre de 2025, Grassi S.A. presentó ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Reconquista (Santa Fe), las conformidades requeridas para cumplir con las mayorías estipuladas. Este avance representa un paso crucial hacia la aprobación definitiva del plan de salvataje, evitando la quiebra y preservando la operatividad de una de las principales agroexportadoras del país.

Fuentes judiciales indican que el tribunal procederá ahora a formalizar la evaluación de estas conformidades, un procedimiento esencial antes de ratificar el plan. Grassi S.A. se posiciona como la única entidad que ha logrado reunir ambas mayorías necesarias, consolidando su rol en el rescate de Vicentin tras años de incertidumbre financiera.

image Vista aérea del complejo industrial de Vicentin, destacando su escala en el norte santafesino.

Los resultados oficiales revelan un respaldo contundente. Sobre un capital verificado de $100.412.824.176,56, Grassi obtuvo conformidades por $85.148.741.947,23, equivalentes al 84,9%. Esta cifra supera ampliamente el umbral exigido del 66,66%. En cuanto al número de acreedores, de un total de 1.722 verificados, 1.128 emitieron votos favorables, representando el 65,5%, por encima del 50% más uno requerido.

Este nivel de adhesión destaca la confianza depositada en el plan de Grassi, especialmente entre acreedores afectados por el default de Vicentin en 2020. Como empresa nacional con más de un siglo de trayectoria en el sector agropecuario, Grassi ha demostrado capacidad para articular una solución viable que equilibra la restitución de deudas con la sostenibilidad operativa.

La propuesta

El directorio de Grassi S.A. calificó este resultado como un "enorme reconocimiento" por parte de los perjudicados. En su comunicado oficial, enfatizaron: "Somos una empresa nacional con más de cien años de trayectoria en el sector. Trabajamos desde el primer día para encontrar una solución justa que restituya las acreencias y permita diseñar un plan sostenible para Vicentin".

La propuesta prioriza la continuidad laboral y productiva, manteniendo activas las unidades de negocio de Vicentin. El objetivo es recuperar la competitividad histórica de la agroexportadora, evitando una liquidación que impactaría negativamente en el entramado productivo del norte santafesino y el mercado agroindustrial argentino. Este enfoque resalta el valor de los capitales nacionales en un sector dominado tradicionalmente por multinacionales.

image

El éxito de Grassi tiene repercusiones amplias en el mercado agroexportador nacional. Su ingreso como actor central fortalece la presencia de empresas locales, diversificando las opciones en un entorno desafiante. Analistas destacan que esto podría impulsar la competencia, beneficiando a productores y proveedores locales mediante mayores oportunidades de negocio.

En un contexto de recuperación económica, el fortalecimiento de firmas con capital argentino promueve una mayor autonomía productiva. El comunicado de Grassi subraya: "Este resultado es muy positivo para el mercado agroexportador, porque suma un nuevo protagonista nacional que amplía las opciones de negocio".

Perspectivas y desafíos pendientes

El directorio de Grassi expresó optimismo, augurando un "importante crecimiento del sector" impulsado por la recuperación económica, con el agro como motor del desarrollo argentino. Sin embargo, el proceso no concluye aquí: la ratificación judicial es esencial para iniciar una nueva etapa de recuperación estructural.

Desafíos incluyen la integración operativa post-cramdown y la adaptación a volatilidades macroeconómicas, como fluctuaciones cambiarias y demandas globales de commodities. La experiencia de Grassi en comercio de granos y servicios agropecuarios será clave para navegar estos escenarios.

image Entrada al complejo industrial de Vicentin en Avellaneda, símbolo de la agroindustria argentina en proceso de reestructuración.

Contexto histórico del caso Vicentin

Vicentin S.A.I.C., una de las principales agroexportadoras argentinas, entró en default en 2020, afectando a miles de acreedores, productores y bancos. El proceso judicial de reestructuración ha sido monitoreado por el sector agroindustrial, el Gobierno y mercados internacionales. El cramdown, como figura legal para propuestas de continuidad ante fracaso concursal, emergió como último recurso contra la quiebra.

Grassi S.A., con su historia centenaria, se erigió como la única firma capaz de formular un plan viable con consenso mayoritario. Este desenlace podría cerrar uno de los procesos concursales más relevantes de la economía argentina reciente.

Fuente: Noticias Argentinas con aportes de +P