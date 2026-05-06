Competencia y aprendizaje: así se vivieron las Ovinpíadas en Patagonia norte

Educación y producción: el entusiasmo de los chicos que sueñan con ser veterinarios.

Existen unas Olimpiadas en las que no participan lanzadores de jabalina, ni atletas que corren 42 kilómetros, sino jóvenes del nivel medio de enseñanza que se especializaron en genética , sanidad , y bienestar del ganado ovino . Se trata de las “Ovinpíadas Patagónicas” , que el fin de semana pasado tuvieron una instancia clasificatoria en la sede del Centro de Educación Técnica N°4 de General Conesa , la más grande escuela agrotécnica de la provincia de Río Negro con 380 alumnos.

Se conjugaron una instancia competitiva, con otra de intercambio de experiencias y saberes que nucleó a 45 alumnos, con 30 instructores, que representaron a 15 establecimientos educativos de la Patagonia, de los cuales 2 representaron a Neuquén , 4 a Río Negro, 6 a Chubut y 1 a Santa Cruz .

WhatsApp Image 2026-05-04 at 14.13.16 General Conesa fue sede de las Ovinpíadas Patagónicas con 15 escuelas agrotécnicas.

De los 15, 4 lograron clasificar para la “Ovinpíada” nacional, que se realizará en el mes de septiembre en la provincia de Catamarca. Esta vez, por el entusiasmo que fue generando el certamen, se resolvió realizar instancias clasificatorias por regiones. Se estima que 200 establecimientos agrotécnicos estarán involucrados en esta instancia pensada en perfeccionar saberes y preparar a los futuros técnicos que se desempeñarán en la actividad privada.

El director Manuel Torres y el vicedirector Neri Peña y la docente Soledad Bottinelli relataron a +P cómo fue la experiencia, que demandó un año de preparación y la colaboración de diversas instituciones, como la Sociedad Rural Local, el municipio, y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia. También de los Ministerios de Educación de Chubut y Neuquén.

WhatsApp Image 2026-05-04 at 14.13.17 Futuros técnicos de la Patagonia compitieron en genética, sanidad y bienestar ovino.

Hubo que gestionar alojamiento, traslados a la chacra del establecimiento y garantizar la alimentación de los alumnos. Hubo acompañamiento de distintos sectores de la comunidad, y hasta de la Federación Lanera Argentina, pero recibieron “escaso o nulo apoyo del Ministerio de Educación de la provincia”, de Río Negro, aclararon durante la entrevista.

Chubut al podio

Lo cierto es que, pasadas las pruebas, con un jurado de profesionales reconocidos en la actividad ganadera, el “medallero” fue encabezado por el Colegio Agropecuario N°725, de la localidad de Sarmiento, en la provincia de Chubut, que logró 62 puntos, sobre un máximo de 85. Le siguieron los locales del CET N°4 (Thiago, Nina y Franco), con 61 puntos, en tercer lugar, el Centro Educativo Agrotécnico del Valle de Cholila (Chubut) con 60 puntos, y en cuarto lugar la Escuela Secundaria Agrotécnica N° 740, del paraje Ruca Peñi, de Trevelín (Chubut).

WhatsApp Image 2026-05-04 at 14.13.26 Intercambio de saberes: 45 alumnos y 30 instructores unidos por la pasión ganadera.

Vale aclarar que, por diferencias en el diseño de los planes de estudio, por ejemplo, las escuelas de Neuquén ven todo lo relacionado al ganado ovino en 1° y 2° año, mientras que las de Chubut en 6° año.

Este clasificador le permitirá participar con una delegación de 4 alumnos y un instructor en el encuentro nacional de Catamarca.

Los alumnos tuvieron que responder sobre los sotcks ovinos en las provincias patagónicas, requisitos sanitarios de SENASA, todo lo vinculado al bienestar animal, alimentación, uso de equipamiento (“Que conocemos por video porque muchos no los tenemos”, dijeron), conceptos de esquila, variedades genéticas, entro otros temas con desarrollo teórico y práctico.

WhatsApp Image 2026-05-04 at 14.15.43 De la teoría a la práctica: jóvenes expertos demostraron sus saberes sobre el campo.

“Fueron evaluaciones para gente experta”; destacó Torres, quien resalto el desempeño de los alumnos locales “a pesar de que no tenemos instrumental”.

Aseguraron que el entusiasmo de los jóvenes tiene su origen en la fuerte vinculación del establecimiento con las actividades productivas de la región.

WhatsApp Image 2026-05-04 at 14.15.43 (1) El desafío de aprender: evaluaciones de nivel experto para los futuros agrotécnicos.

Más allá del aula

“La idea nuestra siempre es llevar la escuela más allá del aula, de mostrar que hay otras formas de producir”, señaló Bottinelli, quien es docente y coordinadora del área tecnológica.

“No todos irán a trabajar al campo, pero sí podrán aportar como técnicos en los campos de la región, y además muchos ya planean estudiar veterinaria en la Universidad de Río Negro (en la sede Choele Choel) o agronomía.

WhatsApp Image 2026-05-04 at 14.15.43 (2) Futuros técnicos de la Patagonia compitieron en genética, sanidad y bienestar ovino.

“Planificamos mucho el rol del técnico agropecuario, y creemos en la importancia de los viajes y las pasantías”, destacó Torres, como la que realizaron alumnos de 4to año a establecimientos olivícolas de San Antonio Oeste hace pocos días, o como las visitas programadas para el mes de julio al INVAP y al Balseiro en Bariloche.

Los egresados reciben el título de “Técnico en Producción Agropecuaria” y para concretar los viajes de estudio es indispensable el aporte de los padres en la gestión de eventos para reunir fondos.

WhatsApp Image 2026-05-04 at 14.15.44 Comunidad presente: padres e instituciones locales apoyaron el sueño de los alumnos.

El CET N°4 tiene una sede urbana y una chacra. Hubo que organizar los transporte y muchos alumnos de 1° o 2° año se quisieron plegar a las actividades. “Estas actividades algo despiertan en los chicos y contagian entusiasmo”, manifestó la docente.

Otro incentivo es que el cuerpo de profesores está integrado por profesionales (veterinarios o agrónomos), que se desempeñan en el sector privado, que traen experiencias cercanas y palpables al aula.

FUENTE: Redacción +P