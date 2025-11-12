Vicentin: ¿Se acerca la homologación del acuerdo?

En un avance clave para el prolongado concurso preventivo de Vicentin S.A.I.C. , el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista confirmó que Grassi S.A. fue la primera en alcanzar las conformidades necesarias para aprobar el acuerdo preventivo.

Esta resolución, firmada por el juez Fabián Lorenzini y la secretaria Janina Yoris , se basa en el informe detallado de la sindicatura colegiada, liderada por el contador Diego Telesco . Con esta decisión, se abre un período crítico de cinco días hábiles para impugnaciones, marcando el camino hacia la posible homologación judicial.

Base de la decisión judicial

La resolución judicial se fundamenta en el cumplimiento estricto de los artículos 48 y 49 de la Ley de Concursos y Quiebras. La sindicatura analizó las presentaciones de tres compañías oferentes: Grassi S.A., MOA S.A. y LDC S.A.. Solo Grassi S.A. demostró haber obtenido las mayorías requeridas con antelación suficiente.

Según el informe sindicatural, Grassi S.A. logró la adhesión de 1.141 acreedores sobre un total de 1.708, lo que equivale al 65,97% de las “cápitas” (votos por cabeza) y un contundente 84,99% del capital computable. Estos porcentajes superan ampliamente los umbrales mínimos establecidos por la ley: al menos el 50% más uno de las cápitas y el 75% del capital para acuerdos preventivos en concursos de esta magnitud.

La verificación incluyó un escrutinio riguroso de firmas digitales y electrónicas, descartando presentaciones con irregularidades formales. Este proceso asegura la integridad del acuerdo, evitando vicios que podrían invalidar el procedimiento en etapas posteriores.

De cooperativas a bancos internacionales

Entre los adherentes destacados figuran actores relevantes del sector agroindustrial y financiero. La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) lidera el grupo de cooperativas, mientras que entidades como Bank of America N.A., IFC (International Finance Corporation), Rabobank, Bunge Agritrade S.A., Banco Macro y Megainver aparecen por cesiones de créditos. Estas adhesiones no solo validan las mayorías numéricas, sino que reflejan un respaldo estratégico al plan de Grassi S.A., que propone inyectar capital fresco mediante la adjudicación de acciones.

El acuerdo contempla la entrega de acciones de la concursada “atento a la inexistencia de valor positivo del capital social”, una cláusula que reconoce la descapitalización de Vicentin tras años de crisis. Esta modalidad busca preservar la continuidad operativa de la planta industrial en Avellaneda, provincia de Santa Fe, un activo clave para el empleo local y la exportación de granos.

vicentin 1.jpg Juez Lorenzini firma resolución: Grassi S.A. lidera con 65,97% de cápitas y 84,99% de capital.

Período de impugnaciones

Con la confirmación de mayorías, el juez Lorenzini activó el artículo 50 de la Ley de Concursos y Quiebras, otorgando cinco días hábiles a los legitimados procesales (acreedores, síndicos o terceros con interés) para presentar objeciones. Este plazo comienza a contarse desde la notificación oficial, un mecanismo diseñado para depurar el acuerdo antes de la homologación.

Las impugnaciones podrían centrarse en aspectos formales (como validez de firmas), sustantivos (equidad en el trato a acreedores) o estratégicos (competencia entre oferentes). Históricamente, en concursos de alta visibilidad como el de Vicentin, este período ha sido escenario de maniobras dilatorias o alianzas inesperadas entre acreedores disconformes.

Hacia la Homologación: implicancias para el sector

Si no surgen impugnaciones fundadas o estas son desestimadas, el expediente avanzará a la homologación judicial, instancia final que habilitaría la ejecución del acuerdo. Para Grassi S.A., esto significaría asumir el control operativo de Vicentin, potencialmente revitalizando una empresa emblemática del procesamiento de soja y girasol en Argentina.

El caso Vicentin no solo impacta a los 1.708 acreedores verificados, sino al ecosistema agroexportador nacional. La resolución de este concurso podría sentar precedentes en la aplicación de mayorías en acuerdos preventivos, especialmente en escenarios de cesiones de créditos internacionales y firmas electrónicas.

En paralelo, la planta de Avellaneda –símbolo de la crisis iniciada en 2019– espera definiciones que garanticen su continuidad. La decisión del juez Lorenzini acelera un proceso que lleva más de cinco años, recordando la fragilidad de gigantes agroindustriales ante shocks financieros y cambiarios.

Perspectivas para acreedores y oferentes rivales

Para MOA S.A. y LDC S.A., la confirmación de Grassi como líder en conformidades representa un revés, aunque el período de impugnaciones les abre una ventana para cuestionar la prioridad temporal o la validez de adhesiones. Acreedores minoritarios, por su parte, evaluarán si el plan de Grassi ofrece quitas equitativas o prioriza a grandes jugadores.

En síntesis, el concurso de Vicentin ingresa en su fase decisiva. La solidez de las mayorías verificadas por la sindicatura posiciona a Grassi S.A. como favorito, pero las impugnaciones serán el termómetro de consensos reales. El sector agroindustrial argentino observa con atención: de esta resolución depende no solo el futuro de una empresa, sino un modelo de salvataje en concursos complejos.

